Manechinul cu cea mai lungă carieră din România și-a scris autobiografia. „Pe scenă mă transformam total...”

Gianina Petrescu, în vârstă de 42 de ani, este cel mai cunoscut manechin din Argeş şi deţine un adevărat record de longevitate în lumea modei din România: a fost manechin de la 14 până la 39 de ani.

Gianina are numeroase titluri de miss la activ, iar în acest an a terminat de scris autobiografia.

De profesie asistent medical generalist pediatru, Gianina lucrează în prezent pentru o grădiniță din comuna argeșeană Bascov. A început să scrie la autobiografie încă din 2015, însă programul foarte încărcat a făcut ca tocmai în acest an să își termine cartea. În prezent, Gianina este în negocieri cu mai multe edituri pentru a își publica autobiografia, ce are 200 de pagini. Cel mai probabil, autobiografia va fi lansată în primăvara lui 2023. Gianina are numeroase premii la concursurile naţionale şi internaţionale de miss şi a apărut pe coperţile mai multor reviste importante.

Gianina Petrescu a vorbit pentru „Adevărul” despre viitoarea autobiografie şi despre cariera impresionantă în modelling, o carieră întinsă pe parcursul a 25 de ani.

„De mai mulți ani îmi doream să scriu o carte despre viața și cariera mea. Ulterior, mai mulți oameni apropiați care mă știau m-au încurajat să scriu și să aștern într-o carte toate trăirile, emoțiile și experiențele de la concursurile de miss. A durat aproape șapte ani până când am terminat de scris cartea și pentru că am dorit să mă concentrez pe fiecare titlu obținut, să îmi amintesc foarte clar detaliile și să nu uit nicio trăire sau moment de succes”, spune Gianina.

„Din prima clipă m-am îndrăgostit de scenă și de lumea artistică”

Pasiunea pentru modelling a început în cazul Gianinei Petrescu în 1994, din prima clipă în care a pășit pe scenă, la un concurs de miss, concurs pe care l-a și câștigat. „M-am simțit extraordinar și din prima clipă m-am îndrăgostit de scenă și de lumea artistica. Mă transformam total pe scenă într-un mod minunat. Apoi, pe parcurs, modellingul a devenit un mod de trăi și chiar o carieră”, povestește Gianina pentru ”Adevărul”.

După ce a obținut titlul de Miss Boboc Liceul Sanitar Pitești în 1994, Gianina a fost remarcată de Valeria Coman, pe atunci director la Casa Studentului Pitești și o foarte apreciată descoperitoare de manechine și fotomodele ce au făcut carieră la nivel național și internațional.

„A fost un moment unic, m-am simțit extraordinar când mi-au așezat eșarfa cu titlul de Miss Boboc. Doamna Valeria Coman a venit la mine după primul meu concurs de miss, era o doamnă distinsă, extrem de frumoasă, elegantă și foarte autoritară. Mi-a spus că sunt foarte frumoasă și a dorit să vorbească cu mama mea. Habar nu aveam că această doamnă îmi va trasa o linie importantă și marcantă în lumea modei. Ulterior, am urmat cursurile sale de manechine și fotomodele”, scrie Gianina în autobiografia sa.

Și tot în cartea ce va fi publicată anul viitor, Gianina povestește cum înaintea unui concurs de miss i-a fost furată rochia pe care urma să o prezinte la proba ținutelor de seară, însă o creatoare de modă prezentă la eveniment a ajutat-o și i-a oferit cea mai frumoasă rochie din colecție sa.

Ultima experienţă ca top model a fost acum trei ani, când Gianina a fost imaginea unui brand de haine româneşti.

Secretul longevității

Gianina Petrescu a explicat pentru „Adevărul” și motivele longevității sale ca manechin.

„A contat mult faptul că mi-am urmat pasiunea pentru modelling și că am tratat totul cu maximă seriozitate, m-am respectat și i-am respectat pe toți cei cu care am colaborat de-a lungul carierei mele. Iar atunci când faci ceva cu pasiune și cu dragoste, rezultatele nu au cum să nu apară. Important a fost și faptul că am avut un stil de viață echilibrat, fără excese. Familia mi-a fost mereu alături și acest lucru a reprezentat pentru mine o mare motivație de a merge mai departe”, explică Gianina Petrescu.

Gianina Petrescu este cel mai cunoscut manechin din Argeş şi deţine un adevărat record de longevitate în lumea modellingului din România: a fost manechin de la 14 până la 39 de ani.

De profesie asistent medical generalist pediatru, Gianina are zeci de premii premii la concursurile naţionale şi internaţionale de miss şi a apărut pe coperţile mai multor reviste importante.

→ Imaginea 1/8: Gianina Petrescu manechin foto arhiva personala (2) jpg

„Practic cu mare plăcere meseria de asistent medical pediatru deoarece ador să lucrez cu copiii, să comunic cu ei și să le arăt empatie. Contează cred că nu mi-am pierdut în toți acești ani acel procent de copilărie din suflet”, spune Gianina.

De câțiva ani, Gianina este asistentul medical al unui concurs internaţional de tenis pentru persoane cu dizabilități, turneu ce se desfășoară la Piteşti și unde participă jucători din zeci de ţări.

În urmă cu două decenii, Gianina a obținut locul al doilea la finala națională a concursului Miss Italia nel Mondo, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumuseţe de pe glob, organizat încă din 1990.

Gianina Petrescu este și prezentatoarea Festivalului Internaţional de Modă Culorile Toamnei, festival organizat anual la Piteşti de peste un sfert de secol şi al cărui preşedinte este celebrul creator de modă Cătălin Botezatu. După cum spune Gianina, este „o onoare” să facă parte din echipa celui mai mare și mai vechi festival de modă din România destinat tinerilor designeri talentați.

Absolventă a Liceului Sanitar Ioan Cantacuzino din Piteşti, Gianina a urmat şi cursurile Şcolii postliceale Christiana, având specializarea asistent medical generalist.