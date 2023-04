Cel mai bogat om din lume caută succesor. Cine sunt moștenitorii imperiului Louis Vuitton

Bernard Arnault, în vârstă de 74 de ani, în prezent cea mai bogată persoană din lume, își pregătește de ani de zile moștenitorii pentru a prelua la un moment dat LVMH, imperiul său de mărci de lux, de la podgoriile pentru șampanie din Franța până la atelierele de confecționare a genților din Italia și Texas.

I-a învățat matematică și i-a luat cu el în călătoriile de afaceri și la negocieri. În prezent, Arnault întărește controlul familiei asupra companiei, punându-și moștenitorii în funcții de conducere și deschizându-le oportunități de a prelua într-o bună zi conducerea imperiului.

În ultima vreme însă, prin promovarea moștenitorilor săi, Arnault a readus în atenție o dilemă care există de multă vreme: cine îi va succeda în funcția de director general și președinte al celui mai mare conglomerat de lux din lume? Arnault a pus bazele LVMH, evaluat la 480 de miliarde de dolari, vânând firmele de lux rivale pentru a le cumpăra, în timp ce a crescut generații de creatori de modă. Această combinație de instinct ucigaș și finețe este motivul pentru care rivalii săi îl numesc „lupul în cașmir”.

Moștenitorii imperiului Louis Vuitton

Prima sa născută, Delphine Arnault, în vârstă de 48 de ani, a părut multora din lumea modei că devine favorită în ianuarie, când tatăl ei a numit-o director executiv al Christian Dior, al doilea brand ca mărime din cadrul grupului. Câteva săptămâni mai devreme, Parisul începuse să șușotească, când fratele ei, Antoine Arnault, în vârstă de 45 de ani, a devenit directorul general al companiei care deține participația familiei în LVMH.

Urmează apoi cei trei fii din cea de-a doua căsătorie a lui Bernard Arnault. Alexandre Arnault, în vârstă de 30 de ani, este vicepreședintele executiv al Tiffany & Co, o rețea puternică, care îi include pe Jay-Z și pe cofondatorul Twitter Jack Dorsey. Frédéric Arnault, în vârstă de 28 de ani, conduce brandul de ceasuri Tag Heuer, în timp ce Jean Arnault, în vârstă de 24 de ani, este director de marketing și dezvoltare la divizia de ceasuri a Louis Vuitton. Toți trei au studiat la școli de inginerie de top, o calificare pe care tatăl lor a considerat-o de maximă importanță pentru propriul succes.

Arnault nu a dat nicio indicație cu privire la persoana pe care o va alege ca succesor, spunând doar că va fi pe merit. Întrebat pe această temă în ianuarie, la prezentarea rezultatelor anuale ale LVMH, el a făcut o paralelă între decizia sa recentă de a crește vârsta de pensionare a președintelui și directorului general al LVMH la 80 de ani și controversata propunere a președintelui francez Emmanuel Macron de a crește mări pragul de pensionare în Franța la 64 de ani.

„În ceea ce privește succesiunea, poate ați remarcat și faptul că vârsta de pensionare - care este foarte în vogă - a fost prelungită”, a spus el.

În timp ce copiii săi îl priveau din primul rând, Arnault a glumit că ar putea beneficia de timpul liber pentru a-și perfecționa abilitățile la tenis, sportul său favorit. „Ultima oară când am jucat cu Roger Federer, cred că am câștigat un singur punct într-un singur set. Poate că aș putea să mă descurc un pic mai bine de atât”, a spus el.

Arnault a pregătit terenul pentru copiii săi

Arnault l-a devansat pe directorul general al Tesla, Elon Musk, la sfârșitul anului trecut, ca fiind cea mai bogată persoană de pe planetă, potrivit topului miliardarilor realizat de Bloomberg, cu o avere de de 208 miliarde de dolari la 19 aprilie.

De-a lungul anilor, Arnault a fost ajutat de locotenenți de top, precum Sidney Toledano, președinte Christian Dior, și Michael Burke, șeful celui mai mare brand al său, Louis Vuitton.

Burke, în vârstă de 66 de ani, s-a retras de la Louis Vuitton în ianuarie pentru a o îngriji pe soția sa bolnavă de cancer. Toledano, în vârstă de 71 de ani, care se ocupa de brandurile de fashion, între care Celine, Loewe și Marc Jacobs, este de așteptat să demisioneze în următoarele luni.

