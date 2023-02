Cum poate influența somnul viața sexuală: descoperirile surprinzătoare ale experților

Oamenii caută constant modalități de a dormi mai bine. De la trucuri de respirație la un sunet liniștitor și nu numai, oamenii fac eforturi drastice pentru a se asigura că au un somn bun, dar răspunsul ar putea fi mult mai simplu decât s-ar crede. Cercetările au descoperit că relația dintre somn și sex joacă un rol major în sănătatea și bunăstarea unei persoane.

Potrivit lui Phil Lawlor, expert în somn de la Dormeo, cercetările recente au arătat că relația dintre somn și sex este bidirecțională. De exemplu, „un somn de calitate poate duce la un sex mai bun și o viață sexuală sănătoasă poate facilita un somn mai liniștitor", potrivit publicației T3.

Cu toate acestea, această relație bidirecțională poate fi atât pozitivă, cât și negativă, așa că, dacă nu dormiți bine noaptea, acest lucru va afecta conexiunea sexuală și activitățile cu partenerul. Dacă somnul unei persoane are de suferit se poate ajunge la anxietate și depresie accentuate, libido scăzut și tensiune în relația de cuplu.

Lawlor explică că acest lucru este cauzat de „somnul insuficient care poate exacerba problemele de sănătate mintală, ceea ce crește nivelul de cortizol (principalul hormon de stres al organismului tău), care reduce apetitul sexual. De asemenea, poate duce la probleme emoționale și de relații care pot împiedica sănătatea ta sexuală, de exemplu, lipsa somnului poate face mai probabil conflictul cu partenerul tău".

Lipsa somnului scade, de asemenea, nivelul de testosteron, crește riscul de tulburări de somn și disfuncții sexuale și poate crește „comportamentul sexual riscant care poate duce la infecții sau sarcini neplanificate".

Cum îmbunătățește sexul calitatea somnului

Principalul mod în care sexul îmbunătățește calitatea somnului este prin producția de hormoni. „După sex, un val de hormoni îți inundă creierul, inclusiv progesteron, norepinefrină și dopamină (hormonul plăcerii). Acești hormoni favorizează o senzație generală de relaxare, care te adoarme, perfectă pentru somn", spune experta.

Un alt hormon care are un efect asupra somnolenței și a sentimentelor de ușurare și plăcere este oxitocina, cunoscută și ca hormonul iubirii. Potrivit Healthline, eliberarea de oxitocină are loc în conjuncție cu afecțiunea și atingerea senzuală, ceea ce duce la sentimente plăcute și la o eliberare de stres. În plus, experta afirmă că „orgasmele declanșează o explozie de oxitocină care contracarează nivelul de cortizol din organism, creând senzația de liniște necesară pentru somn".

În mod specific pentru femei, „sexul declanșează un vârf de estrogen, care a fost legat de îmbunătățirea calității somnului REM (stadiul de somn profund legat de memorie și învățare)." În cele din urmă, sexul cu partenerul poate ajuta la intimitate și „sporește sentimentele de apropiere care sunt favorabile somnului."