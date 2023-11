Shopping la cel mai înalt nivel: Un magazin suspendat din China concurează la capitolul cel mai incomod loc de aprovizionare din lume

O căsuță din lemn așezată pe un deal abrupt dintr-o zonă pitorească din sudul Chinei a câștigat porecla de "cel mai incomod magazin" din țară.

Atârnând la impresionanta înălțime de 120 de metri (394 de picioare) deasupra solului, magazinul de doi metri pătrați aprovizionează alpiniștii cu băuturi și gustări ușoare în zona pitorească Shiniuzhai din provincia chineză Hunan, conform unui raport recent al ziarului în limba engleză de stat China Daily.

Priveliști uimitoare și curaj de alpinist

Shiniuzhai este cunoscut pentru peisajul său deluros, care oferă priveliști uimitoare și o gamă de activități montane palpitante. Aici se află și Haohan Qiao, sau "Podul Bărbaților Curajoși," care, la deschiderea sa în 2015, a fost primul pod din sticlă cu podea transparentă din China.

Numele Shiniuzhai - "satul taurului de piatră" în chineză - a fost inspirat de una dintre coline, care are forma spatelui unui taur. Magazinul de aprovizionare este situat de-a lungul unui traseu de via ferrata de 800 de metri. Via ferrata - italiană pentru "calea de fier" - este un traseu pe un munte care folosește ancore de metal și alte structuri la care alpiniștii se pot prinde pe măsură ce urcă și traversează terenuri dificile. Magazinul a stârnit un interes deosebit când a fost deschis în 2018, după un an de construcție.

El a revenit în atenția publicului în acestă lună, după rapoarte recente în media de stat, captivând utilizatorii chinezi de social media. "Cel mai incomod magazin de aprovizionare," a glumit un popular blogger militar, care are mai mult de 889.400 de fani, pe rețeaua socială chineză Weibo săptămâna trecută. Un alt utilizator a glumit: "Este foarte solicitant pentru membrii personalului."

Aproximativ o oră și jumătate de escaladă ca să-ți procuri câteva alimente de bază

Călătoria până sus durează aproximativ 90 de minute și fiecare alpinist poate primi o sticlă de apă gratuit la magazin, a declarat Song Huizhou, directorul general al Shiniuzhai, pentru China Daily. Personalul este responsabil de a transporta provizii la magazin în fiecare zi, a adăugat el.

Un angajat neidentificat a declarat pentru Beijing Youth Daily, un alt ziar de stat, că membrii personalului transportă zilnic zeci de sticle de băuturi pe deal în rucsaci, fiecare vândută pentru între 5 și 7 yuani, mai puțin de 1 dolar. Angajații au distribuit, de asemenea, prăjituri lunare gratuite în cutii mici roșii alpinistilor în timpul sărbătoririi festivalului de Toamna Mijlocie în luna trecută, conform videoclipurilor circulate pe social media chineză.

Hunan, o provincie fără ieșire la mare cu 64 de milioane de locuitori, este și gazda Parcului Național Pădurea Zhangjiajie, care este faimos pentru formațiunile sale stâncoase înalte, asemănătoare pilonilor de karst, presupuse a fi inspirat peisajul extraterestru din filmul regizorului canadian James Cameron din 2009, "Avatar."