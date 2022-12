Cum arăta Tutankhamon? Fața faraonului egiptean, dezvăluită pentru după 3.300 de ani VIDEO

Fața lui Tutankhamon, faimosul faraon egiptean, a fost reconstruită computerizat, cu ajutorul unor scanări ale scheletului cranian.

Conform publicației britanice The Telegraph, reconstrucția a fost realizată de Christian Corbet, artistul care l-a sculptat pe Prințul Philip în 2013. Corbet a folosit un model 3D al craniului faraonului pentru a-l „readuce la viață” pe Tutankhamon.

Modelul respectiv a fost creat cu ajutorul unor scanări ale craniului, realizate de Andrew Nelson, de la Universitatea Vestică din Canada. Rezultatul a fost numit cea mai realistă reconstrucție a înfățișării faraonului realizată vreodată.

„Am lucrat cu modelul 3D al craniului, peste care am adăugat straturi de mușchi, iar, ulterior, am început să reconstruim trăsăturile faciale. Anatomia craniului ne-a ghidat felul în care am realizat reconstrucția, așa că această înfățișare este mult mai realistă decât oricare alta făcută în trecut”, a spus Andrew Nelson

Specialiștii au mai folosit la reconstrucția feței markeri de țesut, necesari pentru a stabili felul în care arăta pielea feței. Markerii au fost bazați pe trăsături ale unor egipteni din zilele noastre. Reconstrucții anterioare au folosit markeri de la persoane din alte regiuni.

Mormântul faraonului Tutankhamon a fost descoperit în urmă cu aproape un secol, dar încă nu i-au fost aflate toate secretele.

În noiembrie 1922, echipa egiptologului Howard Carter şi Lord Carnarvon au pătruns pentru prima dată în mormântul lui Tutankhamon.