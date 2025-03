Confruntarea Trump-Zelenski, parodiată într-un show TV: „Eu cu Putin jucam cărți minunat împreună”. Vance a vizitat Ucraina „pe Google Maps”

Cel mai popular show de sketch-uri din America a parodiat întâlnirea dintre președintele Casei Albe, Donald Trump, vicepreședintele american J.D. Vance, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În scenetă a fost prezentat și consilierul principal al liderului american, miliardarul Elon Musk, care nu a participat efectiv la reuniune, potrivit Focus.

Actorii emisiunii „Saturday Night Live” au subliniat că Zelenski a fost întrerupt în mod constant la Casa Albă, iar hainele sale au fost percepute ca un costum din „Star Trek”.

În schimb, atunci când un actor cu o drujbă, care îl interpreta pe Musk, apare într-un tricou, Trump spune că este îmbrăcat „foarte formal și respectuos”.

Sketch-ul a început cu Zelenski stând în Biroul Oval cu Trump (James Austin Johnson) și Vance (Bowen Yang).

„Domnule președinte Zelenski, vreți să spuneți câteva cuvinte. Poate-i spuneți domnului Putin cât de mult îl iubiți și că vă pare rău că ați invadat Rusia. Poate îi oferiți o noapte cu soția dumneavoastră”, i-a spus Trump.

„Domnule președinte, cu tot respectul”, a spus Zelenski, înainte să fie întrerupt de Vance.

„Scuzați-mă. Îmi pare rău, ce? Încerc să intervin aici, pentru că nu așa am planificat asta. Ce s-a întâmplat cu mulțumesc? Îți amintești de mulțumesc? Nu ne-ați mulțumit nici măcar o dată în ultimele 15 secunde în care am țipat la tine”, îi spune Vance lui Zelenski.

În timp ce Zelenski încerca să scoată un cuvânt, Trump și Vance îl atacau pentru că nu era suficient de respectuos.

„Spui că vrei să pui capăt acestui război, dar sincer, nu ai cărțile. Bine? Eu am cărțile, bine? Am scăpat de pușcărie. Curtea Supremă a aprobat asta. Tu nu ai cărți. Putin joacă Magic: The Gathering. Iar rușii au fost tratați foarte prost în ceea ce privește războiul”, spune Trump.

Președintele Trump îl mustră apoi pe Zelenski pentru că nu poartă costum. „Este lipsit de respect. Cine apare la Casa Albă cu un tricou și blugi ca un gunoier?”

În timp ce flutura drujba, Musk se bucura de concedierile sale în masă dispuse de DOGE.

„Ei spun că concediez oameni fără motiv. Am un motiv. Pentru că așa am chef”, a spus el.

Zelenski l-a invitat pe Vance în Ucraina, iar acesta l-a asigurat că a călătorit deja în țară pentru că a văzut-o pe „Google Maps”.