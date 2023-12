„Photoshop” ratat din secolul XIX. Cum erau modificate fotografiile acum un secol și jumătate

Când au mărit fotografii de acum mai bine de un secol, muzeografii sibieni au observat că oamenii au fost „scoși” dintr-o poză, dar fotograful a omis să șteargă și pălăria unui personaj.

Cum era Brașovul în urmă cu un secol sau chiar cu un secol și jumătate pot vedea cei curioși la expoziția găzduită de Muzeul Casa Mureșenilor, „Brașovul în imagini din colecțiile Muzeului Național Brukenthal”.

Muzeul sibian are 37.777 de imagini din toată România, dintre care aproximativ 10.000 sunt cărți poștale. Multe dintre acestea sunt cu Brașovul și pot fi văzute de acum la ultima expoziție temporară din acest an.

„De obicei, un vernisaj într-un muzeu este un moment de sărbătoare, este un moment festiva în care cei care lucrează în instituția respectivă, colabotori, colegi au ocazia să se întâlnească și, cu acest prilej, apropiindu-se sărbătorile de sfârșit de an, este o foarte bună oportunitate și pentru noi să ne revedem și să ne bucurăm de aceste minunății”, a declarat directorul Muzeului Casa Mureșenilor, Valer Rus.

Înainte să vină cu ele la Brașov, muzeografii sibieni au studiat cu mare atenție fotografiile. Astfel, au descoperit detalii extrem de interesante.

„Fiecare fotografie are povestea ei și a fost o surpriză faptul că – imaginile din colecție le avem scanate la o rezoluție onorabilă pentru tipărituri – atunci când am început realizarea panourilor tematice am scanat încă o dată toate tablourile la o rezoluție mai mare, iar surprizele s-au făcut simțite. De exemplu, pe una dintre imaginile având turnul de la Brașov și un zid de incintă de la Brașov fotograful a făcut o corecție, pentru că, probabil, nu i s-a părut că dă bine să fie în imagine și ceva oameni, motiv pentru care, pe negativul pe care l-a folosit, prin Photoshop-ul pe care-l știau ei atunci – retușorul – a scos acele personaje din imagine. Ni s-a părut drăguț și interesant că la unul dintre ei a rămas doar pălăria, iar corpul a fost scos”, a precizat curatorul expoziției, muzeograful Delia Voina, de la Muzeul Național Brukenthal Sibiu.

Muzeografii de la Casa Mureșenilor au folosit texte ale vremii, scrise de două personalități și nu au dorit să intervină în prezentarea fotografiilor.

„Imaginile din expoziție sunt completate de textele pe care le-am preluat din lucrările a două personalități care au iubit, care au îndrăgit Brașovul. Este vorba despre Sextil Pușcariu, autorul lucrării „Brașovul de altădată” și Octav Șuluțiu, cel care a scris cu dragoste despre Brașov”, a precizat muzeograful Bianca Micu.

Expoziția adusă de Muzeul Național Brukenthal Sibiu poate fi vizitată în perioada 8 decembrie 2023 - 29 februarie 2024, luni, între orele 11,00-17,00 și de marți până sâmbătă, între orele 9,00-17,00.