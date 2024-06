Elon Musk anticipează că în curând vom avea 20 de miliarde de roboți umanoizi

Excentricul miliardar Elon Musk s-a implicat total în producerea de roboţi umanoizi în cadrul companiei sale Tesla şi anticipază că în curând vom avea aproximativ 20 de miliarde de roboți umanoizi.

În anul 2022, când a prezentat primul robot umanoid, „Optimus”, care va fi construit de Tesla, Elon Musk a spus că producția în serie va aduce companiei mai mulți bani decât producția de mașini şi că în viitor roboții ar putea fi folosiți în case, să pregătească masa, să tundă gazonul, să îngrijească bătrâni și chiar să devină „prieteni” pentru oameni sau chiar parteneri sexual.

Cunoscut pentru fascinaţia sa pentru inteligență artificială și robotică, el anticipează că în curând vom avea 20 de miliarde de roboți umanoizi, ceea ce ar însemna un raport de doi roboţi pentru fiecare om de pe Pământ.

De altfel, Tesla este implicată în proiecte importante privind îmbunătăţirea prototipului său Optimus şi, potrivit lui Elon Musk, intenționează să producă un miliard de roboți pe an, sperând să aibă o cotă de 10% din întreaga piață. CEO-ul companiei a explicat faptul că, în momentul de faţă, se concentrează pe mașini autonome și roboți şi că Optimus va ajuta Tesla să devină o companie de 25 de trilioane de dolari, potrivit SupercarBlondie.

„Să spunem că rata de producție este probabil de aproximativ un miliard de roboți umanoizi pe an. Dacă Tesla are o cotă de 10% din aceasta, ar putea fi mult mai mult de 10%, am putea produce aproximativ 100 de milioane de unități Optimus pe an”, a anticipat el într-o şedinţă cu acţionarii.

Optimus a fost prezentat pentru prima dată în 2021, dar primul prototip a ieșit din fabrică în 2022. Ultima sa versiune din 2023, Gen 2, prezintă îmbunătățiri față de prototip, care l-au făcut capabil să îndeplinească „multe sarcini utile” şi doi astfel de roboţi deja la fabrica Tesla, urmând să mai vină și alții.

În 2023, presa a vuit despre un aşa-zis atac al unui robot Optimus asupra unui inginer de la Tesla. Atunci doi martori au dezvăluit presei un incident mai vechi, în care un inginer care efectua actualizări de software pentru două braşe robotizate industriale Kuka, a fost imobilizat de unul dintre aceștia. Ei au povestit că robotul și-a înfipt gheara metalică în spatele și brațul omului, lăsând în urmă o dâră de sânge, şi că acesta a scăpat după ce un alt muncitor a apăsat butonul de oprire de urgență. Relatarea celor doi martori a fost publicată, însă, alături de o fotografie a robotului umanoid Optimus şi publicul a luat-o ca atare.

Previziunile lui Elon Musk vin în contextul în care, în momentul de faţă, Tesla nu este singura companie care investeşte masiv în dezvoltarea roboţilor umanoizi. Nvidia şi Figure, susținută de OpenAI, lucrează şi ele la roboți umanoizi, ca să nu mai vorbim de companiile chineze, care speră să transforme sectorul roboților umanoizi într-un „nou motor important de creștere economică”.

În prezent, China este al doilea mare deținător de brevete de roboți umanoizi, cu 1.699, după Japonia, potrivit unui raport din noiembrie 2023 al Institutului de Cercetare al People's Daily Online, şi în primăvara acestui an și-a anunțat planurile de a produce în masă roboți umanoizi până în 2025.

Rămâne de văzut dacă predicţiile lui Elon Musk vor deveni realitate şi ce înseamnă curând...