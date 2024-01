Cum își consolidează cucerirea Rusia în teritoriile ucrainene ocupate

În timp ce Occidentul continuă să se certe în privința acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, Rusia și-a consolidat în liniște controlul asupra teritoriilor pe care le ocupă în sud-estul Ucrainei.

Pe măsură ce linia frontului s-a stabilizat în 2023, Rusia are sub control aproape 18% din teritoriul ucrainean. Toate ramurile guvernului rus sunt implicate într-un program costisitor și ambițios de integrare a acestor teritorii nou ocupate în Federația Rusă - așa cum a făcut Rusia cu Crimeea după ce a confiscat peninsula în 2014, scrie revista americană „Foreign Affairs“.

Kremlinul speră să creeze fapte pe teren care vor fi greu de contestat de către Ucraina, fie prin forță militară, fie în cadrul unor viitoare discuții de pace. O armată de tehnocrați supraveghează absorbția completă a acestor teritorii, aliniindu-le legile, reglementările și sistemele fiscale și bancare la cele rusești și eliminând orice urmă de legături instituționale cu Ucraina.

Probabil că mai mult de jumătate din populația de dinainte de război din regiunile nou ocupate a fugit după ce Rusia a invadat în 2022. Dar pentru cei care au rămas, sistemul rusesc i-a forțat pe aproape toți la un anumit nivel de cooperare. Potrivit cifrelor rusești, aproape 90% dintre rezidenții rămași în cele patru regiuni anexate - aproximativ trei milioane de persoane - au primit acum pașapoarte rusești. Ei nu prea au de ales: ai nevoie de un pașaport rusesc pentru a deschide un cont bancar, pentru a avea o afacere sau pentru a primi ajutoare sociale.

Evaluarea atitudinilor și loialității celor care trăiesc sub ocupație rusă este extrem de dificilă. Nu există mass-media independente sau grupuri ale societății civile, iar serviciile de securitate monitorizează cu atenție mediile sociale. Dar societatea din zonele recent ocupate este clar divizată. O minoritate de persoane au servit în regimul de ocupație sau au adoptat în mod public poziții pro-ruse, adesea în conformitate cu sentimentele lor de dinainte de război.

Armata ucraineană a menținut o rezistență armată în spatele liniilor frontului în toate cele patru ragiuni. Aproape în fiecare săptămână au loc atacuri cu mașini-capcană care vizează ofițeri ruși sau colaboratori locali. Cu toate acestea, mecanismele de filtrare brutale, dar eficiente, ale rușilor - proceduri care verifică trecutul fiecărui individ, dosarul de serviciu militar și opiniile politice - au suprimat rezistența populară. Cei mai mulți oameni încearcă pur și simplu să se descurce fără să ajungă „în subsol“, așa cum numesc localnicii brutalitatea sumbră a detenției rusești. Rusia este fericită să vadă că potențialii opozanți pleacă: există încă o rută de ieșire disponibilă pentru cei care au banii necesari pentru a cumpăra un bilet în autobuzele charter regulate din teritoriile ocupate către Europa via Rusia.

Rușii șterg tot ce amintește de Ucraina

În școlile din zonele ocupate de Rusia, copiii nu pot evita propaganda. Ei sunt nevoiți să cânte în fiecare săptămână imnul național al Rusiei. Școlile au trecut complet la utilizarea curriculum-ului rusesc, ucraineana fiind redusă la o a doua limbă opțională. Elevilor le este predate istoria după un nou manual de istorie a Rusiei, care le spune că Ucraina este condusă de neonazişti și că așa-numita operațiune militară specială a Rusiei în Ucraina a fost un răspuns justificat la agresiunea occidentală. Unii părinți reușesc să-și țină copiii să învețe în școli ucrainene online, dar acest lucru este riscant – potrivit unui raport al Amnesty International, părinții se tem că copiii lor vor fi luați dacă se descoperă că sunt înscriși în școli ucrainene.

Citește și: Confiscarea activelor Băncii Centrale a Rusiei de către UE este puţin probabilă

Rusia extinde rețeaua de cinematografe din regiune – nu pentru a ecraniza propaganda deschisă, ci pentru a atrage oamenii înapoi în cultura populară rusă de zi cu zi.

Dincolo de cultură, politica economică este cel mai puternic mijloc al Rusiei de a coopta societatea și de a produce schimbări demografice pe termen lung în zonele ocupate din Ucraina. Sistemul de asistență socială și salariile de stat din Rusia sunt adesea mai generoase decât cele din Ucraina și sunt menite să convingă părțile mai sărace ale populației și pensionarii.

În decembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia va cheltui mai mult de o mie de miliarde de ruble (aproximativ 11 miliarde de dolari) pe an în cele patru regiuni anexate.

Aceasta include miliarde de dolari pentru un program uriaș de reconstrucție în speranța de a crea o „Nouă Rusie“ pe malul nordic al Mării Azov, amintind de ideea de Novorossia (Noua Rusie) a Ecaterinei cea Mare din secolul al XVIII-lea. Broșuri lucioase descriu viitorul Mariupol. Orice amintire a Ucrainei a fost rasă de pe fața pământului și înlocuită cu blocuri de apartamente, parcuri și bulevarde rusești.

Mulți ucraineni și-au pierdut proprietățile

Mulți ucraineni care au fugit și-au pierdut deja proprietățile și afacerile. Începând cu vara anului 2022, autoritățile de ocupație au prezidat exproprierea în masă a bunurilor ucrainene – o încălcare flagrantă a dreptului internațional privind ocupația.

Proprietarii trebuiau să se prezinte în termen de trei zile cu un teanc de documente pentru a-și revendica titlul, dacă afacerea lor era inclusă pe o listă publicată de autoritățile locale cu active și companii presupuse abandonate. În caz contrar, a fost predat unor prieteni locali sau antreprenorilor ruși. De când invazia a început în februarie 2022, autoritățile ruse au înregistrat cu forța mii de afaceri ucrainene, inclusiv fabrici de metale mari și brutării locale, în baza de date corporativă oficială din Rusia, într-una dintre cele mai mari confiscări de proprietăți din ultima vreme.

Companiile ruse au preluat controlul asupra unor mari zone din principalul teren agricol din Zaporojie și au transportat ilegal mii de tone de grâne ucrainene în străinătate. Portul Mariupol este din nou deschis, cu nave care aduc materiale de construcție pentru proiecte rusești și pleacă pline cu cereale ucrainene însuşite.

Perspectivele pentru teritoriile ocupate sunt sumbre. Ucraina nu are o strategie politică și diplomatică pentru a contesta ocupația Rusiei pe termen lung. Factorii politici ucraineni au sperat că o contraofensivă militară rapidă și de succes anul trecut va elibera aceste teritorii și vor alunga forțele ruse. Asta nu s-a întâmplat. Cu prima linie într-un impas teritorial, șansele Ucrainei de a recâștiga controlul deplin asupra teritoriilor ocupate prin forța armelor în 2024 par reduse. Orice armistițiu sau înghețare a conflictului ar trage o linie prin sudul și estul Ucrainei, lăsând milioane de ucraineni sub dominația rusă. Pe măsură ce războiul continuă, Rusia are timp să-și consolideze și mai mult ocupația politică, economică și administrativă, făcând din ce în ce mai dificilă eventuala reintegrare a acestor teritorii înapoi în Ucraina.

​