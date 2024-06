Înghețata cu aromă de țuică de prune sau colivă: „La parastase, punem pahare individuale cu înghețată de colivă. Sunt și mulți curioși”

Ați încercat vreodată înghețata de colivă, de țuică de prune, bere neagră, ghimbir sau muștar? Toate acestea sunt creația unui producător de înghețată din București.

„Sunt Adrian, fondatorul gelateriei Butoiul cu Înghețată, unde am transformat pasiunea pentru înghețată în artă. Am pornit această afacere pentru a arăta oamenilor că românii pot face și altceva decât să importe lucruri. (...)Avem peste 30 de arome grozave, de la clasicul vanilie și ciocolată, până la arome inedite cum ar fi matcha și muștar, sau chiar colivă. Și da, avem și opțiuni vegane și fără zahăr pentru cei care vor să fie mai sănătoși, dar să nu renunțe la micile plăceri vinovate”, susține producătorul, într-o prezentare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit G4food.ro, producătorul spune că înghețata cu alcool conține țuică de prune. „De un an și ceva am scos un sortiment de înghețată care este foarte în trend și cererea e foarte mare; este sorbet de țuică de prune. Are alcool și rămâne gustul de țuică de prună în gură”, spune Adrian Mengheș.

Rețeta are la bază un sorbet (considerat strămoșul înghețatei), format din măr verde și apă minerală. Desigur, și alcool. „Nu poți să mergi cu ea la evenimente cu copii”, mai spune producătorul, pentru publicația citată.

De asemenea, înghețata colivă este foarte cerută la parastase, însă și de curioși. Se prepară din arpacaș măcinat la blender, nucă, lămâie, esență de rom, frișcă, lapte.

„Este un sortiment de înghețată pe care l-am scos acum vreo 7-8 ani, l-am făcut în ideea de a fi altceva, de a fi ceva diferit pe gustul românului. (....)La parastase, pe lângă celebra colivă, punem pahare individuală cu înghețată de colivă. Dar se cere și în afara evenimentelor, de curiozitate”, mai spune producătorul.

Dezavantajul acestor sortimente de înghețată este că au valabilitate doar trei zile, pentru că ingredientele folosite sunt naturale.

O porție de 70 de grame de înghețată de țuică de prune sau de colivă se vinde cu 12 lei.