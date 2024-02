Din ce în ce mai multă lume nu mai face sex: care sunt cauzele lipsei activității sexuale. Consecințele abstinenței

Un sondaj realizat de Institutul Francez pentru Opinia Publică (IFOP) arată că 24% din adulții francezi cu vârste cuprinse între 18 și 69 de ani au declarat că nu au avut niciun contact sexual în ultimele 12 luni, comparativ cu 9% în 2006, potrivit The Telegraph.

Procentul celor cu vârste între 18 și 24 de ani care nu au făcut niciodată sex este de 28%, față de 5% în 2006. În total, 43% dintre cei 1.911 respondenți au declarat că au avut sex cel puțin o dată pe săptămână, comparativ cu 58% în 2009.

În general, proporția francezilor care au avut contacte sexuale în ultimul an - 76% în medie - se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani.

Rezultatele se regăsesc și în alte țări occidentale, inclusiv într-un studiu de anul trecut care arată că numărul adolescenților britanici care își încep experiența sexuală până la vârsta de 15 ani a scăzut cu până la o treime în ultima decadă.

Este acest lucru un semn al eliberării sexuale individuale și al declinului oricărui sentiment de datorie sexuală (conjugală)? Sau este un simptom al depresiei colective? Cât de des ar trebui să avem contact sexual?

În afara Europei, cei mai abstinenți par a fi japonezii. Conform unui sondaj din această lună, mai mult de 68% dintre căsătoriile din Japonia sunt complet lipsite de sex sau aproape lipsite de un element fizic, subliniind problemele cu care se confruntă guvernul în inversarea scăderii ratei de nașteri a națiunii.

În Coreea de Sud, aproximativ unul din trei adulți din Seul nu au avut contact sexual de peste un an, conform unui studiu din 2021 realizat de profesorul Youm Yoo-sik de la Departamentul de Sociologie al Universității Yonsei.

Coreea de Sud se confruntă chiar cu un boicot a zeci de mii de femei care aleg în mod activ o viața solitară. Numită 4B, unde B se referă la prefixul coreean bi-, care însemnând „nu”, mișcarea se bazează pe patru porunci: „Spune nu întâlnirilor, nu sexului cu bărbați, nu căsătoriei și nu nașterii.”

De asemenea, un alt studiu publicat în această lună în Journal of Sex Research, a examinat datele a 180.000 de adolescenți din 33 de țări, timp de 10 ani.

Acesta a constatat că în 25 de țări, numărul adolescenților de 15 ani care au declarat că au avut contact sexual a scăzut semnificativ și nu a crescut în nicio țară.

În sondajul din Franța, de asemenea, mulți dintre cei chestionați preferă navigarea pe rețelele de socializare, jocurile video, privitul la televizor sau citirea unei cărți în loc să se apropie de partenerii lor.

Această tendință a fost remarcată și într-un studiu american, care a constatat, de asemenea, că adulții și tinerii din SUA par să facă mai puțin sex decât generațiile anterioare. Telefoanele mobile și alte dispozitive media ar fi cauza acestei schimbări de comportament. Concluziile se bazează pe date din Sondajul Național privind Sănătatea și Comportamentul Sexual (NSSHB), comparând mai mult de 8.500 de răspunsuri individuale din 2009 și 2018.

Aceste rezultate au reflectat un studiu similar în Marea Britanie, Sondajele Naționale privind Atitudinile și Stilurile Sexuale (Natsal), care colectează informații despre experiențele sexuale ale publicului de peste trei decenii.

Cu fiecare sondaj, Natsal a constatat că numărul mediu de legături sexuale pe săptămână a scăzut: în 1991, respondenții au declarat că au avut sex de cinci ori pe lună. În 2001, acest lucru a scăzut la patru ori pe lună, iar până în 2012, numărul mediu a fost de trei pe lună. Amânat din cauza Covid-19, al patrulea studiu urmează să fie publicat mai târziu în acest an.

