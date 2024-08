Plaja pe care a fost găsit „peștele apocalipsei”, care aduce cutremurele VIDEO

Turiștii de pe o plajă din California au găsit recent un pește gigant și rar, numit „peștele apocalipsei”, despre care folclorul spune că are legătură cu cutremurele. Printr-o coincidență ciudată, regiunea a suferit un cutremur două zile mai târziu.

Regalecus russellii (Regalecus russellii) este cel de-al 20-lea pește vâslă cu creastă scurtă lung de 3,7 metri (12 picioare) care apare în California din 1901, potrivit unei declarații publicate de Scripps Institution of Oceanography din cadrul Universității din California, San Diego. Acești pești trăiesc în adâncul mării și sunt rar văzuți de oameni. De asemenea, au o reputație în folclorul japonez de vestitori ai dezastrelor, scrie livescience.com.

„Se crede că sunt un pește al apocalipsei sau de rău augur și că par să semnaleze lucruri precum tsunami-uri sau cutremure”, a declarat pentru Live Science Zachary Heiple, doctorand la Scripps Institution of Oceanography, care a ajutat la recuperarea peștelui rame.

Peștele de mare a eșuat lângă San Diego pe 10 august. Pe 12 august, un cutremur cu magnitudinea 4,4 a lovit Los Angeles. Cu toate acestea, este puțin probabil ca cele două evenimente să fie legate.

Heiple a indicat un studiu din 2019 publicat în revista Bulletin of the Seismological Society of America care a constatat că orice presupusă legătură între observarea peștilor rame și cutremure era pură superstiție.

„Nu părea să existe nicio corelație”, a spus Heiple. „Dar este o știre foarte interesantă pentru că arată cum au interacționat de-a lungul timpului oarfish și istoria umană. ”

Potrivit Muzeului de Istorie Naturală din Florida, peștele vâslă poate crește până la 11 m lungime și ar fi putut inspira poveștile antice despre monștrii marini. Aceste creaturi asemănătoare unei panglici trăiesc până la mii de metri adâncime în oceanele din întreaga lume, hrănindu-se prin filtrare cu krill și crustacee.

Cercetătorii nu știu încă de ce peștele vâslă a eșuat în San Diego, dar a ajuns într-un recif de mică adâncime între La Jolla Cove și La Jolla Shores. În acea zi, un grup de actuali și foști cercetători marini făceau snorkeling și caiac pe recif.

Emily Miller, cercetător asociat la California Sea Grant, care făcea parte din grup, a declarat într-un e-mail pentru Live Science că a fost „nedumerită” când un membru al publicului i-a spus despre peștele argintiu și strălucitor.

„Vizibilitatea nu a fost de top în acea zi, dar suprafața foarte reflectorizantă a peștelui vâslă era încă strălucitor de evidentă sub apă”, a spus Miller.

Peștele era aproape de fundul recifului, așa că Miller l-a împins la suprafață și a cerut ajutor. „Am știut imediat că acest pește va fi un subiect de studiu foarte important și că cercetătorii de la instituțiile și agențiile din apropiere vor dori să colecteze animalul”, a adăugat ea.

Reciful se află într-o zonă protejată, așa că cercetătorii au obținut permisiunea de a scoate peștele și apoi au lucrat cu membri ai publicului pentru a aduce animalul uriaș la mal.

„A fost ca în dimineața de Crăciun”, a spus Heiple. „Acestea sunt foarte rare, iar așa ceva nu se întâmplă prea des.”

Peștele mare a fost transportat la o unitate a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), unde cercetătorii au prelevat probe pentru a afla mai multe despre animal. Nu este clar de ce a murit peștele mare, dar era în stare bună, potrivit declarației.

Heiple studiază evoluția peștilor de mare adâncime și speră că probele de ADN vor face lumină asupra motivului pentru care peștele rame a evoluat cu un aspect atât de bizar.

„A fost cu adevărat excelent că am reușit să păstrăm acest pește-scorbură și că reușim să luăm cât mai multe mostre”, a spus el.