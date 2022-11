Cele nouă orașe care ar putea dispărea până în 2030. Ce amenințare le pune viitorul în pericol

Unele orașe de pe glob sunt predispuse la scufundări mai mult decât altele din diverse motive, inclusiv altitudini joase, locații de coastă și zone supuse inundațiilor provocate de musoni și ploi abundente. Schimbarea climei care topește gheața polară modifică, de asemenea, modelele meteorologice, inclusiv furtuni din ce în ce mai brutale pentru zonele care anterior nu erau afectate de astfel de „neplăceri” naturale.

Regiunile care se confruntă cu penuria de alimente și bolile transmise prin apă suferă mai mult, apele de inundație provocând daune culturilor și răspândind bolile într-un ritm exponențial, notează worldatlas.com.

Deși multe orașe care riscă să se scufunde s-au pregătit și au inovat prin ridicarea unor măsuri de protecție, cum ar fi baraje și diguri, acestea trebuie să facă față consecințelor tendinței continue de încălzire globală și efectelor sale naturale, inclusiv intensificarea dezastrelor. Oamenii de știință preconizează că părți din aceste nouă orașe vor fi sub apă până în 2030.

Miami, SUA

Nivelul mării din Miami crește în unele dintre cele mai rapide ritmuri din lume, existând semnale clare de creștere a inundațiilor care contaminează apa potabilă și provoacă daune majore infrastructurii valoroase a orașului. În afară de un răspuns urgent pentru a stopa schimbările climatice, Miami ar putea fi nevoit să își consolideze baza și să ridice structurile deasupra apei.

Se preconizează că orașul cald și însorit, cu plaje renumite, mărginit de o viață de noapte incredibilă, ar putea înceta în curând să mai existe. Schimbările climatice și creșterea nivelului mării pot afecta Miami Beach cu consecințe grave până în 2050.

The Business Insider a citat un ecologist cu privire la situația dezastruoasă, în sensul că „nu există practic niciun scenariu în care să îți poți imagina că [Miami] va exista la sfârșitul secolului”. Predicțiile sale intenționat șocante se doresc a fi un semnal de alarmă cu privire la potențialele inundații care vor începe să ia plajele încă din următorii ani. Deznodământul va fi, de asemenea, prea rapid și prea costisitor pentru ca guvernul să salveze îndrăgitele întinderi de nisip.

Bangkok, Thailanda

Faimoasa destinație turistică pentru tot ceea ce este exotic se află în prezent la doar 1,5 metri deasupra nivelului mării. De fapt, se „îneacă” mult mai repede decât multe alte orașe din lume cu aceeași soartă, cu o rată anuală de aproximativ doi-trei centimetri.

Potrivit unui studiu realizat în 2020, capitala thailandeză este prima care va fi afectată din plin de efectele încălzirii globale. Este o predicție pe termen scurt, urmând ca mai multe orașe să îi urmeze exemplul, în timp ce Bangkok va continua să se prăbușească în spirală, cu puține șanse de redresare.

În plus, orașul, construit pe un sol argilos foarte dens, dar moale, este predispus la inundații. Oamenii de știință și The Guardian au raportat că, până în 2030, cea mai mare parte a zonelor de coastă Tha Kham și Samut Prakan, precum și principalul său aeroport, Suvarnabhumi International, ar putea fi scufundate sub ape.

Pentru o țară în care mulți trăiesc pentru a supraviețui, inundațiile cauzează și mai multă insecuritate alimentară și deteriorarea infrastructurii, punând viețile a milioane de oameni în pericol imediat. Consiliul Național de Reformă din Thailanda raportează că este probabil ca în mai puțin de 15 ani capitala să se afle într-o situație dăunătoare, iar oamenii de știință prevăd că Bangkok se va îneca în întregime până în secolul viitor.

Amsterdam, Olanda

O mare parte din Olanda se află sub nivelul mării. De mai bine de un secol, frumoasa țară se menține pe linia de plutire cu ajutorul multor baraje care împiedică inundarea orașelor. Inundațiile istorice majore au ucis zeci de mii de oameni, vite și alte animale și au scufundat nenumărate case, mașini și alte clădiri și structuri. Orașele s-au reconstruit de câteva ori din nou, dar pericolul este iminent odată cu scufundarea continuă a țării din cauza efectelor schimbărilor climatice.

Destinația de renume mondial din Europa este cunoscută pentru poduri, marijuana și o viață de noapte de neegalat, care s-ar putea termina prea curând.

Basra, Irak

Orașul arab Basra este un oraș-port principal din Irak, situat de-a lungul imensului și puternicului râu Shatt al-Arab. Acesta se varsă în Golful Persic, împreună cu rețeaua complexă de canale și cursuri de apă care traversează orașul. Greutatea este intensificată și mai mult de mlaștinile moi din jur, care fac ca zonele vulnerabile să fie deosebit de sensibile la creșterea nivelului mării.

