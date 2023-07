Pericol de furtună solară. Activitatea solară extrem de intensă zilele acestea VIDEO

În această perioadă (16-18 iulie) are loc o activitate solară intensă și există posibilitatea unei erupții solare care să lovească Pământul, daca se va afla în direcția sa la momentul respectiv.

Erupțiile solare sunt explozii care eliberează cantități enorme de energie și sunt provoacă puternice vânturi solare. Aceste evenimente produc perturbări în toate straturile atmosferei solare (fotosferă, coroană și cromosferă), încălzind plazma cu milioane de grade și accelerând electronii, protonii și ionii grei aproape de viteza luminii.

Erupțiile solare sunt printre cele mai importante cause ale furtunilor geomagnetice, care reprezită perturbări la nivelul magnetosferei cauzate de unda de șpc a vântului solar care se lovește de câmpul magnetic al Pământului.

Dacă o astfel de furtună solară este suficient de puternică și lovi Pământul, ar putea duce la pene de curent și radio. În plus, poate afecta mijloacele de comunicație, sistemele de navigație și sateliții care orbitează în jurul Pământului.

O furtună solară puternică a distrus în 2022 zeci de sateliți Starlink. 40 de sateliți au căzut înapoi pe Pământ, arzând în atmosferă.

În ceea ce privește omul și viața pe Pământ majoritatea radiațiilor nocive nu sunt suficient de puternice să treacă de câmpul magnetic, dar există situații în care, unii experți, afirmă că radiațiile pot exacerba stări pre-existente în special în ceea ce privește sistemul cardiovascular și cerebral, scrie HindustanTimes.

Efectele activității solare asupra omului sunt evidențiate și în studiul Human Physiological Parameters Related to Solar and Geomagnetic Disturbances: Data from Different Geographic Regions. Atmosphere, realizat de: Mavromichalaki, H.; Papailiou, M.-C.; Gerontidou, M.; Dimitrova, S.; Kudela, K