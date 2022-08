Acer Predator Helios 300, laptop de gaming mid-range cu performanță premium [TECH REVIEW]

Acer Predator Helios 300 este un laptop de gaming cu procesor Intel Core de generația a 12-a, procesor grafic Nvidia GeForce RTX și un ecran de 15,6 inci cu rezoluție 2560 x 1440.

Spre deosebire de generațiile anterioare de Helios 300, primul lucru care mi-a atras atenția la noul model este că o parte din porturi, inclusiv încărcarea, au fost mutate în spatele laptopului.

Helios 300 are dimensiunile 363.4 x 255 x 22.4 - 22.9 mm și cântărește fără încărcător circa 2.5 kg.

Înainte să trecem mai departe iată unboxing-ul laptopului.

Acer Predator Helios 300 are un design elegant, cu exterior negru în două tonuri și ”capac” din aluminiu. Există un logo Predator pe capac și o bară luminoasă pe marginea din față. Când deschizi laptopul, se dezvăluie tastatura RGB.

Tastatura e una completă, potrivită și pentru cei mai pretențioși utilizatori. Touch-pad-ul e bun doar dacă nu te joci. Nu e foarte mare în raport cu tastatura, dar răspunde bine la comenzi și poate fi dezactivat la nevoie.

Ecranul de 15,6 inchi are o ramă subțire pe 3 laturi, cu logo-ul Predator în centru jos. Zona de sprijin pentru mâini folosește aluminiu, iar marginile din jurul touchpad-ului au finisaj lucios. Deasupra tastaturii, există o grilă pentru ventilație, iar în stânga un buton turbo pentru overclocking și alte opțiuni. Din aplicația Predator Sense poți:

- vedea temperatura CPU, GPU și a întregului sistem;

- personaliza luminile pentru tastatură și bara luminoasă;

- schimba modul de putere;

- controla ventilatoarele, răcirea;

- personaliza setările pentru fiecare joc în parte.

Specificațiile principale ale modelului testat (PH315-55): procesor Intel Core i7-12700H , procesor grafic Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (8GB GDDR6), 32GB de RAM și stocare SSD de 2TB (1024GB+1024GB în RAID 0), sistem de operare Windows 11 Pro.

Pe partea de porturi are: 2x USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet, 3.5mm headphone jack, Mini DisplayPort și pentru securitate Kensington lock.

Mai multe imagini cu Acer Predator Helios 300.

→ Imaginea 1/7: Acer PREDATOR HELIOS 300 (8) jpg

Ecranul IPS de 15,6 inci are o rezoluție 2560 x 1440, e clar, luminos, cu culori vii, contrast bun și unghiuri largi de vizualizare. Rata de refresh este dintre cele mai ridicate, la 165 Hz, dar dacă ești cu gândul la baterie poți trece în 60Hz.

Pe partea de sunet DTS:X Ultra îți permite să optimizezi sunetul în funcție de conținut: muzică, voce, filme, jocuri de strategie, RPG și shootere. Există, de asemenea, un egalizator cu care te poți juca. Toate opțiunile astea și altele se găsesc în aplicația DTS Sound Unbound instalată pe laptop.

Laptopul e rapid și puțin zgomotos uneori, cel mai adesea în gaming.

Am făcut și câteva teste sintetice pe Acer Predator Helios 300, deși softul cel mai probabil nu era în versiunea finală. Posibil ca rezultatele să fie de fapt mai bune, dar oricum iată ce am obținut.

1. PASSMARK

2. PCMARK10 pentru muncă.

3. 3DMARK -Time Spy pentru gaming

4. 3DMARK - CPU Profile

Citește și: Acer ConceptD 5, laptop puternic pentru creatorii de conţinut [TECH REVIEW]

5. CrystaldiskMark stocare, viteză citire-scriere.

Probabil cel mai relevant test este să te joci pe el și asta am făcut. Vezi în clipul următor cum se mișcă, detalii despre CPU, RAM, GPU, FPS obținute cu MSI Afterburner. Am jucat CS GO și o partidă de Fortnite pe care am și câștigat-o.

Poți juca titluri noi în 2K, cu setările pe high sau ultra cu 60-80fps sau mai mult și FullHD cu peste 100fps în multi player.

Bateria de 90Wh oferă o autonomie de aproape 3 ore de lucru sau procesare video și aproape la jumătate în gaming. Încărcătorul de 280 W duce bateria de la 0-100% în circa o oră și 15 minute, destul de bine.

Acer Predator Helios 300 este un laptop de gaming, în teorie, din categoria mid-range, dar cu specificațile astea se duce ușor spre premium și prin urmare are un preț pe măsură. Nu am găsit fix modelul testat la vânzare, dar prețurile pe piața locală pornesc de la 7000-8000 de lei.