Un ceas Rolex, vechi de zeci de ani și funcțional, găsit în adâncurile Oceanului Pacific. Cât valorează

Un surfer australian a dat peste o adevărată comoară, în timp ce făcea scufundări, în adâncurile Oceanului Pacific. Bărbatul a găsit un ceas Rolex, vechi de zeci de ani, care încă funcționează, potrivit cotidianului francez Le Figaro.

Surferul australian Matt Cuddihy, făcea snorkeling în zona Noosa de pe coasta australiană, când întâmplător, a descoperit un obiect de mare valoare. Este vorba despre un ceas Rolex Submariner, care era parțial acoperit de nisip și sare și avea cureaua prinsă sub o stâncă.

Chiar și după ce a petrecut o vreme îndelingată în adâncurile oceanului, ceasul, proiectat special pentru scufundări, produs în a doua jumătate a secolului trecut, încă funcționa.

„Făceam snorkeling în aceleași zone în care merg în mod obișnuit în Noosa și părea să existe un pic de nisip care s-a deplasat și a expus mai multe pietre decât în mod normal. Am găsit șapte aripioare de plăci de surf prinse între pietre. Privind peste pietre, am observat un Rolex Submariner cu cureaua prinsă sub o stâncă”, a declarat Matt Cuddihy.

Ce model este și cât valorează

Ceasul Rolex era într-o stare proastă, cu carcasa și rama încrustate în resturi marine, iar cristalul de deasupra cadranului prezenta zgârieturi adânci. Initial, Cuddihy a crezut că este o imitație ieftină, până când și-a dat seama că a găsit un model autentic.

După o examinare atentă, a devenit clar că ceasul este un Rolex Submariner ref. 5513, un model produs între începutul anilor 1960 și sfârșitul anilor 1980. Starea deplorabilă a acestuia atestă și lunga perioadă în care s-a aflat sub apă.

Totuși, aspectul care a stârnit uimirea tuturor a fost faptul că acest model de ceas de scufundări încă era capabil să indice timpul, cu precizie.

Pasionații și colecționarii de ceasuri Rolex estimează că acest model rar de Submariner ar putea valora în jur de 10.000 de dolari, dacă Matt Cuddihy, surferul australian norocos, decide să-l vândă.