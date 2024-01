Clementinele sunt sărace în calorii, dar sunt pline de nutrienți, contribuind la întărirea sistemului imunitar şi susține sănătatea inimii. De asemenea, clementinele pot fi ușor și rapid incluse în alimentație, potrivit medicool.ro.

Profilul nutritiv al clementinelor oferă: potasiu, proteine, tiamină (vitamina B1), folat (vitamina B9), vitamina B6, grăsimi, magneziu, calciu, fosfor, cupru și zaharuri. În plus, acestea asigură un conținut scăzut de calorii, ceea ce te poate ajuta să menții o greutate optimă.

În același timp, consumul excesiv și frecvent poate avea unele efecte adverse. Acidul citric prezent în clementine poate deteriora smalțul dinților, ceea ce poate crește riscul de apariție a cariilor. În unele cazuri, poate provoca alergii.

Proprietăți antioxidante

Clementinele au proprietăți antioxidante, potrivit Dr. Axe. Acestea pot lupta împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi în organism. Printre antioxidanții prezenți în compoziția acestora se regăsesc: hesperidină, narirutin, didimină și diosmină. Antioxidanții ar putea ajuta la prevenirea tulburărilor autoimune și a afecțiunilor cronice precum: boli de inimă, cancer și diabet.

Previn pietrele la rinichi

Beneficiile consumului de clementine includ susținerea sănătății rinichilor. Pietrele la rinichi reprezintă o afecțiune cauzată de acumularea de depozite minerale dure în rinichi sau în tractul urinar. Există mai multe tipuri de pietre la rinichi, care pot avea diferite cauze. Unele dintre acestea pot fi determinate de un nivel redus de citrat urinar.

Susține imunitatea

Clementinele reprezintă o sursă importantă de vitamina C, un nutrient esențial pentru susținerea sistemului imunitar. Obținerea unui aport suficient de vitamine solubile în apă ar putea ameliora afecțiunilor respiratorii, cum ar fi răceala obișnuită.

Mai mult, se recomandă să consumi clementine când ești răcit. Alături de vitamina C, au un conținut ridicat de apă și compuși vegetali, care îți pot întări imunitatea.

Oprirea dezvoltării celulelor canceroase

Printre beneficiile consumului de clementine se regăsește oprirea dezvoltării și răspândirii celulelor canceroase. Un aport mai mare de citrice se asociază cu un risc mai redus de a dezvolta: cancer de stomac, cancer de sân, cancer de esofag și cancer de pancreas.

Sprijină sănătatea digestivă

Concentrațiile ridicate de fibre pot sprijini sănătatea digestivă. Acestea pot crește frecvența scaunului în cazul persoanelor care suferă de constipație. De asemenea, pot trata mai multe afecțiuni digestive, inclusiv: diverticuloză, hemoroizi, reflux gastric și ulcere stomacale.

Susține sănătatea inimii

Un aport crescut de citrice poate scădea șansele de a dezvolta afecțiuni cardiace, conform Very Well Fit. Clementinele sunt bogate în vitamina C. Vitamina C poate avea un impact pozitiv asupra: profilului lipidic, tensiunii arteriale și funcției endoteliale.

Te pot ajuta să scapi de kilogramele în plus

Beneficiile consumului de clementine includ un conținut bogat în fibre alimentare. Deoarece se digeră lent, acestea pot stabiliza nivelul de zahăr din sânge și pot oferi senzație de sațietate pe parcursul zilei. Astfel, te pot ajuta să gestionezi o greutate optimă.