Scăderi au fost raportate și în Australia, Finlanda și Germania, unde un studiu din 2019 realizat de Monitorul de Timp Liber (Freizeit-Monitor) a arătat că doar 52% dintre germani fac sex cel puțin o dată pe lună. Cinci ani mai devreme, procentul era de 56%.

Studiul a constatat că persoanele singure și pensionarii au parte de cel mai puțin sex, iar, contrar părerilor unora, părinții au parte de cel mai mult. Acesta a menționat o creștere a „stresului non-profesional” ca fiind vinovatul principal. Bombardați de imagini ale vieților perfecte ale altora, se argumentează că oamenii simt din ce în ce mai mult obligația de a „performa excesiv” în timpul lor liber. Ca rezultat, oamenii din Germania „dedică din ce în ce mai puțin timp sexului și erotismului”, spune directorul științific, Prof. Ulrich Reinhardt.

Lumea face cu siguranță mai puțin sex, confirmă Soazig Clifton, director academic pentru Natsal la University College London și NatCen Social Research. Clifton spune că o cauză potențială este că „oamenii se simt mai confortabil vorbind despre sex acum, în comparație cu anii '90”.

„Poate că oamenii sunt acum mai capabili să ne spună că nu fac sex. Există câteva lucrări statistice pe care le-am făcut care arată că avem mai puțin tendința de a ascunde datele.”

„Ceea ce o generație face intens, următoarea face mai puțin”

O altă cauză potențială pe care Clifton și colegii ei au detectat-o - cel puțin printre respondenții de vârstă mijlocie, în principal femeile - este epuizarea. „Femeile sunt prea obosite pentru a face sex. Au parte de atât de multe alte lucruri în viața lor.”

Cu toate că scăderea ratei natalității se datorează unei varietăți de factori, Institutul Național de Studii Demografice din Franța a arătat într-un raport recent că contactul sexual regulat „joacă un rol în determinarea nivelului de fertilitate al cuplurilor”.

Observatorii au sugerat că ar putea exista și o parte pozitivă a declinului activității sexuale, și anume o formă de eliberare de presiunea socială de a fi activ sexual, precum și oamenii care pur și simplu găsesc alte lucruri de făcut. Femeile, de exemplu, sunt mai puțin predispuse să accepte sexul cu partenerii lor ca o problemă de datorie conjugală decât erau acum câteva generații.

François Kraus, directorul sondajelor de politică și evenimente curente al IFOP, spune: „Tema centrală care se desprinde din aceste date este că există o proporție tot mai mare de francezi pentru care sexul nu este o obligație.”

„Asistăm la deconstrucția conceptului de datorie conjugală. Aceasta este o schimbare antropologică majoră, pentru că de când căsătoria creștină a fost concepută începând cu Evul Mediu, a fost întotdeauna prezentată cultural ca locul de procreare, de sex legitim.”

„Timp îndelungat, conceptul de viol marital nu era luat în considerare. Toate acestea s-au schimbat.” Un alt factor este o minoritate semnificativă de cetățeni, în principal musulmani, care se abțin de la sex înainte de căsătorie. Musulmanii reprezintă 10% din populația Franței.

#Metoo și lipsa de sex

Mișcarea #Metoo a dat naștere la două cărți semnificative în Franța. Prima, „Consent”, de Vanessa Springora, a dezvăluit relația sa distrugătoare ca minoră sub influența lui Gabriel Matzneff, ceea ce echivalează efectiv cu un manifest anti-pedofilie numit „The Under Sixteens”.

A doua, „La familia grande”, de Camille Kouchner, a dezvăluit incestul fratelui său geamăn cu tatăl lor vitreg, un faimos comentator politic Olivier Duhamel o persoană cu legături importante.

În cartea sa în curs de apariție, „Impossible City”, Simon Kuper dedică un capitol „Reconcilierii sexuale a Franței cu anul 1968” și revoluției studențești cu sloganele sale jucăușe precum „Bucurați-vă fără restricții” și „Este interzis să interzici”.

