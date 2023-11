Doi români sunt în conducerea Revolut. Echipa din România va ajunge la 240 de angajați

Victor Stîngă (CFO interim) și Lucian Ivan (Global Head of Talent) sunt doi dintre românii care contribuie la dezvoltarea fintech-ului britanic Revolut, prezent în România ca bancă digitală 100%.

Victor Stîngă este, potrivit publicației Sifted, unul dintre cei mai vechi angajați ai Revolut, fiind și ”fondator asociat” al companiei. Stabilit în Londra, Victor s-a alăturat Revolut, inițial, ca membru al echipei CEO-ului Nik Storonski și la trei ani după aceea, în 2018, a devenit coordonatorul echipei de planificare și analiză financiară a Revolut.

În 2021, a condus procesul de strângere de fonduri pentru runda de finanțare de serie E cu Softbank și Tiger, care a adus companiei 800 de milioane de dolari, potrivit aceleiași surse. În mai 2023, după ce anteriorul CFO a părăsit compania, Victor a fost numit interimar CFO al fintech-ului. La începutul acestui an, el a fost selectat ca unul dintre cei 24 de „parteneri” ai companiei – o recunoaștere internă a contribuției la companie.

Înainte de a se alătura Revolut, Stîngă a mai lucrat la Capgemini, în calitate de consultant, și la Amazon.

Chiar dacă, în prezent, Revolut continuă demersul de recrutare a unui director financiar, care să preia în integralitate acest rol, la care inclusiv românul este unul dintre candidați, principala responsabilitate a lui Victor în această perioadă este să finalizeze raportul anual 2022 al companiei. Este al doilea an consecutiv în care compania a solicitat autorităților britanice de resort prelungirea termenului de depunere a raportului anual, după cum a relatat presa britanică.

Al doilea român cu o contribuție directă la evoluția Revolut - care în România are aproape 3,3 milioane de clienți persoane fizice - este Lucian Ivan, Global Head of Talent la Revolut. Lucian (35 de ani) este coordonatorul echipei de recrutare și management de resurse umane la nivelul întregii companii, activitate pe care o conduce din București. S-a alăturat companiei în august 2021, după o experiență relevantă în calitate de consultant în resurse umane pentru companii globale din domeniul investițiilor financiare și al valorilor mobiliare sau din cel al fondurilor de investiții de capital.

În cadrul Revolut, parcursul profesional al lui Lucian a început cu responsabilitatea de Head of TA Training, ulterior fiind promovat de mai multe ori - Head of TA, Head of People Ops și, din 2023, Head of Talent. Unul dintre obiectivele sale este acela de a contribui la extinderea bazei de talente a companiei, iar în ultimii doi ani aceasta s-a triplat, de la 2.000 la peste 7.500 de profesioniști.

În prezent, cel mai important proiect al său este dublarea, în următoarele luni, a echipei din România, care ar trebui să ajungă la 240 de angajați, și recrutarea de profesioniști de pe plan local pentru echipele tehnice (peste 40 de posturi pentru ingineri IT și alte 40 de poziții în domeniul resurselor umane).