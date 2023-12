NVIDIA depășește 500 de jocuri și aplicații cu RTX și lansează un nou driver GeForce Game Ready

NVIDIA a anunțat că există peste 500 de jocuri și aplicații care suportă tehnologiile NVIDIA RTX și a lansat un Game Ready driver pentru a susține Call of Duty: Modern Warfare III Season 1, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition și Update-ul 2.1. Acest nou driver livrează și suport din prima zi pentru THRONE AND LIBERTY și Avatar: Frontiers of Pandora.

RTX înglobează un ecosistem de tehnologii care transformă în realitate gaming-ul la fidelitate și performanță crescută. Tehnologia Ray tracing alimentată de nucleele RT dedicate face jocurile mai imersive, iar iluminarea și reflexiile sunt mai realiste. NVIDIA DLSS cu ajutorul nucleelor Tensor permit accelerare grafică bazată pe AI capabilă să livreze de până la 5 ori mai multă performanță în Cyberpunk 2077.

Gamerii au îmbrățișat tehnologiile RTX la o rată impresionantă, cu 87 de milioane de ore de jocuri RTX săptămânal. 97% dintre gamerii care joacă Cyberpunk 2077 pe o placă video GeForce RTX seria 40 joacă cu RTX ON. Alte titluri precum NARAKA: BLADEPOINT sunt la 98%, Minecraft cu RTX la 99%, Alan Wake 2 la 99%, iar Diablo IV la 96%.

Call of Duty Modern Warfare III

Sezonul 1 din Call of Duty: Modern Warfare III și Call of Duty: Warzone va fi live la începutul lui decembrie. Gamerii GeForce sunt Game Ready pentru noul sezon care vine cu Call of Duty: Warzone, noua hartă mare Urzikstan, trei noi hărți pentru 6v6 multiplayer, noi hărți și moduri, o selecție de conținut gratuit și premium și multe altele.

În fiecare mod, gamerii GeForce pot accelera numărul de cadre pe secundă cu DLSS 3 alimentat de AI sau pot maximiza calitatea imaginii cu DLAA, iar gameplay-ul devine și mai fluid datorită NVIDIA Reflex.

Pe 6 decembrie Call of Duty: Modern Warfare III și Call of Duty: Warzone vor adăuga Full Ray Tracing și NVIDIA DLSS 3.5 cu Ray Reconstruction, iar aceste update-uri sunt suportate de noul driver.

Game Ready pentru Cyberpunk 2077 Ultimate Edition și update-ul 2.1

CD PROJEKT RED a dezvăluit recent Cyberpunk 2077: Ultimate Edition care conține jocul de bază, expansiunea Phantom Liberty și fiecare update, add-on din joc și toate îmbunătățirile lansate încă de la lansarea din 2020. Gamerii pot folosi acest driver ca să beneficieze cât mai bine de ray tracing, DLSS 3.5 cu Ray Reconstruction, Reflex și altele în Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

De asemenea, pe 5 decembrie, gratuit pentru toți jucătorii, se va lansa și update-ul 2.1 pentru Cyberpunk 2077 care vine cu un nou gameplay și îmbunătățiri tech, precum îmbunătățiri la calitatea imaginii, imersiune și realism. Ray Tracing: Overdrive Mode iese din statutul de preview cu o calitate a imaginii îmbunătățită și noi funcții; DLSS Ray Reconstruction poate fi folosit acum atunci când sunt activate reflexii ray-traced, fie ca parte dintr-un preset sau când se configurează setările custom, oferind astfel îmbunătățirile RT și mai multor gameri.

Jocurile cu DLSS de săptămâna aceasta

Call of Duty: Modern Warfare III - Adaugă Full Ray Tracing & NVIDIA DLSS 3.5 cu Ray Reconstruction pe 6 decembrie. Gamerii GeForce RTX pot activa pre-game full ray tracing în Call of Duty: Modern Warfare III și Call of Duty: Warzone în lobby-ul de dinainte de meci, lucru care va face personajele, skinurile, vehiculele și armele să capete o nouă lumină.

Adaugă Full Ray Tracing & NVIDIA DLSS 3.5 cu Ray Reconstruction pe 6 decembrie. Gamerii GeForce RTX pot activa pre-game full ray tracing în în lobby-ul de dinainte de meci, lucru care va face personajele, skinurile, vehiculele și armele să capete o nouă lumină. Call of Duty: Warzone - Call of Duty: Warzone Season 1: Urzikstan se lansează cu DLSS 3 pe 6 decembrie. NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex, și NVIDIA Image Scaling sunt acum suportate în toate modurile, oferind gamerilor GeForce RTX experiența definitivă pe PC.

Call of Duty: Warzone Season 1: Urzikstan se lansează cu DLSS 3 pe 6 decembrie. NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex, și NVIDIA Image Scaling sunt acum suportate în toate modurile, oferind gamerilor GeForce RTX experiența definitivă pe PC. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – Update-ul 2.1 vine pe 5 decembrie, alături de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, oferind paritate între cele două versiuni. Acest update major pentru joc este plin de conținut și noi îmbunătățiri tehnice pentru toți jucătorii de PC. Toate versiunile de Cyberpunk 2077 beneficiază de full ray tracing, NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction, NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, DLSS 2 Super Resolution și NVIDIA Reflex.

Noul Game Ready Driver adaugă suport pentru 7 noi monitoare compatibile G-SYNC:

-ASUS PG49WCD;

-ASUS PG34WCDM;

-ASUS VG27AQM1A;

- Corsair 315QHD165;

- LG 27GR95QE;

- LG 27GR95UM;

- Philips 27M1N5500ZR.

Noul Game Ready Driver adaugă setări optime cu un singur click prin GeForce Experience pentru 12 noi jocuri:

ARK: Survival Ascended

Call of Duty: Modern Warfare III

Cities: Skylines 2

Football Manager 2024

For The King II

Foxhole

Ghostrunner 2

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

RoboCop: Rogue City

The Front

The Invincible

The Lord of The Rings: Return to Moria

Driverele Game Ready

Driverele GeForce Game Ready sunt calibrate în colaborare cu dezvoltatori și testate extins pe mii de configurații hardware de desktop sau laptop pentru performanță și fiabilitate maxime.