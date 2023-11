Samsung România estimează pentru 2024 o creștere între 20 și 25% în segmentul de telefoane premium

Am participat astăzi, 20 noiembrie, la o întâlnire cu presa, organizată de Samsung România, în compania lui Tiberiu Dobre, Head of Mobile Division Romania & Bulgaria și a Irinei Ristoiu, Flagships Product Manager Samsung.

Am discutat cu reprezentanții Samsung pentru a explora performanțele și tendințele din industria smartphone-urilor, despre ce s-a întâmplat pe piața din România în 2023 și despre perspectivele pentru 2024.

Cum a fost anul 2023 pentru Samsung, în ceea ce privește vânzările de smartphone în România? Pe ce loc vă poziționați?

Ne poziționăm, ca de multă vreme, pe locul unu. Suntem lideri de piață atât din perspectiva volumului vânzărilor, cât și în ceea ce privește ponderea valorică. Ne place acolo și ne dorim să stăm cât mai mult.

Care au fost tendințele observate pe piața de mobile din ultimul an?

Sunt niște tendințe foarte interesante. Piața în general, dacă ne referim la număr de unități vândute a fost într-o mică scădere, dar observăm o creștere pe zona de flagship premium, ceea ce înseamnă peste 600 euro pentru noi și inclusiv zona de super premium, peste 1.000 euro, o creștere de circa 20%.

Cu alte cuvinte, în timp ce numărul total de telefoane scade, piața telefonelor flagship crește. E o tendință foarte vizibilă, accentuată de la an la an și asta e de bine pentru că înseamnă acces mai mare la tehnologie, experiență mult îmbunătățită cu telefoane premium.

Situația asta nu se întâmplă doar în România.

În România se întâmplă mai accentuat decât în vestul Europei, unde piața a trecut prin etapa asta mai devreme, datorită unei puteri de cumpărare mai mari. Dar românii au întotdeauna un apetit mare pentru tehnologie. Acum aleg să și plătească pentru tehnologie pe vărf și acesta este un lucru îmbucurător.

Tiberiu Dobre: Estimăm o creștere între 20 și 25% în segmentul premium

Care sunt predicțiile sau trendurile pentru piața de smartphone-uri în 2024?

Estimăm în continuare o creștere pe zona de flagship-uri, tocmai datorită evoluțiilor tehnologice de care menționăm și puțin mai devreme. Estimăm o creștere între 20 și 25% și anul viitor, în segmentul de telefoane premium, de peste 600 de euro.

Probabil că piața, în totalitatea ei, va continua să se contracte, și să se vândă mai puține unități de la un an la altul. Sunt multe motive aici și putem discuta despre ele, dar e clar că oamenii investesc mai mult, piața de smartphone-uri crește în valoarea dar scade în unități. Se vând telefoane din segmente de pe cureț superioare, crește și durata în medie de utilizare a unui telefon, este probabil pe la doi ani și nouă luni în momentul de față.

Tehnologia a evoluat și telefoanele sunt din ce în ce mai fiabile. Noi facem eforturi să actualizăm pe perioade tot mai lungi de timp cu actualizări de versiune și securitate aceste smartphone-uri. Cu alte cuvinte e o propunere a corectă și o evoluție corectă în piață.

Ce părere aveți despre căștile de realitate virtuală sau despre proiectul Human AI?

Este bine că tehnologia avansează, mă bucur că se dezvoltă în multiple direcții. Noi am mers în direcția perfecționării capabilităților smartphone-urilor, vom vedea ce ne rezervă viitorul.

Vă așteptați ca ecranele pliabile să se extindă și la alte produse, cum ar fi laptopuri, tablete etc?

Până la urmă, ce îmnseamnă un telefon pliabil? Înseamnă portabilitate. Și dacă la un moment dat tableta asta (are în mână o tabletă din seria Samsung Galaxy S9) poate să ne ofere acest ecran ocupând un spațiu de depozitare de două ori mai mic sau patru ori mai mic sau știu eu cât de cât ori mai mic, vreau eu să o utiliez. Da, eu cred că e un beneficiu cert și se va aplica la orice display în viitor, cel puțin la nivel teoretic. Desigur, văd o gamă extinsă de utilizări pentru această tehnologie. Noi am început cu smartphone-urile, vom vedea ce urmează.

Care sunt obiectivele pentru 2024 și segmentele pe care doriți să le dezvoltați mai mult ?

Dorim să creștem în toate segmentele în care suntem prezenți deja, dar tendințele din piață ne arată că zona de premium este de mai mare interes pentru consumatori.

Și atunci, da, ne dorim să creștem și acolo mai mult decât am făcut-o până în prezent. Hai să vă zic câteva cifre, că poate interesante. Anul ăsta, până în luna septembrie avem date GFK și pe segmentul premium, peste 600 euro, consolidat ianuarie-septembrie am câștigat patru puncte de piață, patru puncte procentuale, și asta înseamnă noi am crescut mai repede decât piața. Iar pe super premium am câștigat 3,5 puncte procentuale din piață, am luat la competiție cu alte cuvinte și este o evoluție care ne bucură. Sperăm ca la anul să fie la cel puținul șase.

Deci asta ne propunem să creștem în continuare segmentele astea premiu neînsemnând că neglijăm celelalte segmente, dar e vorba despre prioritizare, și atunci noi ne dorim să oferim experiențe care vin la pachet cu această tehnologie de vârf, unde noi am investit cu precădere. Și nu se poate pune semn de egalitate între experiența pe care o oferă un telefon din gama low-end față de unul high-end. Și atunci misiunea noastră asta este să deschidem, dacă vrei, orice tehnologie pentru segment cât mai larg de populație.

V-ați gândit vreodată să faceți pachete de produse bazate pe ecosistem? Spre exemplu să zicem că Samsung ar veni mâine pe piață cu un pachet în care ai un smartphone, o tabletă, un laptop și un televizor.

Da ne-am gândit și am și creat astfel de pachete. Este o oportunitate pe care noi o valorificăm, pentru că avem o poziție unică, un portofoliu larg de produse care pot să facă parte din ecosistem. Tu ai enumerat doar câteva. Dar în platforma noastră Smart Things poți înrola, dincolo de produse de la alte companii, toate produse pe care le produce Samsung. Și vorbim aici despre frigidere care au un display multimedia cu care poți interacționa, poți să înrolezi și să comanzi din telefon, de la aparate de aer condiționat până la mașini de spălat sau aspirator autonom, ș.a.m.d. Sunt foarte multe lucruri care țin de experiența, ecosistemul, pe care le valorificăm, iar pachetele de care întrebai există atât în magazinul nostru online, cât și în magazinele partenerilor.

La operatori, găsești pachete cu telefoane, televizoare la diverse abonamente. În magazinele specializate în retail găsesești multe pachete bazate pe ecosistem, că e vorba de smartphone+ căști sau smartphone+ceasuri, sau smartphone + tablete. La un moment dat. chiar am avut în campanie la fiecare element de ecosistem pe care îl adăugai primeai un discount suplimentar. Puteai să adaugi până la trei-patru elemente de ecosistem și aveai beneficii substanțiale. Răspunsul scurt este da avem, suntem într-o poziție bună să oferim așa ceva și deja oferim!