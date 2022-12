Ce arme noi va primi Ucraina în 2023 ?

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, consideră că anul viitor Forțele Armate vor avea rachetele ATACMS dorite, tancuri occidentale și drone de atac moderne. Cu toate acestea, în timpul unui interviu acordat RBC Ucraina, el a subliniat că va depinde de situația de pe câmpul de luptă.

El a comentat, de asemenea, furnizarea de sisteme de apărare aeriană Patriot către Ucraina. Potrivit lui Kuleba, acesta este un punct de cotitură psihologic în război.

"Când am început să vorbim despre Patriot cu americanii, răspunsul a fost nu. Iar faptul că asta s-a întâmplat este o altă mărturie că a fost ridicat un alt tabu, s-a dărâmat un alt zid. Și nu cred că alte subiecte vor fi mai dificile pentru Patriot”, a spus ministrul.

SUA ar putea trimite Ucrainei vehicule de luptă „Bradley”

Administrația președintelui american Joe Biden analizează dacă să trimită Ucrainei vehicule de luptă „Bradley” fabricate în Statele Unite, relatează Bloomberg, citând mai multe surse familiare cu discuțiile.

Unul dintre interlocutorii celor de la Bloomberg afirmă că încă nu a fost luată o decizie finală în acest sens, toate sursele citate de Reuters sub condiția anonimității afirmând că deocamdată nu este clar nici când vehiculele de luptă ar putea ajunge în Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, care a vorbit sub jurnaliștii americani tot sub condiția anonimității datorită naturii sensibile a problemei, a spus că guvernul american discută constant cu cel ucrainean privind necesitățile de apărare ale Kievului, dar că deocamdată nu are nimic nou de anunțat/

„Vehiculele de luptă Bradley ar oferi forțelor ucrainene o creștere importantă a capacității de luptă la sol deoarece în esență este un tanc ușor”, afirmă Mark Cancian, un fost analist privind bugetul de Apărare de la Casa Albă care în prezent lucrează la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank din Washington D.C..

Acesta afirmă că, spre deosebire de transportoarele blindate M113 trimise deja de SUA ucrainenilor, vehiculul de luptă Bradley, o platformă pe șenile numită după faimosul general Omar Bradley, are un tun puternic de 25 de milimetri și este dotat cu rachete antitanc TOW care pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 3.750 de metri, deși majoritatea au o rază maximă de 3.000 de metri.

Cancian mai spune că ar putea dura luni de zile înainte ca Ucraina să poată folosi vehiculele Bradley pe câmpul de luptă deoarece ar fi necesară antrenarea echipajelor lor și echipelor de ingineri care să asigure întreținerea acestora.

SUA au plătit deja pentru tancuri care să fie trimise Ucrainei

În cadrul pachetului de asistență militară anunțat de Pentagon la începutul lunii noiembrie, Casa Albă a aprobat fondurile pentru recondiționarea mai multor tancuri T-72 de fabricație sovietică pentru forțele armate ucrainene.

Tancurile vor proveni din Republica Cehă, SUA plătind pentru recondiționarea a 45 dintre ele, în timp ce Olanda a asigurat fondurile pentru recondiționarea altor 45 de tancuri.

„Pachetul USAI subliniază angajamentul continuu al SUA de a sprijini Ucraina prin satisfacerea celor mai urgente cerințe ale acesteia... în același timp, consolidând capacitatea forțelor armate ucrainene de a-și apăra suveranitatea pe termen lung”, a declarat la momentul respectiv adjunctul secretarului de presă al Pentagonului, Sabrina Singh, în cadrul unei conferință de presă.

Singh a precizat că tancurile ar trebui să ajungă în Ucraina până la sfârșitul lunii decembrie însă nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat.

Ultimul pachet de asistență militară pentru Ucraina a fost anunțat de către Joe Biden în timpul vizitei istorice efectuate de președintele Ucrainean Volodimir Zelenski la Washington pe 22 decembrie, în acest ajutor fiind inclus și sistemul antiaerian Patriot.