Amândoi au jucat roluri importante în îndrumarea copiilor lui Arnault, care întotdeauna au avut alături un director al său de vârf care să le monitorizeze cariera și pe care îi va întreba ulterior, spune Toledano, „despre unele dintre trăsăturile lor de caracter sau dacă este nevoie de o mică îndreptare".

Delphine Arnault

Delphine Arnault a lucrat 12 ani la Dior sub conducerea lui Toledano. În 2013, s-a alăturat companiei Louis Vuitton, unde lucrat sub îndrumarea lui Burke, un vechi colaborator al tatălui ei.. „Îmi este imposibil să îmi amintesc cu precizie prima mea amintire legată de tine. Este și de înțeles, pentru că te cunosc de când m-am născut”, i-a spus la evenimentul organizat cu ocazia retragerii sale.

Câteva zile mai târziu, Delphine Arnault a participat la prezentarea de modă a Dior la Paris, în timp ce se pregătea să preia funcția de director executiv al brandului. Ea seamănă izbitor de mult cu tatăl ei, având manierele sale elegante, fruntea înaltă și o statură înaltă și zveltă.

Ea a mers în culise, unde a oferit o evaluare a poșetelor care tocmai fuseseră expuse pe podium. Materialele lucioase, a spus ea, au revenit în actualitate. Colecția este „foarte elegantă. Un pic romantică”, a adăugat ea.

„A supraviețuit tandemului Toledano-Michael. Acum este vaccinată. A primit cele două doze”, a apreciat tatăl ei cu mândrie.

Arnault vorbește rareori public despre succesiune, dar apropiații săi spun că se gândește la asta de zeci de ani.

În 2003, el a făcut o vizită la spital la prietenul său apropiat și partenerul său de tenis Jean-Luc Lagardère, care suferise o operație la șold, au spus persoanele respective. Lagardère a fost unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din Franța, după ce a construit un imperiu din care au făcut parte producătorul de rachete Matra și editura Hachette.

Două zile mai târziu, Lagardère a intrat în comă în urma unei infecții, murind la scurt timp după aceea. În vârstă de 75 de ani, el nu își pregătise în mod adecvat succesiunea. În anii care au urmat, fiul său, Arnaud, a vândut treptat sau a renunțat la ceea ce clădise tatăl său.

Recent, Arnault a luat măsuri pentru a strânge controlul familiei sale asupra LVMH și a începe să o dea mai departe.

Pași pentru predarea imperiului

În decembrie, a transformat Agache, holdingul privat care controlează LVMH, într-o comandită, o structură corporativă franceză similară unui parteneriat limitat și care permite acționarului care o conduce să exercite o putere semnificativă cu o participație relativ mică.

El a înființat și o a doua entitate, Agache Commandite SAS, care este deținută de cei cinci copii ai săi, fiecare cu o participație de 20%, potrivit autorității de reglementare a pieței bursiere din Franța. Noua companie este împuternicită să preia administrarea Agache și astfel să pună capăt conducerii lui Arnault. Deciziile importante, cum ar fi dizolvarea Agache, necesită aprobarea unanimă a moștenitorilor săi.

Noua companie are o președinție rotativă de doi ani care se împarte între ei, și niciunul dintre copii nu își poate vinde acțiunile fără aprobarea unanimă a consiliului de administrație pentru o perioadă de 30 de ani. După care doar descendenții direcți ai lui Arnault vor putea deține acțiunile.

Toledano a dezvăluit că este încrezător că copiii Arnault pot rezolva orice neînțelegeri, deoarece tatăl lor i-a învățat de mici să pună interesele companiei pe primul loc. „Deocamdată, se înțeleg de minune”, a spus el.

Copiii se consideră frați și nu se referă unul la celălalt ca la un frate sau o soră vitregă, potrivit unor persoane apropiată de familie. Sunt atenți să nu lase impresia de rivalitate sau conflict, au spus aceste persoane, adăugând că cei cinci nu ar discuta sau glumi niciodată în legătură cu cine ar fi mai talentat la ceva - tatăl lor nu ar tolera asta.

Arnault este „înainte de toate un om pragmatic. Trebuie să alegi pe cine este cel mai bun la un moment dat, având în vedere provocările. Este ceea ce face cu managerii săi, cu consilierii săi și cred că este ceea ce va face și cu copiii săi”, a spus Toledano, precizând că nu este de la sine înțeles că viitorul președinte va fi unul dintre aceștia.

