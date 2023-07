Un bucătar a gătit un crocodil pe cale de dispariție: „Are gust de pui”. Cât îl costă acest gest VIDEO

Un bucătar mexican riscă închisoarea după ce a gătit un crocodil pe cale de dispariție. Încă nu se știe cum a ajuns bărbatul în posesia reptilei. Tânărul a postat videoclipul în care gătește pe Instagram, iar gestul său i-a șocat pe urmăritori.

Bucătarul Regio Parrillero s-a confruntat cu reacții negative după ce a distribuit un videoclip pe Facebook în care a gătit un crocodil Morelet la grătar înainte de a pune carnea într-un taco. Bărbatul a distribuit videoclipul pe Facebook pe 27 iunie, arătând celor 781.000 de urmăritori ai săi cum a pregătit crocodul pentru consumul uman, scrie Daily Star. În videoclip, crocodilul poate fi văzut jupuit din cap până în picioare, cu un măr între fălci.

Regio a acoperit reptila cu un amestec de condimente înainte de a o pune pe grătar. Mai târziu a pus carnea fiartă într-un taco.

Pentru a-și liniști fanii, în urma reacțiilor dure ale acestora, el a explicat într-un videoclip: „Acest crocodil nu este pe cale de dispariție, vine din Tabasco. Carnea lui este pentru consum uman. În multe părți din Mexic și ale Statelor Unite, consumul de crocodil este foarte frecvent, fie că este prăjit sau afumat. După cum vedeți, are carne albă și foarte fragedă, care îmi amintește de textura unui file de pește. Are gust de pui, dar cu o textură diferită. Am făcut niște tacos pentru a-l încerca, iar restul le-am sigilat cu vid," a explicat bărbatul.

„Reptilele nu sunt comestibile!”

Câțiva dintre urmăritorii bucătarului au fost mai puțin impresionați. Într-un comentariu se spune: „Reptilele nu sunt comestibile, indiferent de argumentele pe care le aduceți”.

Un bărbat a susținut că, în conformitate cu articolul 420 din Codul penal federal al Mexicului, „o persoană care amenință biodiversitatea și ucide un crocodil riscă nouă ani de închisoare”.

Legea se aplică persoanelor care „în mod ilicit... capturează, transformă, colectează, transportă sau deteriorează” o serie de specii acvatice. Aceasta stabilește ca pedeapsă „de la unu la nouă ani de închisoare”.

Animalul pe care Regio l-a gătit pare a fi un crocodil Morelet, o specie protejată în Mexic, conform World Land Trust .