Pericolul lămpilor UV pentru uscarea manichiurii cu gel: deteriorează ADN-ul și provoacă mutații

Aparatele cu emisie ultravioletă folosite pentru a usca și fixa pe unghie manichiura cu gel ar putea reprezenta o problemă de sănătate mai mare decât se credea până acum.

Cercetătorii de la University of California San Diego au studiat aceste lămpi care emit lumină ultravioletă (UV) și au descoperit că utilizarea lor duce la moartea celulelor și la mutații la nivelul ADN-ului uman, potrivit phys.org.

Dispozitivele sunt un element obișnuit în saloanele de manichiură și, în general, folosesc un anumit spectru de lumină UV (340-395 nm) pentru a întări substanțele chimice utilizate în manichiura cu gel. În timp ce aparatele de bronzare utilizează un spectru diferit de lumină UV (280-400nm), despre care studiile au dovedit în mod concludent că este cancerigen, spectrul utilizat în uscătoarele de unghii nu a fost bine studiat.

„Dacă vă uitați la modul în care sunt prezentate aceste dispozitive, ele sunt comercializate ca fiind sigure, fără niciun motiv de îngrijorare”, a declarat Ludmil Alexandrov, profesor de bioinginerie, precum și de medicină celulară și moleculară la UC San Diego, și autor corespondent al studiului publicat în Nature Communications.

„Dar, din câte știm noi, nimeni nu a studiat până acum aceste dispozitive și modul în care acestea afectează celulele umane la nivel molecular și celular”.

Cercetătorii au descoperit că utilizarea acestor dispozitive care emit raze UV pentru o singură repriză de 20 de minute a dus la moartea a între 20 - 30% din celule, în timp ce trei expuneri consecutive de 20 de minute au provocat moartea a între 65 și 70% din celulele expuse.

Expunerea la lumina UV a provocat, de asemenea, leziuni mitocondriale și ale ADN-ului în celulele rămase și a dus la mutații ce pot fi observate în cazul cancerului de piele.

„Am observat mai multe schimbări: în primul rând, am văzut că ADN-ul este deteriorat”, a spus Alexandrov.

„Am văzut, de asemenea, că o parte din daunele aduse ADN-ului nu se repară în timp și duce la mutații după fiecare expunere la un astfel de aparat cu raze UV. În cele din urmă, am văzut că expunerea poate provoca disfuncții mitocondriale, ceea ce poate duce, de asemenea, la alte mutații.”

Cercetătorii avertizează că, deși rezultatele arată efectele nocive ale utilizării repetate a acestor dispozitive asupra celulelor umane, ar fi necesar un studiu epidemiologic pe termen lung înainte de a afirma în mod concludent că utilizarea acestor aparate duce la un risc crescut de cancer de piele. Cu toate acestea, rezultatele studiului au fost clare: utilizarea frecventă a acestor aparate este dăunătoare pentru celulele umane.

Maria Zhivagui, cercetător în cadrul Laboratorului Alexandrov și primul autor al studiului, obișnuia să fie ea însăși o fană a manichiurii cu gel, dar a renunțat la această tehnică după ce a văzut rezultatele.

„Am auzit pentru prima dată de manichiura cu gel, când eram studentă. Am zis că este foarte avantajos deoarece rezistă mai mult decât oja normală. Am fost atrasă să încerc mai ales în contextul în care lucrez într-un laborator experimental în care îmi pun și scot frecvent mănușile”, a declarat Zhivagui. „Așa că am început să folosesc periodic manichiura cu gel timp de mai mulți ani. Odată ce am văzut efectul radiațiilor emise de dispozitivul de uscare, am fost surprinsă. Mi s-a părut foarte alarmant și am decis să nu mai folosesc.”