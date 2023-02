Cele mai bune variante pentru înlocuirea pâinii din alimentație. Zece alternative sănătoase

Specialiștii în alimentație spun că „suntem ceea ce mâncăm”, iar asta trebuie să te facă să alegi mereu cele mai sănătoase obiceiuri alimentare. Ei recomandă să elimini pe cât posibil pâinea din alimentația ta deoarece consumată în exces poate avea anumite riscuri asupra sănătății.

Pâinea a fost și încă este un aliment de bază pe mesele românilor, dar nu și printre cele mai sănătoase, și asta pentru că în timpul procesării grâul își pierde o bună parte din proprietățile nutritive și fibre, potrivit qbebe.ro.

Astfel, există 10 înlocuitori pentru pâine care vor da savoare meselor tale și te vor ajuta să duci un stil de viață mult mai sănătos.

Pâinea Oopsie

Cel mai accesibil înlocuitor de pâine este „pâinea oopsie”, care nu necesită mult timp pentru preparare și include puține ingrediente, având un conținut scăzut de carbohidrați.

Rețeta de bază include ouă, cremă de brânză și sare, dar poate fi adaptată după bunul plac.

Pâinea Ezekiel

Pâinea Ezekiel, cunoscută și sub denumirea de „pâinea lui Dumnezeu”, este cea mai sănătoasă pâine pe care o poți consuma, spun specialiștii. Pentru a face pâinea Ezekiel ai nevoie doar de orez, linte, fasole, mei și grâu spelta.

Acest preparat are în compoziție numai cereale benefice organismului, iar secretul constă în boabele de orez și mei germinate, care în combinație cu restul cerealelor au aportul proteic de care are nevoie regimul tău alimentar.

Tortilla de porumb

Pe lângă faptul că tortilla de porumb este un înlocuitor sănătos al pâinii normale, ea este și este o alternativă mai sănătoasă chiar și decât tortilla din făină albă, având un conținut bogat de fibre și mai puține grăsimi și calorii. Ea poate fi consumată și de persoanele cu intoleranță la gluten.

Pentru a prepara tortilla de porumb ai nevoie doar de trei ingrediente: sare, apă și făină de porumb.

Pâinea de secară

Din fericire pentru iubitorii de pâine, există pe piață o varietate de alternative mai sănătoase, cum este, de exemplu, pâinea de secară. Aceasta face parte din familia cerealelor, asemeni grâului, însă are un conținut ridicat de fibre și mult mai scăzut de gluten. Pâinea de secară are o consistență mai densă decât pâinea tradițională, este mai închisă la culoare și are o aromă intensă de cereale.

Pâinea de secară te ajută să-ți păstrezi echilibrul tranzitului intestinal și nu provoacă o creștere semnificativă a glucozei din sânge.

Frunze de salată verde

O altă variantă sănătoasă a pâinii clasice sunt legumele. Cu toate acestea, dacă totuși vrei să te bucuri de un sandviș gustos, specialiștii recomandă să folosești frunzele de salată verde sau foi de varză în locul pâinii. Astfel, vei renunța la carbohidrați și vei aduce un aport consistent de vitamina A, necesară pentru funcționarea corectă a organismului.

Cartof dulce și legume proaspete

Fără doar și poate, cu puțină imaginație poți găsi cele mai gustoase alternative pentru obișnuita pâine. De fapt, trebuie doar să deschizi frigiderul și sigur găsești o legumă perfectă pentru a înlocui felia de pâine. Cartoful dulce, ardeiul, ciupercile, vinetele și orice altă legumă preferată poate servi drept „pâine”. Vei avea astfel un regim alimentar mult mai sănătos, plin de vitamine și minerale, iar rezultatele nu vor înceta să apară.

Lipie din cartof dulce sau dovleac Butternut

O altă variantă gustoasă este să încerci lipia din cartof dulce sau dovlecelul Butternut, devenit tot mai popular în rețetele din mediul online sub denumirea de „Butternut Squash”. Cele două nu numai că te ajută să ai mese echilibrate și pline de savoare, ci îți aduc și un aport de beta-caroten, fibre, vitamine și minerale.

Conopidă

Conopida este un bun înlocuitor al pâinii, fiind suficient să o amesteci cu ouă, brânză sau alte ingrediente dorite, bagi amestecul la cuptor și gata, te bucuri de o altfel de pâine sănătoasă și savuroasă.

De asemenea, poți face aluat de pizza din conopidă. Astfel, vei putea mânca în continuare preparatele preferate, mult mai bogate în fibre și lipsite de carbohidrații.

Ouă

Pâinea poate fi înlocuită cu ușurință cu ouăle, dacă îți dorești cu adevărat un stil de viață mai sănătos, bazat pe o dietă echilibrată.

Astfel, pentru un plus de proteine și senzație de sațietate poți introduce ouăle, sub diferite forme, în preparatele zilnice. Oul este considerat un super-aliment și consumat cu regularitate îți ajută organismul să funcționeze la capacitate maximă. Este o sursă importantă de proteine, lipide, vitamine liposolubile A, D şi E cu efect antioxidant, minerale (fosfor, calciu, fier) şi oligoelemente.

Pâine cu maia

Cel din urmă înlocuitor pentru pâinea din făină de grâu este cea făcută în casă, din maia. Aceasta are la bază agenți de fermentație care anulează antinutrienții din cereale și o fac mai ușor de digerat. Maiaua pentru aluatul de pâine este rezultat prin fermentație și dospire din făină și apă. Spre deosebire de cea pentru alte preparate pe bază de aluat, maiaua pentru pâine are un gust acrișor, cu care sigur te vei obișnui în scurt timp.