„Nu a existat vreun moment în care să-mi spună: «Trebuie să-mi pregătesc copiii pentru succesiunea mea»", a spus el.

Ascensiunea lui Bernard Arnault

Bernard Arnault s-a născut în 1949 la Roubaix, în apropiere de granița cu Belgia. Tatăl său, Jean Arnault, a fost producător și proprietar al companiei de inginerie civilă Ferret-Savinel.

A excelat la școală și a obținut un loc la Ecole Polytechnique, o școală de inginerie și științe extrem de selectivă care a format elita încă de la Revoluția Franceză. Napoleon Bonaparte a transformat Polytechnique în academia militară care a rămas până în prezent.

Arnault a învățat să mărșăluiască purtând pălăria bicorn din epoca napoleoniană, pe care studenții o poartă în fiecare an în timp la parada de Ziua Bastiliei.

Arnault și-a amintit cum educația sa la Polytechnique a contribuit la punerea fundației pentru cucerirea lumii modei. „Este mai presus de toate un program care îți formează o mentalitate rațională, ceea ce îți permite să analizezi foarte rapid o situație sau o problemă”, a scris el, adăugând că LVMH își face un scop din a recruta tinere talente de la această școală.

Antoine Arnault a fost mai tranșant în ceea ce privește stima tatălui său pentru școală. Într-un interviu acordat publicației Le Monde, fiul cel mare și-a amintit cât de greu i-a fost să-i spună tatălui său că nu are stofă de Polytechnique. Nici el și nici sora sa nu au urmat cursurile acestei școli.

„Pentru el, doar Polytechnique contează”, a adăugat el.

Arnault i-a avut pe Antoine și Delphine cu prima sa soție, Anne Dewavrin. Ca tată tânăr, a adoptat o abordare riguroasă a educației copiilor săi. Ei povestesc cum îi chema în biroul său și făcea cu ei exerciții de matematică între întâlnirile de afaceri.

Arnault și-a mutat familia la New York la începutul anilor 1980, după ce liderul socialist François Mitterrand a fost ales președinte al Franței și a promis că îi va impozita dur pe cei bogați. Timp de doi a clădit afacerea pe care o preluase de la tatăl său.

Întorcându-se în Franța în 1984, Arnault a intrat în domeniul articolelor de lux, preluând controlul asupra unei companii textile numite Boussac Saint-Frères, aproape falimentară. Acesta aducea la pachet un giuvaier: Christian Dior.

Dior a devenit arhetipul imperiului în devenire al lui Arnault. Casa de haute couture redefinise moda feminină la mijlocul secolului al XX-lea cu hainele „new look”, iar Arnault își propunea să evidențieze acest pedigree al modei printr-o expansiune agresivă.

Pe când avea 20 de ani, Delphine a fost trimisă să lucreze la casa de modă a lui John Galliano, un designer celebru și director de creație la Dior. Toledano a luat-o apoi sub aripa sa după ce l-a concediat pe Galliano pentru că acesta a fost filmat făcând remarci antisemite.

Arnault a divorțat în 1990 și, în cursul aceluiași an, a întâlnit-o pe Hélène Mercier, o pianistă de canadiană. Conducând-o acasă, Arnault i-a povestit despre dificultățile sale de a învăța să cânte Frédéric Chopin. Când s-au întâlnit din nou, ea l-a rugat să cânte Chopin pentru ea.

„Tremura tot, dar părea hotărât să meargă până la capăt”, și-a amintit aceasta în autobiografia sa. „Am simțit că Bernard suferea, că se chinuia pe sine pentru a mă impresiona”.

Alexandre Arnault

Cuplul s-a căsătorit și a avut trei băieți. Persoane apropiate familiei spun că doamna Mercier-Arnault a aplicat aceeași disciplină în educație care a ajutat-o să devină o pianistă celebră. Ea și-a împins băieții să aibă performanță în muzică și la școală, trezindu-i în zori pentru repetiții și studiu.

Alexandre Arnault s-a înscris la Polytechnique pentru studii de licență, dar nu a fost admis. Ulterior, a fost acceptat la un program de masterat.

La LVMH, s-a impus rapid ca o persoană care avea flerul tatălui său. Când a sugerat cumpărarea producătorului german de genți de voiaj Rimowa, tatăl său i-a spus că proprietara mărcii nu este interesată să vândă. Alexandre i-a scris patriarhului familiei Rimowa și mers în Germania să discute cu acesta, potrivit directorilor LVMH.

