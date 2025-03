Cum ar putea Europa să-și finanțeze cheltuielile de apărare. Planul propus de un fost șef al Comisiei Europene

Fostul preşedinte al Comisiei Europen, Jean-Claude Juncker, a propus finanţarea cheltuielilor de apărare ale naţiunilor europene cu ajutorul obligaţiunilor comune.

"Faptul că Bundeswehr are nevoie de mai mulţi bani, ca şi alte armate din Europa, este incontestabil", a declarat Juncker, citat de Agerpres.

În opinia sa, problema ar trebui rezolvată prin emiterea de obligaţiuni europene pentru a face faţă provocării financiare.

Cu toate acestea, Juncker a recunoscut că este cale lungă, făcând referire la dezbaterea anterioară privind euroobligaţiunile, care au fost deosebit de controversate în Germania.

"Ceea ce propun acum şi ceea ce s-a făcut în legătură cu pandemia sunt obligaţiuni europene pentru un anumit scop", a spus el.

Juncker a criticat actuala politică de apărare a Europei ca fiind inadecvată.

"Bugetele europene de apărare sunt prea firave pentru a fi luate în serios", a apreciat el, adăugând că Europa trebuie urgent să devină mai independentă.

În prezent, a menţionat el, "există doar două armate în Europa care ar fi pregătite pentru desfăşurare imediată, iar acestea sunt armata franceză şi armata britanică".

Pe lângă creşterea investiţiilor, Juncker a pledat pentru reforme structurale: "Dacă am organiza achiziţiile în Europa cu ceva mai mult cap, cu mai puţine tipuri de arme, mai puţine tipuri de tancuri, mai puţine tipuri de elicoptere, am putea economisi 100 de miliarde de euro pe an".

Juncker este, de asemenea, conştient de dificultăţile în punerea în aplicare a acestei propuneri. El a menţionat că există "domenii naţionale la care oamenii sunt reticenţi să renunţe".

"Germanii nu vor renunţa niciodată să-şi construiască propriile tancuri", a exemplificat el.