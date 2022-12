Kingston IronKey Keypad 200, stick USB-A criptat hardware XTS-AES pe 256biți pentru documente importante [TECH REVIEW]

Kingston IronKey Keypad 200 este un stick USB-A criptat hardware XTS-AES pe 256biți şi pentru asta are o tastatură alfanumerică independentă de sistemul de operare sau de orice alt sistem fizic.

După ce am testat SSD-ul Kingston IronKey Vault Privacy 80, stick-ul Keypad 200 ar fi trebuit să fie o formalitate, dar am observat că n-are ecran și apoi m-am gândit că va fi incomod să bagi un cod pe un stick după ce l-ai conectat la un PC.

Lucrurile s-au lămurit pe parcurs, dar mai întâi să vedem cum arată pachetul în care vine Kingston IronKey Keypad 200.

Specificații:

Modelul testat de Keypad 200 are capacitatea de 64GB, dar stick-ul mai este disponibil în variantele de 8GB, 16GB, 32GB și 128GB. Interfața conexiunii tip A este USB 3.2 Gen 1. Stick-ul are dimensiunile fără husă 78mm x 18mm x 8mm, iar cu husă 80mm x 20mm x 10.5mm. Vitezele pe care le poate atinge stick-ul, conform testelor Kingston, sunt 145MB/s la citire și 115MB/s la scriere când e conectat pe USB 3.2 Gen 1.

Iar pe USB 2.0 viteza e de 30MB/s la citire și 20MB/s la scriere. Kingston IronKey Keypad 200 are rating IP57, care se traduce prin rezistență la apă și praf. Temperatura de operare este între 0°C to 50°C și poate fi ținut în medii cu temperaturi de la -20°C to 60°C.

Kingston spune că stick-ul KP200 corespunde standardelor FIPS-140-3 Nivel 3 (așteptă certificarea) pentru securitate militară, iar circuitele sunt protejate de o răşină rezistentă pentru a preveni accesul la componentele sale interne fără a le deteriora. Mai mult, tastatura este acoperită cu un strat protector de polimer pentru a preveni analiza amprentelor de pe taste.

Este compatibil cu sistemele de operare: Microsoft Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android și orice alt sistem care suportă stick-uri USB de stocare.

Ca să funcționeze întâi trebuie să-i setezi un PIN (User) de minimum 8 caractere și maximum 15 și pentru asta nu e nevoie să fie conectat la un dispozitiv, pentru că Kingston IronKey Keypad 200 are propria baterie.

Dar în ghidul de pornire rapidă spune că la prima utilizare e posibil să fie necesară încărcarea lui timp de 30 sau 60 minute într-un port USB-A.

Cum faci asta? Apeși pe tasta cheiță odată aștepți să se aprindă ledurile verde și roșu de sub lăcățele și mai apeși de două ori pe cheiță. Apoi să bagi PIN-ul din cifre sau litere diferite (sau o combinație între cifre și litere), nu permite introducerea aceluiași număr în mod repetat, adica 55555555 și nici un PIN format din cifre consecutive ca 12345678. După ce ai băgat prima dată PIN-ul apeși pe butonul cheiță de 2 ori și îl introduci din nou, la final apeși din nou pe cheiță de 2 ori. Și gata, ai setat PIN-ul.

Pentru a accesa Kingston IronKey Keypad 200 după ce i-ai setat un PIN, ca să-l folosești/ deblochezi trebuie apăsată tasta cheiță, introdus PIN-ul și apoi apăsată iar tasta cheiță.

Dar Kingston IronKey Keypad 200 suportă multi-PIN, adicăpoți seta un PIN (User) și un PIN tip Admin, ca pe un computer să zicem. Cu PIN-ul de Admin poți reseta PIN-ul User și utiliza opțiuni avansate.

Pentru a creea un PIN tip Admin trebuie să deblochezi stick-ul. Apoi ții apăsată tasta 1 și apeți tasta cheiță de 2 ori. Apoi bagi PIN-ul de Admin și apeși butonul cheiță de 2 ori, aștepți puțin și bagi PIN-ul de Admin din nou urmat de apăsare pe butonul cheiță de 2 ori.

De câte ori deblochezi Keypad 200 folosind PIN-ul Admin îl ștergi pe cel de User și trebuie creat din nou.

Modul în care se setează e explicat în ghidul de pornire rapidă aflat pe stick, dar poți să vezi aici un tutorial creat de cei de la Kingston, care explică pe larg cum se setează Keypad 200.

Când e deblocat și-l introduci în computer va apărea așa în My Computer și în Device Manger. Capacitatea disponibilă este de 57.6 GB și pe el se găsesc două documente PDF: un ghid de pornire rapidă și un manual.

L-am conectat la laptop pe un port USB 2.0 și apoi la un desktop pe USB 3.2 și l-am testat cu CrystalDiskMark. Rezultatele au fost peste cele de la producător, lucru care se întâmplă foarte rar.

Cel mai probabil testele Kingston au fost realizate cu PIN-ul de 15 cifre și cu cât criptarea e mai complexă scade viteza de citire / scriere.

Keypad 200 are 3 ani garanție cu suport tehnic gratuit inclus, iar la momentul publicării acestui review, varainta testataă, de 64GB se găsește în magazinele online la un preț cuprins între 650 și 870 lei.