Kingston KC3000 2TB, SSD super rapid la un preț accesibil [TECH REVIEW]

Kingston KC3000 este un SSD cu standard PCIe 4.0 NVMe în format M.2 destinat desktop-urilor, laptop-urilor și aflat pe lista celor mai rapide SSD-uri pentru PS5.

Lansat pe final de 2021, Kingston KC3000 a juns de curând la noi și l-am pus serios la încercare. Nu aveam un sistem pe măsura performanțelor lui așa că am împrumutat unul.

Modelul testat, de 2048GB, are dimensiunile 80mm x 22mm x 3.5mm și o greutate de 9,7 grame.

La capitolul specificații KC3000 utilizează memorii 3D TLC NAND şi un controller Phison E18 Gen 4x4 NVMe. Kingston spune despre KC3000 că atinge viteze de transfer de până la 7000MB/s atât la scriere cât şi la citire. SSD-ul se găsește la capacităţi de 512GB, 1024GB (1TB), 2049GB (2TB) și la 4096GB (4TB) de stocare.

Radiatorul de dimensiuni reduse din grafen şi aluminiu ajută la disiparea termică și menţine unitatea în parametri. SSD-ul are un MTBF (Mean time between failures) de 1,800,000 ore și o garanție de 5 ani cu suport tehnic gratuit.

Am făcut și un scurt unboxing, nu e nimic altceva în ambalaj în afară de ”lama de memorie”, dar e o privire de aproape asupra produsului.

L-am băgat în sistemul cu placă de bază Gigabyte, procesor Intel i9-12900k, 32GB RAM și l-a vazut din prima în Device Manager.

După creare și formatare au rămas 1,86TB disponibili și am pornit să-i fac testele.

Am început clasic, cu CrystalDiskMark care s-a dus foarte aproape de acel 7000MB/s promis de producător.

Am continuat cu PassMark - Performance Test.

Apoi i-am dat un ATTO Disk Benchmark.

Și am încheiat cu AS SSD Benchmark.

La momentul publicării acestui review, SSD Kingston KC3000, varianta testată de 2TB, se găsește în magazinele online locale la prețuri cuprinse între circa 850 și 1100 de lei.

Dacă-ți faci un sistem nou sau ai nevoie de o actualizare pe cel vechi sau pe laptop, Kingston KC3000 poate fi o variantă super rapidă.