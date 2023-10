Nouă beneficii pentru sănătate oferite de ienibahar, condimentul adus pentru prima oară în Europa de Columb

Nutriționistul arădean Luminița Catană spune că și condimentele pe care le folosim în mâncare au o importanță deosebită asupra sănătății, plus că dau un gust deosebit preparatului.

Este și cazul ienibaharului sau altfel spus Pimenta dioica, care este adus pentru prima oară în Europa de către Christophor Columb, în urma unei expediții în Arhipeleagul Antilelor în 1493.

„Este un condiment exotic, seamănă cu piperul- fructele uscate și necoapte ale arborelui- dar are un gust deosebit. Are un gust ușor iute, este foarte aromat și în Caraibe este frecvent folosit în bucătărie. Eu îl cunosc din copilărie, îl folosea mama în special la mezeluri. Boabele de Ienibahar sunt cunoscute și sub denumirea de enibahar, piper jamocan, kurundu, pimenta sau piper cu gust de cuișoare”, spune Luminița Catană.

La recoltare au culoare verde, apoi se pun la fermentat în apă și mai apoi uscate la soare. Are un conținut bogat în :

- mangan, fier, cupru, calciu,

- Vitamina C, magneziu, potasiu,

- fibre dietetice, carbohidrati, grasimi.

Benefic pentru sănătate

Pe lângă calitățile sale picante, aromate ce dau un gust plăcut mâncării, Ienibaharul are și o serie de proprietăți ce-l fac benefic pentru sănătate:

1. Întărește scheletul osos, ceea ce îl face important în creștere și osteoporoză,

2. Are proprietăți antiinflamatorii,

3. Este recunoscut pentru efectul antibacterian, antiviral și antimicotic,

4. Este ușor analgezic și anticomvulsiv,

5. Susține digestia, crește apetitul,

6. Elimină balonarea și stimulează circulația sanguină,

7. Excelent în tratarea stărilor de voma și diaree provocate de Salmonella,

8. Efectiv în stoparea stafilococilor, Listeriose și Candidei albicans,

9. Minunat pentru diabetici.

Se poate folosi în preparare de mezeluri, murături, pateuri, deserturi și vin fiert.

„Un condiment prețios, mai putin folosit la noi, dar știu sigur că povestioara aceasta o să vă facă cel puțin curioși. Cel mai bun soi vine din Caraibe”, mai adaugă Luminița Catană, nutriționist, naturist și consultant internațional în sănătate, prevenție și profilaxie.