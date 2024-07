Comandantul suprem al NATO: Europa şi SUA vor avea probleme cu Rusia și după încheierea războiului din Ucraina

Europa şi SUA vor avea probleme cu Rusia indiferent de cum se încheie războiul din Ucraina, a spus Christopher Cavoli, comandantul suprem aliat al NATO, ieri, la o conferinţă a Forumului de Securitate Aspen, din Aspen, Colorado.

Acesta spune că o victorie ucraineană în acest război ar fi doar începutul încercărilor occidentale de a opri agresiunile ruseşti.

„Rezultatul de pe câmpul de luptă din Ucraina este extrem, extrem de important, dar să nu ne facem iluzii. La finalul conflictului din Ucraina, indiferent de cum se va încheia, vom avea o problemă foarte, foarte mare cu Rusia”, a spus acesta.

„Vom avea situaţia în care Rusia îşi va reface forţele, va fi la graniţele NATO, va fi condusă de aceeaşi oameni de care este condusă acum, convinsă că noi suntem inamicul şi va fi foarte, foarte furioasă”, a continuat Cavoli.

Totodată, un consilier al cancelarului german, Olaf Scholz, prezent la acelaşi eveniment, a spus că din cauza preşedintelui Putin „intrăm într-o fază de conflict de lungă durată cu Rusia”.

„Cea mai sângeroasă manifestare a sa, în acest moment, este războiul din Ucraina. Dar nu este singura. Am văzut activităţi hibride peste tot în Europa. Am văzut activităţi hibride în SUA. Am văzut că Rusia a ajuns în Africa. Am văzut că Rusia a refăcut legăturile cu Teheran sau, chiar mai rău, cu Phenian”, a spus Jens Plotner.

Un avertisment a lansat joi și șeful NATO, Jens Stoltenberg, precizând pentru BBC că aliații trebuie să se pregătească pentru cel mai rău scenariu al unui război de zece ani în Ucraina.

„Mesajul principal este că, cu cât sprijinul pentru Ucraina este mai puternic și cu cât suntem dispuși să ne angajăm mai mult, cu atât mai repede se poate încheia acest război”, a declarat Stoltenberg pentru BBC.

„Paradoxul este că acum președintele (rus) Putin crede că poate să aștepte pentru a vedea ce se întâmplă. Așa că, prin urmare, războiul continuă”.

Avertismentele vin pe măsură ce îngrijorările cu privire la angajamentul pe termen lung al SUA față de Ucraina continuă să crească.

Candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, a susținut în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucrainei în termen de 24 de ore dacă va ajunge din nou la Casa Albă, dar nu a detaliat public cum intenționează să facă acest lucru.

Senatorul de Ohio J.D. Vance, care a fost ales recent de Trump pentru funcția de vicepreședinte al SUA, în cazul câștigării alegerilor, este un critic ferm al ajutorului acordat Ucrainei.