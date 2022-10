Cursă contra-cronometru a aliaților pentru apărarea Ucrainei de invazia rusă

Atacul masiv al Rusiei cu rachetele asupra țintelor civile din Ucraina din această săptămână a declanșat instantaneu noi promisiuni din partea aliaților Kievului de a furniza mai multe arme și muniție.

Armamentul promis de Regatul Unit, Canada, Franța și Țările de Jos include rachete și radare. SUA au făcut un angajament similar. Un sistem de înaltă tehnologie din Germania este deja în Ucraina.

Marea Britanie a anunţat joi că va trimite în Ucraina rachete antiaeriene şi în special muniţie capabilă să doboare rachete de croazieră, potrivit ministerului Apărării al țării.

Acest anunţ se înscrie în voinţa manifestată de aliaţii Ucrainei, reuniţi miercuri și joi la Bruxelles, de a ajuta Kievul să îşi consolideze apărarea antiaeriană cât mai curând posibil, după bombardamentele intense ale Rusiei asupra ţării. Rachetele AMRAAM, care vor fi furnizate Kievului „în următoarele câteva săptămâni" pentru a fi folosite de sistemul de apărare aeriană NASAMS promis de Statele Unite, sunt primele date de Londra pentru a putea doborî rachete de croazieră, a subliniat ministerul britanic într-un comunicat. În plus, Londra a anunţat furnizarea suplimentar a sute de rachete de apărare aeriană, precum şi a sute de drone pentru a sprijini serviciile ucrainene de informaţii. Marea Britanie va dona, de asemenea, 18 obuziere howitzer, pe lângă cele 64 deja livrate.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Parisul va furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană. Într-un interviu acordat televiziunii France 2, acesta nu a precizat ce sisteme vor fi trimise. Dar el a spus că principala lor funcție ar fi să protejeze populația de drone.

Olanda a anunțat că va livra rachete de apărare antiaeriană în valoare de 15 milioane de euro, Ministrul olandez al Apărării, Kajsa Ollongren, a spus că atacurile rusești „poate fi întâmpinate doar cu sprijin necruțător pentru Ucraina și poporul său”.

Canada s-a angajat să ofere ajutor militar în valoare de peste 47 de milioane de dolari canadieni (34 de milioane de dolari) inclusiv comunicații prin satelit și drone.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a asigurat că furnizarea acestor sisteme capabile să neutralizeze rachetele ruseşti pe cerul ucrainean reprezintă o „prioritate".

Moldova, la discuțiile despre înarmarea Ucrainei

Republica Moldova a fost invitată să participe la discuții alături de miniștri din peste cincizeci de țări occidentale și est-europene care s-au strâns la Bruxelles pentru a promite Ucrainei mai multe arme, în special sisteme de apărare aeriană,

SUA caută prin lume arme rusești pentru Ucraina

Kievul are nevoie, de asemenea, de mai multe arme rusești pe care armata ucraineană șie să le folosească. Și rezervele globale ale unor astfel de echipamente se epuizează, scrie New York Times . Pentru a găsi astfel de arme, SUA și aliații săi răscolesc planeta pentru a găsi potențiali furnizori. Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a vizitat recent țări precum Cambodgia, RD Congo, Rwanda, Mexic, Columbia și Peru. Aceasta vorbește despre munca minuțioasă din culise a diplomației americane de a implica țări care au arătat sprijin pentru Ucraina, dar nu au trimis încă ajutoare letale. Cipru ar putea deveni un donator important de arme pentru armata ucraineană, dar este îngrijorat de prezența militară turcească în creștere în apropiere.

„Comoara“ din Cipru

Până în această lună, Cipru a fost sub embargoul SUA asupra armelor. A fost introdus în urmă cu 35 de ani, după ce un conflict a împărțit insula în două, unul controlat de guvernul susținut de Grecia și celălalt de Turcia. La acea vreme, Cipru a apelat la URSS, iar mai târziu la Rusia, pentru arme și echipament militar. Astăzi, Nicosia are cel puțin 10 instalații Tor și Buk capabile să doboare avioane rusești, drone și rachete de croazieră. Și aceasta este o adevărată comoară pentru armata ucraineană. Dar guvernul cipriot a spus clar că dorește un înlocuitor nou și mai bun pentru aceste sisteme. Dar asta ar putea enerva Turcia și ar putea declanșa o cursă înarmărilor în conflictul încă nerezolvat. În ciuda acestui fapt, la 1 octombrie, administrația lui Joe Biden a ridicat oficial embargoul, permițând Ciprului să cumpere arme americane.

În iulie, think tank-ul „Fondul pentru Apărarea Democrației” a identificat o listă de 23 de țări din afara NATO care dețin împreună 6.300 de unități de arme și muniție sovietice și rusești. Toate aceste țări au condamnat Rusia pentru invadarea Ucrainei. Dar Cipru se remarcă printre potențialii furnizori. Bradley Bowman, fost ofițer al armatei americane și expert militar pentru Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, a subliniat că Nicosia are la dispoziție sisteme de rachete cu lansare multiplă MLRS rusești, rachete sol-aer, elicoptere, tancuri și vehicule blindate. Și toate acestea sunt exact de ce are nevoie Ucraina pentru contraofensivă, precum și pentru a păstra teritoriile eliberate. Bowman a explicat că înainte de ridicarea embargoului, nici măcar nu a fost posibil să discutăm serios despre înlocuirea armelor de origine rusă din arsenalul Ciprului cu sisteme americane.

Caseta

România va achiziţiona în comun cu alte 13 state sisteme de apărare aeriană 14 state membre sau partenere ale NATO, printre care şi România, au semnat joi o scrisoare de intenţie pentru achiziţionarea comună de sisteme de apărare aeriană din categoria sistemelor Arrow 3 şi Patriot.

Ceremonia de semnare a European Skyshield Initiative (ESSI) a avut loc la sediul Alianţei Nord-Atlantice de la Bruxelles. Ţările participante sunt Belgia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Regatul Unit, România, Slovacia, Slovenia, Ţările de Jos şi Ungaria. Potrivit DPA, cancelarul german Olaf Scholz a anunţat proiectul la finalul lunii august, când a evocat un „plus de securitate pentru toată Europa”. El a spus că un sistem european de apărare aeriană ar fi mai eficient decât cazul în care fiecare ţară şi-ar construi propriul sistem de apărare aeriană, unul scump şi de complexitate ridicată. Scholz a adăugat cu acel prilej că Germania va investi masiv în apărarea aeriană în următorii ani, într-o manieră care le oferă statelor din apropiere posibilitatea de a participa de la început.