LVMH a cumpărat compania în 2017, iar Arnault l-a făcut pe Alexandre CEO. Acesta a reinventat brandul prin colaborarea cu designeri specializați în streetwear. Din colecție a făcut parte o valiză transparentă concepută de Virgil Abloh pentru brandul său Off-White.

Arnault l-a trimis apoi pe Alexandre să revoluționeze Tiffany & Co., achiziționată în 2021 pentru 15,8 miliarde de dolari. Cunoscut pentru inelele sale de logodnă, firma de bijuterii nu reușea să fie atractivă pentru clienții tineri. Alexandre a inițiat un parteneriat între Tiffany și Nike Inc. pentru a fabrica pantofi Nike Air Force 1 din piele neagră, cu un swoosh de culoarea cutiilor de bijuterii albastre consacrate ale Tiffany. Reclamele pentru pantofii de 400 de dolari aveau sloganul „Not your mother's Tiffany”.

Citește și: Cum a asigurat cel mai bogat om din lume viitorul celor cinci copii ai săi

Directorii din domeniul modei au fost tulburați, pentru că își imaginau că astfel este întinat un brand prestigios. „De ce ar vrea Tiffany să se distanțeze de asta pentru a deveni doar un alt brand de îmbrăcăminte urbană mă depășește”, a comentat Ana Andjelic, fost director de brand la Banana Republic.

Frédéric Arnault

Cei doi băieți mai mici ai lui Arnault au urmat cel mai fidel traseul profesional al tatălui lor. Amândoi au studiat la un liceu iezuit, unde au urmat cursuri de literatură predate de Brigitte Macron înainte ca aceasta să devină prima doamnă a Franței.

Frédéric Arnault a făcut studii de pian clasic și a excelat la tenis. A fost acceptat la Polytechnique, unde a urmat aceleași cursuri ca și tatăl său. Apoi a cofondat un start-up de plăți electronice, pe care l-a vândut 18 luni mai târziu.

În 2018, Arnault senior l-a recrutat pe Stéphane Bianchi, un manager care a pregătit un moștenitor al companiei de cosmetice Yves Rocher, pentru a conduce brandul de ceasuri al LVMH. Bianchi a primit de la bun început sarcina să lucreze îndeaproape cu Frédéric, care la acea vreme era director de strategie digitală la TAG Heuer. Doi ani mai târziu, Bianchi l-a numit CEO.

„Tatăl meu, desigur, îmi dă sfaturi, dar îmi oferă și multă libertate", a declarat Frédéric într-un interviu. În ședințe, el manifestă însușirea tatălui său de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească în timp ce el îi studiază, potrivit lui Toledano.

„Uneori te lasă să vorbești timp de 10 minute, iar te absoarbe", a spus el.

Frédéric are o relație apropiată cu fratele său mai mic, Jean, potrivit unor persoane apropiate, ceea ce a contribuit la cultivarea fascinației tânărului de 24 de ani pentru ceasuri. Jean a studiat matematică financiară la MIT și și-a luat masteratul în inginerie mecanică la Imperial College din Londra, cu o teză despre resortul ceasurilor.

În prezent, lucrează la divizia de ceasuri a companiei Louis Vuitton, petrecându-și o mare parte din timp la fabrica din Elveția. În martie, a anunțat planurile de relansare a mărcii Gérald Genta cu sprijinul văduvei ceasornicarului.

În ultimii ani, Arnault a apelat la copiii săi pentru sfaturi cu privire la unele dintre cele mai delicate probleme cu care se confruntă compania sa. Pe măsură ce inflația a început să muște anul trecut, alimentând furia publică din cauza inegalității veniturilor, Arnault își făcea griji că revolta publică se va răsfrânge asupra LVMH, potrivit unor persoane apropiate acestuia.

El s-a adresat fiului său cel mare, Antoine, care l-a îndemnat să comunice mai deschis cu publicul despre operațiunile LVMH și i-a sugerat să lanseze o campanie publicitară prin care să dezvăluie impozitul plătit statului și numărul de locuri de muncă pe care le-a creat, au spus persoanele respective. Tatăl său i-a urmat sfatul.

În acest an propunerea lui Emmanuel Macron de a crește vârsta de pensionare în Franța a declanșat proteste masive. Fotografii ale lui Arnault au început să apară pe afișele "căutat" la demonstrații, iar protestatarii au luat cu asalt sediul central al LVMH. În zilele următoare, Arnault a început să își desfășoare campania publicitară în Libération și în alte ziare de stânga.