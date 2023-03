Samsung dă startul înscrierilor la Stream Your Dream, un proiect dedicat creatorilor de conținut aflați la început de drum

Tinerii dornici să-și înceapă o carieră de creatori de conținut au ocazia luna aceasta să învețe în cadrul programului Samsung - Stream Your Dream, de la experți, cum să își dezvolte propriul canal de YouTube și cum să realizeze video-uri care să inspire comunitățile. Proiectul le oferă posibilitatea de a câștiga mai multe gadgeturi Samsung.

15 tineri selectați de profesioniști în conținut video, precum Goguci, Bogdan Techeș, Reddysh și Ana Udriște, vor putea participa la un workshop în cadrul celei de a opta ediție a proiectului Stream Your Dream, care va avea loc pe 30 martie.

Pasionații de conținut video se pot înscrie în perioada 17 - 22 martie, completând un formular și postând un video pe propriul canal de YouTube, în care să vorbească despre pasiunile lor.

La finalul perioadei de înscrieri, mentorii ediției de anul acesta, Goguci, Bogdan Techeș și Reddysh vor selecta 15 tineri. Aceștia vor participa pe 30 martie la workshop-ul ,,Stream Your Dream – From subscriber to superstar”.

În cadrul workshop-ului, mentorii își vor împărtăși experiențele proprii și felul în care și-au dezvoltat cariera în crearea de conținut video.

De la Ana Udriște, consultantă în domeniul digital și fondatoarea Avocatoo.ro, tinerii vor învăța despre partea legală a profesiei. În timp ce, Sorin Sfetcu, Industry Manager la Google România le va face participanților o introducere în digital marketing și le va vorbi despre ce trenduri prind amploare pe Youtube.

Tinerii vor fi apoi provocați să pună în practică ce au învățat și să creeze un video cu Galaxy S23 Ultra. Autorii celor mai bune trei creații vor fi premiați cu:

· Locul I: Samsung Galaxy S23 Ultra, un monitor de gaming Samsung Odyssey G7 și Galaxy Buds2 Pro;

· Locul II: Samsung Galaxy S23 Plus și Galaxy Buds2 Pro;

· Locul III: Galaxy S23.

Toate detaliile despre ediția de anul acesta a Stream Your Dream sunt accesibile AICI