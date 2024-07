De ce mișcarea este bună pentru creier și inimă. Inactivitatea fizică și sedentarismul pot crește riscul de moarte prematură

Inactivitatea fizică și sedentarismul pot crește în mod semnificativ riscul de moarte prematură. Iar dacă nu ai timp să ajungi la sală, poți merge pe jos cel puțin 30 de minute pe zi pentru a avea o activitate fizică regulată.

Potrivit publicației medicool, dacă nu faci mișcare zilnic, aceasta poate avea consecințe grave, care pot afecta semnificativ sănătatea generală și calitatea vieții. Pentru a evita această deprindere, este indicat să adopți câteva obiceiuri simple, cum ar fi urcatul pe scări.

Specialiștii avertizează că, deși pot să nu prezinți niciunul dintre factorii de risc care pot favoriza dezvoltarea bolilor de inimă, cum ar fi hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat și obezitatea, lipsa mișcării poate provoca afecțiuni cardiace, potrivit Eat This, Not That.

Exercițiile fizice îți pot ajuta inima să funcționeze mai eficient. Dacă îți menții inima sănătoasă, aceasta depune mai puțin efort pentru a pompa, iar forța cu care sângele circulă prin artere scade. În schimb, dacă nu faci mișcare, odată cu trecerea timpului, capacitatea ta cardio-respiratorie se reduce.

De asemenea, exercițiile fizice pot susține neuroplasticitatea, capacitatea creierului de a forma noi conexiuni neuronale și de a se adapta pe tot parcursul vieții.

Una dintre zonele unei astfel de creșteri se află în hipocamp, care se ocupă de memorie și funcții executive. Atunci când te menții în formă, aceasta îți poate îmbunătăți memoria, controlul emoțiilor, abilitatea de a te concentra și abilitățile motorii.

Nu în ultimul rând, prin mișcare îți poți îmbunătăți memoria și stimula creativitatea.