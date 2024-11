Ce spune tatăl britanicului luat prizonier în Kursk. Mesajul unui soldat eliberat din captivitatea rusă

Tatăl fostului soldat britanic luat prizonier de ruși în regiunea Kursk, a declarat pentru Daily Mail că este în stare de șoc și se teme că fiul lui va fi supus torturii. Un britanic eliberat din captivitatea rusă i-a transmis un mesaj.

James Scott Rhys Anderson, în vârstă de 22 de ani, a apărut într-o filmare făcută publică de surse susținute de Kremlin.

Scott Anderson, în vârstă de 41 de ani, a povestit că atât el, cât și alți membri ai familiei l-au rugat fierbinte să nu se ducă să lupte în Ucraina în urmă cu aproximativ opt luni.

Însă tânărul „credea că ceea ce face este corect”, astfel că și-a menținut hotărârea.

„Sper că va fi folosit drept monedă de schimb, dar fiul meu mi-a spus că rușii torturează prizonierii și mă sperie foarte mult gândul că va fi torturat”, a spus el

James Scott Rhys Anderson ar fi trebuit să vină acasă în doar câteva săptămâni, urmând să sărbătorească Crăciunul acasă.

„Am vorbit pe WhatsApp aproape în fiecare zi până când a plecat în cea mai recentă operațiune. James a venit acasă ultima oară acum o lună și jumătate. A spus că comandantul său ucrainean i-a promis că mă va contacta dacă va fi ucis sau capturat. Când m-a sunat și a trimis videoclipul, am fost în stare de șoc total șocat și am plâns. L-am recunoscut imediat. Arata îngrozit, speriat și îngrijorat.

Nu am vrut să plece. Am încercat să-l conving să nu se ducă- toată familia mea a încercat.

A dorit să meargă acolo pentru că a crezut că face ceea ce este corect. Era extrem de furios din pricina a ceea ce se întâmpla poporului ucrainean.

Când a ieșit la începutul acestui an, s-a îndrăgostit de o ucraineană, dar nu-i știu numele.

Am vorbit ultima oară cu el când l-am văzut ultima dată, dar obișnuiam să vorbim pe WhatsApp în fiecare zi. Îmi spunea unde fusese și ce văzuse. Era în viață, sănătos. Mi-a trimis un videoclip când era în Sumî. Acolo fusese detașat în ultima săptămână”, a relatat pentru Daily Mail tatăl tănărului.

Anderson senior, care a spus că executa o sentință scurtă de închisoare pentru o problemă domestică în momentul în care fiul său s-a alăturat ucrainenilor, a spus că a fost contactat de oficialii Ministerului de Externe.

El spune că fiul său a intrat în armată după ce a studiat la Army Foundation College. A renunțat anul trecut, când s-a angajat ca ofițer de custodie civilă în poliție înainte de a înrola în Legiunea Străină.

În filmarea din captivitate, Anderson junior spune că a fost soldat în armata britanică între 2019 și 2023 și că a decis să se înroleze în Legiunea Internațională a Ucrainei după ce și-a pierdut slujba.

„Pierdusem totul, tatăl meu era la închisoare, văzusem la televizor. A fost o idee stupidă”, spune el în filmare, în care arată neîngrijit dar nu are vânătăi vizibile sau urme de tortură.

„Oferim sprijin familiei unui britanic în urma relatărilor despre detenția sa”, a transmis un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe.

Mesajul unui britanic eliberat din captivitatea rusă

În 2022, șase cetățeni britanici - Sean Pinner, Aiden Aslin, Andrew Hill și John Harding și voluntarii Dylan Healy și Paul Urey - au fost capturați de separatiștii susținuți de Kremlin în estul Ucrainei și amenințați că vor fi condamnați la moarte.

Urey, în vârstă de 45 de ani, tată a patru copii, a murit în captivitate. Ceilalți cinci au fost eliberați în urma unor negocieri între Ucraina și Rusia intermediate de Arabia Saudită și cu implicarea fostul proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovici.

John Harding, în vârstă de 61 de ani, i-a transmis un mesaj lui Anderson senior: „I-aș spune, nu renunța la speranță. Aș spera la bine, dar m-aș pregati pentru ce e mai rău”.

„Sunt sigur că vor fi oameni din partea ucraineană care vor încerca să negocieze eliberarea lui, dar înțeleg că este mult mai rău să fii capturat acum decât la momentul în care am fost eu prins. Se pare că sunt mai puține negocieri în curs. Când am fost capturat, am fost ținut inițial în izolare, dar când au rămas fără spațiu, ne-au pus pe noi toți britanicii laolaltă și ne-am încurajat unul pe altul”.

Harding, care a luptat în Ucraina timp de patru ani înainte de a fi capturat și supus unui interogatoriu și torturii, a adăugat: „Am fost cam agresiv când am fost capturat prima dată, dar nu a funcționat.

„Dacă aș fi în locul lui, aș fi omul care nu iese în evidență aș încerca să-mi țin capul în jos. Trebuie să le oferi (rușilor) niște informații, dar încerci să nu le dai nicio informație care ar putea fi utilă”.

În urmă cu o lună, ministerul rus al apărării a susținut că forțele sale au ucis doi „mercenari” britanici în Ucraina.

Kremlinul a spus că luptătorii au fost uciși în timpul unui atac asupra satului ucrainean Mihailivka, din regiunea Donețk, care a fost preluat sub control de forțele ruse pe 13 octombrie.

În iulie, Peter Fouche, în vârstă de 49 de ani, un fost șofer de taxi londonez, a fost înmormântat după ce a fost ucis în iunie într-o încleștare a unității sale cu trupele ruse.

Vladimir Putin a amenințat Occidentul după ce a lovit Ucraina cu o nouă rachetă balistică

Ucraina mai deține câteva sute de kilometri pătrați în regiunea Kursk, care se învecinează cu nord-estul Ucrainei, dar forțele lui Putin îi împing treptat înapoi.

În Kursk, soldații nord-coreeni ar fi început să lupte deja alături de ruși.

Recent, un general rus de top, împreună cu 500 de soldați nord-coreeni, ar fi fost uciși într-un atac devastator cu rachete britanice Storm Shadow, folosite în premieră pe teritoriul rus.

Andrei Kelin, ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, a citat sprijinul american pentru utilizarea rachetelor occidentale împotriva țintelor din Rusia, susținut de Marea Britanie și Franța, în avertismentul său potrivit căruia „acest fapt escaladează grav situația” și „poate duce la o ciocnire între puterile nucleare”.

Kremlinul a sugerat săptămâna aceasta că are „dreptul” să tragă asupra „țintelor militare ale acelor țări care permit ca armele lor să fie folosite împotriva instalațiilor noastre”, într-o amenințare nu prea subtilă la adresa Occidentului, după ce SUA au dat undă verde Kievului să folosească rachete ATACMS împotriva forțelor ruse și nord-coreene pe teritoriul rus.

După ce a lovit orașul ucrainean Dnipro cu o rachetă hipersonică experimentală joi dimineața, Putin a ordonat producția în masă a rachetei „de neoprit” Oreșnik, care ar avea capaitatea de a ajunge în Marea Britanie în mai puțin de 20 de minute.

„Nu există nicio contramăsură față de o astfel de rachetă, nici un mijloc de a o intercepta în lume, în acest moment. Țin să subliniez că vom continua testarea acestui nou sistem. Este necesar să se pornească producția de serie”, a spus Putin.