Care e atmosfera la Bucharest Gaming Week 2022. Evenimentul care arată de ce gaming-ul este o industrie de viitor

Am fost la Palatul Parlamentului să văd cum arată Bucharest Gaming Week în noiembrie 2022. Aglomerația, zgomotul, agitația și entuiziasmul au fost mai mari decât puteam anticipa la intrare.

Aparent era puțină lume, am trecut de un control ca la aeroport și apoi am intrat în prima sală unde boxele bubuiau. Standul central și probabil unul dintre cel mai aglomerate era cel de la ASUS, o mulțime de tineri erau așezați în fața unor PC-uri de gaming și mulți alții așteptau să le ia locul.

Tot în prima sală erau standuri de la AOC, Gunnars, BCR, Lenovo. În sala următoare, central, era standul Samsung, unde am și intrat, am vrut să mă joc PUBG cu „gamerițele“ invitate, dar n-am avut răbdare până porneau concursul și am continuat să mă plimb. Am mai văzut Logitech, GAMELOFT, tp-link, Vodafone, Rockstar etc. O surpriză a fost și standul FC Rapid Esports, nu știam că există o astfel de echipă.

În sala principală era o competiție cu mulți spectatori între echipele Gannicus și Iraphahell.

Unul dintre cele mai interesante standuri era cel al Ministerului Apărării Naționale, dotat cu trei simulatoare de zbor, armament și alte echipamente. La capitolul simulatoare, variantele sunt:

- simulator de zbor în realitate virtuală, o replică a elicopterului IAR 316 B, un model de antrenament produs de Industria Aeronautică Română;

- simulatorul ELITE PI-135 pentru decolare, proceduri de zbor instrumental cu folosirea mijloacelor de radionavigație și aterizare;

- simulatorul DCS (Digital Combat Simulator) pentru zbor pentru avioanele IAK-52 și F-16.

În cadrul standului BCR este și o secțiune de jocuri pentru nostalgici.

Vezi în clipul video (minutul 13.24) cu arată controller-ul Nintendo și cum se joacă Doom doar din taste.

Mai multe imagini de la Bucharest Gaming Week în galeria următoare.

→ Imaginea 1/8: Bucharest Gaming Week FOTO Adrian Pogîngeanu (6) jpg

Peste tot copii cât cuprinde, unii cu părinții, alții singuri sau cu prietenii, circulau aparent fără direcție, se jucau la diferite standuri sau așteptau pe margine să intre în joc. Mulțimea de tineri e cea mai clară dovadă că gaming-ul e o industrie de viitor.

Bucharest Gaming Week a debutat pe 5 noiembrie și se încheie duminică, 13 noiembrie.