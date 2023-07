AUKUS: Washingtonul deschis față de Noua Zeelandă și alte state de a participa la alianță

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a menționat posibilitatea ca Noua Zeelandă și alți parteneri să participle la pactul de apărare AUKUS, situația care deschide noi punți pe calea comunicării, dar riscă să irite China, scrie Agerpres.

"Uşa este deschisă pentru Noua Zeelandă şi alţi parteneri să se angajeze aşa cum consideră de cuviinţă", a declarat Antony Blinken la Wellington, care urmăreşte o cooperare cu mai strrânsă cu privire la aspectele non-nucleare ale acestui acord între Australia, Regatul Unit şi Statele Unite.

Canada a exprimat la rândul ei prin Ministrul Apărării că țara este „foarte interesată” să lucreze mai îndeaproape pe tehnologia de apărare cu Australia, Marea Britanie și SUA, după ce s-au raportat că țara dorește să se alăture pactului de apărare AUKUS, scriu The Guardian și The Globe and Mail.