OPPO dă startul Premiilor de Fotografie IF 2024

Compania de tehnologie OPPO a lansat ediția 2024 a competiției de fotografie - Premiile de Fotografie OPPO IF; competiția anuală sărbătorește imaginația și creativitatea prin fotografii uimitoare realizate cu smartphone-urile OPPO din întreaga lume.

Competiția din acest are un juriu de clasă mondială, inclusiv membri ai prestigioasei agenții Magnum Photos, mai mulți fotografi Hasselblad, un fotograf National Geographic, alături de alte personalități reprezentative care vor evalua participanții pentru șansa de a câștiga marele premiu de 24.000 de dolari și oportunități de expunere internațională pentru munca lor creativă.

"Cu Premiile de Fotografie OPPO imagine IF, sperăm să inspirăm mai mulți utilizatori de smartphone-uri din întreaga lume să își lase imaginația să zboare pentru a crea capodopere de neuitat" a declarat Pete Lau, Vicepreședinte Senior și Director de Produs OPPO.

O Nouă Etapă pentru Premiile OPPO IF

Premiile de Fotografie IF 2024 includ nouă categorii de participare distincte, și anume: Peisaje, Portret, Culori, Momente de Neuitat, Modă, Snapshot, Lumină, Călătorie și Colecție. Fiecare categorie își propune să inspire utilizatorii să împărtășească povești și emoții capturate prin lentilele smartphone-urilor OPPO.

Pentru a aduce perspective diverse și experiențe extinse în cadrul competiției, OPPO l-a invitat pe Steve McCurry, unul dintre specialiștii recunoscuți în fotografie contemporană, alături de fotograful National Geographic Michael Yamashita, fotograful Hasselblad Tina Signesdottir Hult, membrul Magnum Photos Alec Soth și alți fotografi de renume pentru a se alătura juriului în cadrul rundei finale a competiției din acest an.

Competiția de anul acesta are un mare premiu în valoare de 24.000 de dolari pentru câștigătorul titlului de Maestru OPPO IF, precum și oportunitatea de a-și expune lucrările la expoziții internaționale, cum ar fi Paris Photo, și de a semna cu OPPO pentru a deveni Fotograf OPPO, cu acces prioritar la evenimente speciale.

Vor fi oferite și patru premii OPPO de argint, zece premii OPPO de bronz și cinci premii pentru tineri, alături de patru mențiuni de onoare în fiecare dintre cele nouă categorii. Câștigătorii din toate categoriile vor primi premii în bani, cele mai recente dispozitive OPPO, precum și oportunități de expunere internațională.

Pentru a-i ajuta pe participanți să experimenteze cât mai mult, OPPO organizează și mai multe evenimente precum Atelierul OPPO IF, Comunitatea OPPO IF și Academia OPPO IF, oferind participanților posibilitatea de a interacționa cu unii dintre cei mai buni fotografi din lume, de a învăța noi tehnici de fotografiere și de a discuta cele mai recente idei în domeniul fotografiei mobile cu colegii.

Stârnind creativitatea printr-o revoluție în fotografia mobilă

În 2023, Premiile de Fotografie IF OPPO au atras peste 700.000 de înscrieri din partea utilizatorilor OPPO din 51 de țări și regiuni. Fiind singurul brand de smartphone-uri care participă la Paris Photo 2023, OPPO a prezentat, de asemenea, o serie de imagini excepționale, inclusiv lucrările fotografilor de clasă mondială și lucrările câștigătoare ale Premiilor de Fotografie imagine IF OPPO din 2023.

Premiile de Fotografie imagine IF OPPO 2024 sunt acum deschise pentru înscrieri până la ora 24:00 UTC+8, pe 28 iulie 2024. OPPO invită toți fotografii cu dispozitive mobile să se alăture acestei oportunități captivante de a-și dezvolta expresia artistică și de a da viață creativității lor prin intermediul smartphone-urilor OPPO.