„Când versiunea franceză a #MeToo a luat avânt în jurul anului 2020, generația soixante-huitard a fost luată prin surprindere de schimbarea moravurilor sexuale,” scrie el. Undele de șoc continuă, cel mai recent cu inculparea și dezonorarea actorului Gérard Depardieu în urma acuzațiilor de viol și a fanteziilor publice despre un minor.

Studiul francez, la fel ca și altele, constată că presiunile sociale de a avea o viață sexuală activă - sau cel puțin de a se considerta că ai una - scad. De exemplu, 12% dintre respondenți s-au definit ca asexuali.

Este cazul lui Anna Mangeot, care tocmai a publicat „Asexuelle” despre „o femeie care iubește fără a face dragoste”.

„Nu sunt abstinentă sexual, sunt asexuală. M-am născut așa, este înnăscut,” spune ea. Un asexual este „o persoană care simte puțină sau deloc atracție sexuală față de alții”, chiar dacă pot avea libido și plăcere auto-erotică, spune ea.

„Dar asta nu m-a împiedicat să mă îndrăgostesc și să fiu într-o relație. Așa că am fost întotdeauna în relații fără nicio atracție sexuală și au funcționat întotdeauna destul de bine, chiar perfect în relația mea de astăzi.”

„Plăcerile solo sunt mai democratice decât erau înainte”

În studiul IFOP, 52% dintre femeile franceze au declarat că uneori au făcut sex fără să dorească cu adevărat. Într-un sondaj similar din 1981, proporția era de 76%. „Autonomia financiară a femeilor le-a permis să-și dea seama că nu trebuie să spună întotdeauna da dacă nu doresc,” spune Kraus.

Jocurile video vs sex

3% dintre respondenți au declarat că s-au ferit de sex cu partenerul lor cel puțin o dată pentru a urmări un serial TV, a citi o carte, a intra pe rețelele de socializare sau a juca jocuri video. Tendința a fost deosebit de comună printre bărbații sub 35 de ani, 53% dintre aceștia recunoscând că au evitat sexul în favoarea unui joc video cel puțin o dată.

Sexologul francez Aurore Malet Karas spune că ecranele, aplicațiile și pornografia își spun cu siguranță cuvântul în ceea ce privește sexul fizic, deoarece pun sub semnul întrebării raportul efort-plăcere al întâlnirilor reale față de lumea virtuală.

„Este recompensa unei întâlniri în viața reală pe măsură cu așteptările atunci când poți face mai puțin efort și să ai aceeași plăcere? Oamenii pe care îi consult sunt adesea de părere că nu merită. Când ești singur, trebuie să găsești un partener, să te întâlnești, să iei un tren, să plătești pentru o masă, să ai o conversație și toate acestea pentru un rezultat care s-ar putea să nu fie pe măsură.”

Adesea, ca și în universul distopic prezentat în filmul lui Woody Allen din 1973, „Sleeper”, oamenii caută soluții rapide și eficiente, cum ar fi „orgasmatronul”, un dispozitiv rapid pentru inducerea orgasmului sexual. În lumea filmului, ajutorul este necesar deoarece aproape toți oamenii sunt impotenți sau frigizi, cu excepția bărbaților de descendență italiană.

Indiferent de aceste aspecte externe, Malet Karas a avertizat că problema dorinței sexuale nu trebuie să fie trecută sub tăcere.

În „L'Express”, editorialista Abnousse Shalmani a adăugat: „Sexul fără consimțământ și dorință este violență și viol. Dar nu tot sexul este supunere. Prin amestecarea celor două, neo-feministele extrag femeile din iubirea fizică.”

Ea spune că actul sexual însuși a fost dovedit științific că este benefic pentru noi atât fizic, cât și mental. „Ce-ar fi dacă eco-anxietatea, depresia colectivă, agresivitatea prin intermediul salutului și indiferența celorlalți ar fi consecința unui singur lucru: absența vieții sexuale?”, a întrebat ea.