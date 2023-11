Acer Predator Triton 17 X, laptop de gaming cu cea mai puternică placă grafică din lume

Acer Predator Triton 17X este unul dintre cele mai performante laptopuri de gaming în 2023 și asta este evident dintr-o privire, vine echipat cu un procesor Intel Core i9 din a 13-a generație, o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 4090 și un ecran Mini LED cu o rată de refresh de 250 Hz.

Predator Triton 17X este un laptop masiv, de culoare negră - Abyss Black, cu dimensiunile 380.35 x 280 x 19.9 - 21.9 mm și având o greutate de 3 kg. Încărcătorul, cu o putere de 330W, este și el pe măsura dimensiunilor laptopului.

Carcasa laptopului Acer Predator Triton 17X este fabricată din aluminiu și magneziu. Această combinație de materiale face ca laptopul să fie atât durabil, cât și ușor de transportat. Carcasa e rece și plăcută la atingere datorită finisajului CNC (Computer Numerical Control), singurul ei ”dezavantaj” fiind că reține amprente.

Iată în clipul următor unboxing-ul și o privire scurtă prin specificațiile / setările laptopului.

Designul e unul simplu, clasic, pe capac are o siglă Predator metalică, în relief, în partea de sus și încă una, iluminată albastru, în interior în dreapta trackpad-ului, sub tastatură.

Dedesubt are două piciorușe cauciucate în față și o linie cauciucată lungă în spate, elemente care ridică laptopul pentru o mai bună răcire. Sistemul de răcire include:

- trei ventilatoare, dintre care două sunt complet din metal;

- tehnologia AeroBlade din a cincea generație, utilizează un design de lame 3D;

- utilizarea de metal lichid și pasta termoconductoare;

- flux de aer în Vortex, design care direcționează fluxul de aer într-un mod specific.

Pe parte de porturi are 2x USB 3.2 de a doua generație, două porturi Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet (RJ-45) și cititor de carduri SD.

Ramele ecranului sunt subțiri pe laterale și mai groase sus și jos. Ecranul de 17 inchi cu rezoluție WQXGA (2560 x 1600) și tehnologia Mini LED oferă un contrast dramatic și claritate în jocuri și filme. Rată de refresh de până la 250 Hz oferă viteză în jocurile multiplayer și fluiditate în orice faci pe el. Deși nu sunt foarte familiarizat cu ecranele Mini LED experiența de utilizare este excelentă, bestială a fost primul cuvânt care mi-a venit în minte.

Desigur la asta contribuie și HDR-ul și luminozitatea de 1000 de niți a ecranului. Când folosesc excelent sau bestial mă refer la bogăția extrordinară de nuanțe și la contrastul puternic, care fac imaginea să fie absolut diferită de tot ceea ce am văzut până acum în materie de laptopuri. Am observat calitatea imaginii încă din testele de Ray-Tracing și DSLL, dar abia în jocuri m-am bucurat cu adevărat de ecran.

Tastatura e mare, dar mai era spațiu suficient și pentru numpad. Dacă voia, Acer putea pune o tastatură completă, dar a păstrat formula minimalistă, potrivită pentru gaming. Tastele sunt suficient de mari, au cursă medie și retroiluminare RGB individuală, pe fiecare tastă. Această caracteristică permite personalizarea culorilor și efectelor luminii pentru a se potrivi preferințelor utilizatorului, prin intermediul aplicației PredatorSense.

Aplicația poate fi găsită în meniul laptopului pentru acces la gama întreagă de personalizare a laptopului, nu doar a tastaturii sau o poți deschde din butonul dedicat de sub cel de power on/off (pornire/ oprire). Dar pentru schimbarea între modurile de lucru, poți folosi și butonul din stânga sus, desupra tastaturii și schimba între: Quiet, Balanced, Performance și Turbo.

Touchpad-ul răspunde bine la comenzi, dar l-am folosit puțin, pentru că e nepotrivit în jocuri, ca să nu zic inutil. În stânga are și un cititor de amprentă, pe care nu l-am testat, pentru că am folosit un cont local de Windows. Te poți autentifica și cu fața prin Windows Hello cu ajutorul camerei Full HD, de pe rama de sus a ecranului. Desigur, camera poate fi folosită și la apeluri video sau streaming.

Tot la capitolul securitate, dacă am pomenit de autentificarea cu fața și amprenta, are și sistem Kensington Lock. În caz că vrei să-l fixezi undeva la birou și să-l găsești tot acolo.

Să revenim la specificațiile modelului testat (PTX17-71-95KS), la ceea ce este sub ”capota” acestui bolid de gaming: un procesor Intel Core i9 13900HX, cu 24 de nuclee și o frecvență Turbo de 5.40GHz, 64GB de memorie RAM DDR5, SSD de 4TB, NVIDIA GeForce RTX 4090 cu 16GB GDDR6, pe arhitectura Ada Lovelace, ce oferă compatibilitate cu tehnologia Ray Tracing, AI, DLSS 3 etc. Sistem de operare Windows 11 Pro, conectivitate pe fir Intel Killer E3100G Ethernet și wireless Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3.

Nici nu are sens să spun cât de rapid este în sarcinile curente este evident mult peste necesarul oricărui utilizator obișnuit, așa că l-am pus la teste.

Teste

PCMark 10.

VRMark pentru performanța cu căști de realitate virtuală: Htc Vive și Oculus Rift.

3DMark CPU Profile.

3DMark Port Royale pentru ray-tracing.

3DMark NVIDIA DLSS.

CrystalDiskMark 8 viteză de citire/ scriere a SSD-ului.

Și l-am băgat în jocuri, în noul Counter Strike (2), care e puțin schimbat, dar în mare la fel.

În Cyberpunk 2077 și în Metro Exodus Enhanced Edition, care sunt neschimbate.

Suetul e și el la superlativ, pe măsura ecranului, sistemul are difuzoare stereo integrate, care oferă un sunet clar și puternic. Alte tehnologii încorporate care potențează calitatea sunetului sunt Acer Purified.Voice, Acer TrueHarmony și DTS X ULTRA.

Am scris de camera FHD mai sus, dar pentru conferințe și apeluri online sunt necesare și cele două microfoane integrate.

Acer Predator Triton 17X are o baterie mare, de 99,9 WHr, dar în munca obișnuită autonomia ajunge de 4 ore și jumătate, iar în gaming în jur de 2 ore. Oricum, rezultatele sunt normale la nivelul de performanță al sistemului. Bateria se încarcă complet, cu încărcătorul de 330W, în circa o oră. În majoritatea timpului sau măcar când te joci aș recomanda să-l ții în priză.

Poate merită spus că, deși e destinat gaming-ului, poate fi o soluție bună și pentru creatorii de conținut, ținând cont de performanța de top și de ecranul excelent.

Ajungem și la prețul laptopului, modelul în formula testată nu este pe piață la noi în acest moment, sunt câteva variante ”mai puțin dotate”: cu SSD de 2TB și 32GB RAM. Acestea costa circa 19.000 de lei. Varianta testată costă, pe piața americană, în jur de 4500 de dolari.