Cum îți poți proteja ficatul fără a renunța complet la alcool. 14 metode simple

Ficatul are un rol vital în sănătatea organismului, iar pentru a-l menține într-o stare bună nu este nevoie să renunți complet la alcool. Medicii recomandă câteva obiceiuri zilnice care pot preveni daunele și pot ajuta regenerarea acestui organ esențial.

Adesea, subestimăm importanța ficatului nostru, un organ extraordinar, care, deși este al doilea ca mărime în corpul uman (după piele), îndeplinește peste 500 de funcții esențiale pentru menținerea vieții, precum detoxifierea, digestia și stocarea nutrienților, conform telegraph.co.uk.

După excesele din perioada Crăciunului, ficatul nostru are nevoie de un pic de îngrijire. Deși este eficient în detoxifierea substanțelor chimice pe care le ingerăm, acest organ poate suferi daune. La fel ca un elastic, ficatul poate fi întins doar până la un anumit punct înainte de a ceda.

1 din 4 adulți are boală hepatică grasă, iar dacă acest lucru se întâmplă din cauza unui stil de viață sedentar și a unei alimentații nesănătoase, chiar și cantități mici de alcool pot provoca daune semnificative, avertizează Debbie Shawcross, profesor de hepatologie și insuficiență hepatică cronică la King’s College London.

Totuși, vestea bună este că ficatul are o capacitate unică de regenerare. Chiar și în jurul vârstei de 50-60 de ani, prin reducerea cantității de alcool consumat, putem avea un impact semnificativ asupra sănătății ficatului nostru. Modificarea alimentației și stilului de viață adaugă beneficii suplimentare.

Cum să îți sprijini ficatul în mod natural:

1. Bea cafea

Cafeaua este un agent antifibrotic care previne formarea țesutului cicatricial pe ficat. Trei sau patru căni de cafea pe zi reprezintă cantitatea ideală. „Este singura schimbare dietetică pe care o recomand pacienților mei cu afecțiuni hepatice, deoarece dovezile că ajută sunt destul de clare,” spune Profesorul Stephen Ryder, specialist în hepatologie și gastroenterologie la Spitalul Universitar Nottingham. Un studiu din 2021 al UK Biobank a arătat că persoanele care consumă cafea au un risc mai mic de a dezvolta boli cronice ale ficatului (CLD), comparativ cu cei care nu consumă cafea, iar toate tipurile de cafea – inclusiv cea decofeinizată, instant sau măcinată – sunt benefice.

„Dacă ai un factor de risc și bei cafea, riscul de a dezvolta o boală hepatică este mai mic,” spune Profesorul Guruprasad Aithal al NIHR Nottingham Biomedical Research Centre. „Dacă ai o boală hepatică, este mai puțin probabil să dezvolți cicatrici sau fibroză. Dacă ai fibroză, este mai puțin probabil să progresezi. Dacă ai ciroză, riscul de cancer hepatic este mai mic. Așadar, la fiecare nivel există o asociere”.

2. Consumă mai multe varză

Varza de Bruxelles, broccoli și alte legume crucifere, bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți, protejează ficatul de daunele provocate de radicalii liberi și reduc inflamațiile. Studii au cercetat beneficiile antiinflamatorii ale varzei de Bruxelles, concentrându-se pe kaempferol, un compus antioxidant prezent în aceste legume. Pentru un ficat sănătos, se recomandă o dietă mediteraneană, cu conținut scăzut de glicemie și bogată în proteine, bazată pe fructe, legume, cereale integrale, nuci și leguminoase. De asemenea, prepararea alimentelor contează: gătirea prin fierbere sau coacere este mai prietenoasă cu ficatul decât prăjirea.

3. Limitează orezul alb

Boala hepatică grasă non-alcoolică (NAFLD) este o problemă globală ce se dezvoltă în paralel cu epidemia de obezitate și diabet, susține Profesorul Aithal. Studiile arată că pacienții cu NAFLD consumă mult mai frecvent orez rafinat, grăsimi animale, carne roșie, zaharuri rafinate și alimente prăjite.

4. Nu uita de proteine

Atunci când ficatul nu funcționează corespunzător, corpul are nevoie de mai multe proteine decât de obicei, iar sursele de proteine, precum ouăle, peștele gras, păsările de curte și leguminoasele, ajută la prevenirea descompunerii musculare.

5. Fă o pauză de alcool de trei zile pe săptămână

„Este mult mai bine să bei cu moderație pe parcursul întregului an decât să faci excese ocazional,” recomandă Profesorul Shawcross. Ea sugerează să ai trei zile de pauză săptămânal, ideal consecutive, pentru a da ficatului o pauză reală. „Este esențial să nu faci din alcool o rutină – adică să ajungi acasă după muncă și să bei un gin tonic, iar apoi să devină două sau trei,” adaugă profesorul Ryder.

6. Nu bea pe stomacul gol

„Cel mai rău lucru pe care îl poți face este să bei fără a mânca”, avertizează profesorul Shawcross. Alcoolul este absorbit rapid în sânge și ficatul este copleșit deoarece poate metaboliza doar o unitate de alcool pe oră. Consumând o masă care rămâne în stomac mai mult timp, absorbția alcoolului este încetinită.

7. Fă-ți timp pentru un regim de fasting

„Avem prea multe «evenimente alimentare» în viața noastră,” spune Jeannette Hyde, nutriționist și autoare a cărții The Gut Makeover. „O metodă puternică de a ajuta ficatul este de a include fastingul intermitent în rutina săptămânală”, adaugǎ aceasta.

8. Boost de vitamina C

Hyde recomandă consumul de vitamina C sub formă de fructe citrice, cum ar fi portocalele; „Ficatul consumă multă vitamina C pentru a-și face treaba”.

9. Renunță la suplimentele pentru ficat

„Nu există nicio dovadă că suplimentele pentru ficat ajută” spune profesorul Ryder. „Dacă ai o dietă sănătoasă și echilibrată, ficatul primește tot ce are nevoie”, menționează acesta.

10. Taie porțiile cu 10%

Reducerea greutății este cel mai bun mod de a combate boala hepatică grasă non-alcoolică (NAFLD).

11. Menține microbiomul intestinal fericit

„Cercetările din ultimii 20 de ani arată cât de importante sunt bacteriile bune din intestin pentru sănătatea generală, inclusiv pentru ficat”, spune profesorul Ryder.

12. Mănâncă mai multe fibre și protejează-ți microbiomul intestinal

Consumă alimente prebiotice, cum ar fi usturoiul și ceapa, și cereale integrale bogate în fibre.

13. Mișcă-te mai mult

„Exercițiile fizice stimulează ficatul să proceseze mai eficient nutrienții și toxinele”, spune Profesorul Shawcross. Dacă nu poți face exerciții intense, o plimbare rapidă sau înotul sunt suficient de benefice.

14. Bea mai puțin, dar bea mai bine

Știm cu toții că alcoolul este toxic pentru ficat. „Este alcoolul care dăunează ficatului, nu tipul de băutură,” spune profesorul Khakoo. Conștientizarea cantității de alcool consumate este esențială.