Planurile Revolut includ acum și acces la aplicații și servicii digitale

Revolut, aplicație financiară globală, actualizează în premieră, planurile sale cu plată pentru clienții din Spațiul Economic European (SEE), inclusiv România. Planurile Premium și Metal vor include de acum și acces la abonamente pentru aplicații și servicii digitale, fără costuri suplimentare.

Deja disponibile pentru clienții Ultra, abonamentul de top al Revolut, parteneriatele vor aduce o valoare suplimentară pentru clienți de până la 8.550 RON/an, în funcție de tipul planului.

Prin actualizarea planurilor plătite, Revolut mai face un pas înainte spre obiectivul său de a deveni aplicația globală preferată pentru orice nevoie legată de bani. Abonamentele incluse răspund diferitelor nevoi personale și profesionale ale clienților - actualitate și știri (Financial Times), fitness (Freeletics), stare de bine și sănătate mintală (Headspace, Sleep Cycle), productivitate și conectivitate (NordVPN, Picsart), chiar și dating (Tinder). Aceste noi beneficii sunt disponibile în aplicație și pot fi activate de către clienții Premium și Metal din Profil > Planul tău > Parteneri.

Conform datelor interne Revolut, clienții din România/Bulgaria cheltuiesc 101 lei pe lună pentru bunuri digitale (aplicații). În ultimul trimestru complet, numărul tranzacțiilor efectuate de clienții Revolut pentru a plăti această categorie de mărfuri a crescut cu 51% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Clienții Revolut Premium și Metal pot beneficia deja de cele mai bune produse bancare din clasă, inclusiv de o gamă largă de avantaje, cum ar fi:

Asigurare globală de călătorie;

Protecție pentru achiziția, rambursarea sau anularea biletului;

Carduri exclusiviste și personalizate;

Schimb valutar pentru sume nelimitate de bani, de luni până vineri, fără comisioane suplimentare;

Reduceri pentru transferurile internaționale de bani;

Limite mai mari pentru retragerile de la bancomate fără taxe;

Revolut <18 conturi pentru copii: 2 (Premium) sau 5 (Metal)

Taxe avantajoase pentru investiții în mărfuri, tranzacționare sau criptomonede (se aplică termeni și condiții);

Lunar, 5 și, respectiv, 10 tranzacții de trading necomisionate;

Acces la prețuri reduse la lounge-urile din aeroporturi;

Revolut crește limita de schimb valutar la 15.000 lei, de la 5.000 lei, pentru clienții Plus. Noua limită se va aplica pentru o perioadă de 30 de zile.

Portofoliul Revolut include cinci planuri - un plan gratuit (Standard), cu caracteristici și servicii pentru un cont bancar principal, și patru planuri plătite (Plus, Premium, Metal și Ultra) cu mai multe beneficii incluse pentru multiple nevoi financiare și zilnice. Plus costă 19,99 lei/lună (200 lei/ an), Premium - 35,99 lei/lună (360 lei/ an), Metal - 64,99 (590 lei/ an), Ultra - 220 lei/lună (2.640 lei /an).

Din 16 noiembrie, clienții Revolut Plus, Premium și Metal din România vor primi prin email notificări privind schimbările survenite. Clienții actuali care au optat pentru un plan cu plată lunară pot să beneficieze de prețul actual pentru un an dacă aleg varianta cu plată anuală până la data menționată în informarea de la Revolut. De asemenea, ei pot să treacă la un plan inferior, fără niciun cost suplimentar, până la data menționată în emailul de informare.