Cum trăiau Învierea deținuții politic în temniță. Preotul Ioan Bota: „În noaptea Paştelor am ţinut o predică cu tema: «Oare a înviat Hristos?»” VIDEO

Cei care s-au opus comunismului cu prețul vieții și al libertății nu s-au dezis de credința lor în Dumnezeu nici în temniță. De sărbătorile de Paște, aceștia l-au slăvit pe Iisus Hristos așa cum au putut. De multe ori, gardienii le-au fost alături.

Ioan Bota, preotul greco-catolic, condamnat în anul 1948, și-a ispășit pedeapsa în temnițele din Satu Mare, Cluj și Aiud. Aici, în noaptea de Înviere, a ţinut o predică, la rugămintea camarazilor de detenţie, cu tema: „Oare a înviat Hristos?”.

„Şi cum eram proaspăt licenţiat în Teologie, am adus toate argumentele istorice care demonstrează indiscutabil învierea lui Isus Hristos din morţi. Şi când am terminat, am strigat: „Hristos a înviat!” Şi toţi au răspuns: „Adevărat a înviat!”

În clipa aceea am văzut vizeta de la uşă mişcându-se. Era gardianul. Şi a pătruns peste noi. Sigur, am rămas toţi speriaţi, şi ne-a spus: „Continuaţi!” Şi am început: „Hristos a înviat din morţi/ Cu moartea pe moarte călcând/ Şi celor din morminte/ Viaţă dăruindu-le.”

M-am uitat la gardian: plângea şi el cu noi. Ne-a spus: «Eu n-am fost aici». «N-aţi fost, domnule gardian»“, conform unui fragment din interviul realizat de Aurora Sasu pentru Arhiva de Istorie Orală a Memorialului Sighet.

Preotul greco-catolic Ioan Bota s-a născut la 16.01.1920 în comuna Rona de Jos, județul Maramureș, și a murit la 18 noiembrie 2021, Florești, județul Cluj, la vârsta de 101 ani.

Arestat de Securitatea din Satu Mare în iulie 1948, a fost condamnat de Tribunalul Satu Mare pentru „delictul de răspândire de publicaţii interzise”. A fost închis în perioada 22.07.1948 -10.11.1949 în penitenciarele Satu Mare, Cluj și Aiud.

După mulți ani de zile la munca „de jos”, reușește să absolve Facultatea de Filosofie a Universității din Cluj și ulterior Facultatea de Filologie-Istorie a Universității din București după care îşi ia doctoratul în 1977.

A fost hirotonit, în clandestinitate, la 14 septembrie 1988, în Maramureș, de către viitorul Cardinal Alexandru Todea și apoi preot, la 8 noiembrie 1988, în Mureș, tot de către IPS Alexandru Todea.

După 1989, a fost profesor universitar la Institutul Teologic Universitar din Cluj-Napoca.