400 de șobolani eliberați din casa unei femei, în Germania

Poliția din Germania a eliberat 400 de șobolani pe care i-au găsit în casa unei femei. Aceasta a locuit cu peste 800 de șobolani în casă. Urmează și ca restul animalelor să fie eliberate.

Zile trecute poliția germană din landul Renaia-Palatinat a eliberat 400 de șobolani din casa unei femei situată aproape de orașul Altenkirchen. Poliția a intervenit cu voluntari de la protecția animalelor pentru a salva peste 400 de animale. Va urma o nouă operațiune pentru eliberarea celorlalți șobolani din casa femeii.

Vecinii femeii au reclamat faptul că mirosea foarte urât în zonă și autoritățile au intervenit. Purtătorul de cuvânt al poliției germane a declarat că este posibil ca femeia să sufere de tulburare de tezaurizare compulsivă, potrivit Agerpres.

Femeia considera că are situația sub control și nu realiza faptul că deja deveniseră o problemă numărul uriaș de șobolani pe care îi găzduia. Anchetatorii analizează și o posibilă punere sub acuzare a femeii.