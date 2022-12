Acer Nitro 5, laptop de gaming solid ca design și performanță [TECH REVIEW]

Acer Nitro 5 e un laptop masiv de gaming din gama medie, care oferă un raport bun calitate preț și în continuare o sa va povestesc experiența mea cu el.

Îmi place cum se simte laptopul, iar faptul că e mare și gros îmi dă încredere că are spațiu suficient pentru răcire bună și nu se sufocă sub efort. Dacă am vorbit de mărime, iată dimensiunile 400.5 x 294.5 x 27.9 - 28.6 mm și greutatea - 3 kg. Corpul este din policarbonat negru-gri lucios, un material rezistent, care din păcate nu este imun la amprente.

În cutie este laptopul și încărcătorul, detalii în clipul următor. E destul de evident că nu sunt primul care deschide acest Nitro 5, în cutie în mod obișnuit găsim și un ghid de utilizare și garanția.

Ecranul este unul tip IPS de 17,3 inci cu rezoluție QHD (2560X1440), rată de refresh de 165Hz și raport de aspect 16:9. Are o luminozitate de peste 300 de niți, unghiuri de vedere largi, gamă de culoare 100% sRGB și 99% DCI-P3. În utilizare ecranul are culori vibrante, atractive, contrast bun și luminozitate ridicată.

Tastatură este una completă, cu butoane cauciucate mari și comode, tastele sunt iluminate în roșu implicit, dar culoarea poate fi personalizată. Sub acesta, este un touchpad nu foarte mare, care se simte rapid și precis în manevrare. Chiar și așa, în jocuri am folosit un mouse dedicat de gaming, pe USB-A.

Specificații principale ale laptopului Nitro 5 (AN517-55): procesor i7-12700H, RAM 32GB DDR4, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, stocare tip SSD 2TB.

Laptopul are suficiente porturi: 3x USB-A (Gen 1 și 2), 1xUSB-C Thunderbolt (DP), 1xHDMI 2.1, Etehrnet (10, 100, 1000), jack de căști de 3.5 mm. Conectivitate wireless 802.11 ax, Bluetooth 5.2.

Difuzoarele lui Acer Nitro 5 (AN517-55) produc un sunet de bună calitate. Tonurile sale joase, medii și înalte sunt corecte.

Din aplicația NitroSense poți face ușor personalizări la nivel de hardware și aspect (iluminare).

Vezi în continuare rezultatele într-o serie de teste sintetice, specializate pentru gaming, dar și pentru muncă de birou, aplicate pe sistemul Acer Nitro 5.

1. 3DMARK Time Spy

2. 3DMARK Port Royal

3. PCMark 10

4. 3DMARK CPU Profile

5. 3DMARK NVIDIA DLSS

6. Crystaldiskmark, test de viteză scriere / citire a SSD-ului.

7. PCMark 10 test baterie pentru gaming.

Oricâte teste sintetice aș face, cel mai convingător test pentru un laptop de gaming este să te joci pe el și asta am și făcut. În stânga sus vezi încărcarea GPU-ului, frecvența, încărcarea CPU-ului, încărcarea RAM-ului și FPS.

Ca de obicei, m-am jucat titluri populare de multiplayer: CSGO, Fortnite și Halo Infinite.

Sub efort laptopul devine zgomotos, o pereche de căști fiind de dorit pentru o imersiune mai bună în jocuri. În mod evident sistemul se încălzește, dar nu se simte asta și în performanța, aceasta fiind liniară.

Bateria de 90Wh se încarcă de la 0 la 100% în circa o oră cu încărcătorul masiv la propriu și figurat, de 280W. Dacă în jocuri se descarcă repede, așa cum e și normal, în munca de birou sau la vizionare de filme Acer Nitro 5 are o autonomie de 7-8 ore.

Închei 2022 testând Acer Nitro 5 (AN517-55), laptop de gaming cu un design care îmbină clasicul cu modernul și oferă performanță ridicată. La momentul publicării acestui review, modelul testat se găsește în magazine la un preț de circa 10.000 de lei. Celor cu buget mai restrâns le recomand varianta cu GPU NVidia RTX 3060.