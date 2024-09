Costul uriaș al faimoaselor căciuli din blană naturală de urs purtate de militarii din Garda Regală britanică

Căciulile din piele de urs purtate de soldați în fața Palatului Buckingham costă enorm, arată cifrele Ministerului Apărării din Marea Britanie.

Costul căciulilor ceremoniale, confecționate din blană de urs negru, a crescut cu 30% într-un an, conform cifrelor dezvăluite ca răspuns la o cerere de libertate a informațiilor din partea unor militanți pentru protecția animalelor, ajungând la peste 2.000 de lire sterline, potrivit bbc.com.

Grupul People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) se opune, în principiu, utilizării blănii adevărate, dar afirmă că aceasta este acum și o problemă financiară, precum și una etică, în ultimii ani cheltuindu-se 1 milion de lire sterline pe șepci din blană.

Ministerul Apărării britanic a precizat: „Suntem deschiși să explorăm alternative de blană falsă dacă acestea îndeplinesc cerințele necesare”.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al ministerului a declarat că o versiune din blană falsă ar trebui să îndeplinească „considerente de siguranță și durabilitate” și că „nicio alternativă nu a îndeplinit toate aceste criterii până în prezent”.

Ministerul Apărării explică creșterea bruscă a prețului ca fiind rezultatul unei modificări a „aranjamentelor contractuale” pentru șepci, care sunt toate fabricate din blană de urs vânat în Canada.

Costul căciulilor purtate de Garda Regelui a crescut de la 1 560 de lire sterline fiecare în 2022 la 2 040 de lire sterline în 2023.

Elisa Allen, de la Peta, a cerut Ministerului Apărării „să nu mai irosească lirele contribuabililor pe căciuli fabricate din animale sălbatice sacrificate și să treacă astăzi la blana falsă”.

Căciulile înalte distinctive sunt purtate la evenimente ceremoniale precum Trooping the Colour, iar cifrele de la Ministerul Apărării arată că au fost cumpărate 24 de șepci noi în 2023 și 13 în 2022. În ultimul deceniu, suma cheltuită pentru înlocuirea căciulilor a fost de peste 1 milion de lire sterline.

Apărătorii utilizării căciulilor din blană naturală au susținut că acestea sunt durabile și își păstrează aspectul pentru astfel de ocazii militare de excepție.

Militanții pentru bunăstarea animalelor au susținut că este crud și inutil ca Garda Regelui să folosească blană naturală, afirmând că este nevoie de blana unui urs pentru a confecționa fiecare piele de urs.

Decizia privind utilizarea blănii adevărate aparține Ministerului Apărării și nu familiei regale, dar, după cum a dezvăluit anterior BBC, regina Camilla a trecut anul acesta să cumpere doar haine din blană falsă, spunând într-o scrisoare că „nu va achiziționa niciun nou articol de îmbrăcăminte din blană”.

Peta a criticat modul în care sunt prinși și uciși urșii negri, acuzând că vânătorii pot folosi arbalete, iar animalele ar putea suferi mult timp.

Cu toate acestea, Ministerul Apărării afirmă că toate blănurile pe care le utilizează provin din vânători legale și autorizate de pe piața canadiană reglementată și că urșii nu sunt „vânați la comandă” pentru a confecționa capacele.

Există alternative de blană falsă pentru confecționarea căciulilor, inclusiv o țesătură din fibre sintetice - propusă de Peta.

Dar Ministerul Apărării nu este încă convins că blana falsă îndeplinește cele cinci teste pe care le-a stabilit pentru o alternativă din piele de urs, în ceea ce privește confortul și menținerea formei în orice condiții meteorologice.

Aceste teste sunt „penetrarea, aspectul, viteza de uscare și absorbția apei, compresia”.

În opoziție, Stephanie Peacock, ministrul laburist din umbră al apărării de atunci, a solicitat „o revizuire imediată a posibilelor alternative la blana de urs, analizând în profunzime contractele și costurile”.

Ea a declarat în Camera Comunelor: „Este incredibil de important ca tradițiile să se dezvolte și să se adapteze dacă vor să supraviețuiască”.

în vedere că Partidul Laburist se află acum la guvernare, Ministerul Apărării spune că este deschis să ia în considerare alternative la blănurile false și ar primi cu plăcere prezentarea de mostre de materiale pentru testare.