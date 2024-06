Crimă șocantă în Marea Britanie. Doi băieți de 12 ani au măcelărit cu maceta un tânăr

Doi băieţi în vârstă de 12 ani au fost arestați, în Marea Britanie, pentru uciderea unui bărbat cu maceta. Fapta a avut loc în luna noiembrie, anul trecut, potrivit CNN.

Cei doi minori l-au ucis pe Shawn Seesahai, în vârstă de 19 ani, într-un parc din Wolverhampton, în centrul Angliei, a precizat poliţia din West Midlands într-un comunicat, citat de news.ro

Seesahai, care era originar din Anguilla (teritoriu britanic din nordul Antilelor Mici), locuia în Marea Britanie doar de doar şase luni. Potrivit poliţiei, Seesahai şi prietenul său se aflau în parc când au fost abordaţi de cei doi minori.

Victima a fost apoi îmbrâncită cu umărul de unul dintre băieţi şi a fost lovită cu pumnii, cu picioarele, călcată în picioare şi tăiată cu o macetă de 42,5 cm lungime. Un martor a declarat instanţei că unul dintre inculpaţi dădea cu maceta în picioarele lui Seesahai, în timp ce celălalt îl lovea cu pumnii şi cu picioarele în cap.

De asemenea, instanţei i s-a spus că Seesahai a avut o rană "care i-a străbătut tot corpul, de la spate, prin coaste şi până la inimă", potrivit Press Association (PA).

Autorii au fost arestaţi la două zile după atac, a precizat poliţia din West Midlands. Maceta a fost găsită sub patul unuia dintre băieţi, iar haine pătate de sânge au fost găsite în coşul de rufe al unuia dintre autori. Analiza criminalistică a unui telefon mobil confiscat de poliţişti a găsit mai multe imagini cu cuţite mari şi alte arme.

Mama lui Seesahai a declarat că acesta era "un fiu foarte iubitor", adăugând că era "foarte manierat, grijuliu, atent cu toată lumea şi foarte protector".

Tatăl său a spus că "trebuie să se facă dreptate. Vreau ca agresorii să aibă o sentinţă corectă, nu trebuie să fie închişi pe viaţă, vreau doar să fie echitabil", a declarat bărbatul.

Luni, juraţii i-au condamnat în unanimitate pe cei doi, despre care se crede că sunt cei mai tineri inculpaţi condamnaţi pentru crimă în Marea Britanie.

Sentinţa pentru cei doi băieţi este aşteptată în iulie, potrivit PA.

"Sunt ofiţer de poliţie de 20 de ani şi nu este prima dată când am avut un caz cu un tânăr care şi-a pierdut viaţa într-un mod foarte violent. Dar să aflu apoi că doi copii de 12 ani erau responsabili a fost şocant şi ne-a făcut pe toţi cei din echipa de investigaţie să ne oprim, să luăm o pauză şi să ne gândim la anumite lucruri. Dar am o echipă foarte profesionistă, cu multă experienţă, şi ne-am adunat gândurile, ne-am adaptat politicile şi procedurile în mod corespunzător şi am continuat investigaţia", a mărturisit inspectorul detectiv Damian Forrest, de la poliţia West Midlands.

Atacatorii au dat vina unul pe altul

Ambii băieţi s-au acuzat reciproc pentru atac. Totul ar fi pornit de la un loc pe o bancă în parc, cei doi băieţi fiind în parc împreună cu o fată. Băiatul sub patul căruia a fost găsită maceta a declarat că a cumpărat arma pentru 40 de lire sterline cu câteva luni înainte de crimă. El a folosit înălbitor pentru a curăţa cuţitul pătat de sânge, spunând că i-a venit ideea dintr-un videoclip muzical. Băiatul de 12 ani care a cumpărat maceta a declarat că a trimis fotografii în care apărea ţinând arma în mână pentru că "i se părea cool".