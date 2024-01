Florinel de la Vișina, românul care a fost căsătorit cu un vicar britanic, duce o viață de lux cu averea moștenită. „Da, sunt logodit”

Un român, în vârstă de 30 de ani, care s-a căsătorit cu un vicar britanic cu 54 de ani mai în vârstă decât el, are un alt logodnic și duce o viață de lux după ce a moștenit averea de 150.000 de lire sterline a fostului său soț pensionar, care a murit la trei ani după nunta lor.

Modelul Florin Marin, cunoscut și sub numele Florinel de la Vișina, a rămas cu o pensie lunară de 2.000 de lire sterline și 150.000 de lire sterline atunci când fostul preot Philip Clements a murit la vârsta de 81 de ani în 2020 - plus 100.000 de lire sterline în proprietăți, potrivit dailymail.co.uk.

Ulterior l-a întâlnit pe spaniolul Jeronimo Jesus de Vega și a fost cu el timp de aproape doi ani - înainte de a-l întâlni pe patronul hotelier germano-italian Giovanni Messina, în vârstă de 53 de ani, cu care a logodit.

Vorbind în exclusivitate din Baden-Baden, în Germania, unde locuiește cu noul partener, românul a declarat: "Da, sunt logodit, dar nu sunt sigur că mă voi căsători - i-am promis lui Philip că nu mă voi mai căsători. M-am logodit pentru că îmi place să am un inel pe deget și îmi plac cadourile, dar Philip a fost un bărbat atât de drăguț, mă gândesc la el tot timpul și nu este niciodată departe de gândurile mele. Nu am o poză cu Philip aici, în noua casă, dar în România am o mulțime de poze cu el. I-am povestit lui Giovanni totul despre el și Jeronimo când ne-am întâlnit și el a spus că nu-i pasă, a spus că trecutul este trecut și viitorul este al nostru”.

Philip Clements, din Eastry, Kent, s-a mutat în România pentru a fi cu Florin în 2017, dar a murit în spital trei ani mai târziu.

Clements a declarat la vremea respectivă: "Îl iubesc la nebunie - dacă am fi permanent despărțiți, aș fi cea mai nefericită persoană din lume".

El a fost preot timp de 50 de ani în cadrul bisericii anglicane, dar s-a retras înainte de a se căsători cu Marin.

Relația i-a înfuriat pe cei doi frați ai lui Philip, Brian și Tony, care au fost amândoi excluși de la înmormântarea fratelui lor după ce l-au numit pe Florin "căutător de aur".

Philip Clements a vândut o casă de 215.000 de lire sterline în Sandwich, Kent, pentru a cumpăra un apartament în capitala României, București, și a transferat proprietatea pe numele noului său soț.

El s-a îmbolnăvit în luna mai 2020 și a fost dus la un spital din București după ce a rămas fără medicamente în timpul coronavirusului.

În ciuda faptului că a fost testat negativ pentru Covid-19, el a decedat peste noapte, pe 31 mai, într-o cameră în care nu a putut primi vizitatori din cauza restricțiilor de izolare.