Forțele naturale trag orașul în jos, în scufundarea continuă, oamenii de știință prezicând că Basra ar putea fi parțial sau complet scufundată în zece ani. Este un oraș destul de sărac, în care mulți se luptă cu bolile persistente transmise prin apă. Populația sa, care suferă deja în mod semnificativ, poate vedea o schimbare rapidă în rău, cu amenințări de creștere a inundațiilor care vor aduce mai multe boli, consecințe grave și rezultate dăunătoare.

Georgetown, Guyana

Caraibele se numără printre cele mai vulnerabile zone la scufundări, capitala istorică a Guyanei aflându-se printre primele nouă localități de coastă din lume care riscă să se înece până în 2030.

Perspectiva pentru Georgetown este sumbră din cauza unei duble amenințări. Orașul care riscă să se scufunde în zece ani nu poate fi salvat decât printr-un miracol, dacă nu cumva printr-o soluție științifică miraculoasă care încă nu a fost descoperită.

Orașul se protejează de secole cu „ziduri de mare”, un zid gigantic de 450 de km în mare care protejează Georgetown împotriva furtunilor. Situația actuală este atât de urgentă, încât țara trebuie să își consolideze substanțial digul de protecție pentru a feri zonele centrale ale orașului de daune masive.

Ho Chi Minh, Vietnam

Orașul cu părți de-a lungul Deltei Mekong este serios amenințat de inundații și furtuni tropicale. Peisajul fertil, care a fost o binecuvântare pentru această regiune înfloritoare din Vietnam, în care viața oamenilor se învârte în jurul agriculturii, pare să fie acum căderea lor.

Oamenii de știință prezic că este foarte probabil, de asemenea, ca majoritatea districtelor estice din jurul râului Mekong să devină în curând nelocuibile din cauza inundațiilor și a furtunilor. Zonele mlăștinoase plate și puternic construite din Thủ Thiêm sunt deosebit de susceptibile de a se scufunda complet sub ape înainte de 2030. În timp ce centrul orașului Ho Chi Minh ar putea fi cruțat mai mult timp, ar putea fi grav afectat de un sezon musonic extrem.

Kolkata, India

Capitala marelui oraș Kolkata, din statul Bengalul de Vest din India, se scufundă rapid. Centrul cultural și istoric care a văzut de toate și care celebrează tradiția în viața de zi cu zi este nepregătit pentru o astfel de „surpriză”. Mai mult, populația sa săracă se poate baza doar pe geniile din domeniul științific din India pentru a-și păstra stilul de viață tradițional și, la propriu, viețile, prin prevenirea unui adevărat dezastru.

Provocarea, care se dezvoltă rapid, ar putea duce la scufundarea orașului înainte de 2030 din cauza inundațiilor imense care par să se apropie și care amenință mari părți din Kolkata. Situația îi face pe oamenii de știință din întreaga lume să pună la îndoială existența unor părți fatale ale țării instabile, în ceea ce privește distribuția bogăției, până în 2100. Liderii politici alarmați se confruntă cu presiuni pentru a monitoriza și a delega acțiuni adecvate în realizarea de ajustări pentru a opri schimbările climatice și a deturna situația.

New Orleans, SUA

New Orleans, împreună cu istoria sa bogată și cultura sa diversă, se scufundă într-unul dintre cele mai rapide ritmuri din lume, cu părți care se scufundă cu o viteză de până la 5 cm pe an. Un studiu NASA din 2016 prevede că întregul oraș ar putea fi scufundat până la sfârșitul secolului. New Orleans se afla 100% deasupra nivelului mării în momentul în care s-a dezvoltat pentru prima dată, în anii 1800. În 1895, 5% din New Orleans era scufundat sub nivelul oceanului, iar în 1935, 30%. În prezent, peste jumătate din lățimea sa se află sub nivelul mării, acestea fiind cele mai expuse la criză, unde efectele schimbărilor climatice le pot scufunda iremediabil în următorii ani.

Veneția, Italia

Renumita rețea de căi navigabile din Veneția, îndrăgită și imortalizată de milioane de turiști, ar putea dispărea complet până la finalul secolului. Frumosul oraș Veneția se scufundă cu aproximativ doi milimetri în fiecare an, în timp ce se confruntă cu inundații regulate și maree înalte. În 2018, orașul lagunei a fost lovit de o serie de furtuni intense care au provocat cea mai gravă inundație din acest deceniu, anul următor înregistrând cel mai ridicat nivel al apei din ultima jumătate de secol. În 2019, 90% din Veneția a fost inundată.

Actualul sistem de apărare împotriva inundațiilor ține Veneția pe linia de plutire, dar probabil că va deveni mai dificil și mai costisitor să se mențină pe linia de plutire.