Compartimentul ascuns din mașina de spălat. Câtă mizerie poate să conțină: „Tocmai am aflat că poți scoate această piesă” VIDEO

O femeie care își spune @jessiee_marie pe TikTok a descoperit un compartiment ascuns în mașina ei de spălat care adăpostește multă mizerie.

În clipul de 5 secunde, Jessie a desfăcut peretele despărțitor al mașinii sale de spălat cu încărcător frontal LG, expunând reziduurile maro acumulate.

"Tocmai am aflat că poți scoate această piesă din mașina ta de spălat", arată aceasta.

Clipul a devenit viral și are peste 19,5 milioane de vizualizări.

Mulți TikTokeri și-au dorit să fi derulat pe lângă clipul cu mașina de spălat în loc să asiste la dezvăluirea scârboasă.

Comentariile au fost dintre cele mai diverse.

"Vă rog, nu, nu încă un lucru pe care trebuie să-l curăț", a implorat o persoană.

"După ce am văzut asta, nu o voi mai scoate pe a mea", a mărturisit un privitor.

Într-o serie de videoclipuri ulterioare, Jessie a demonstrat cum să îndepărteze și să curețe balsamul de rufe acumulat în dispozitiv.

"Pentru a îndepărta piesa am folosit o șurubelniță pentru a desface șurubul din partea de sus", a spus ea. "Apoi am glisat piesa spre mine și am tras-o în sus și a ieșit imediat".

După ce a fost detașat, a curățat compartimentul îndepărtând bucățile groase de murdărie cu o țepușă, pulverizând Dawn Power wash pe el și turnând apă fierbinte pentru a lăsa să se lipească timp de 10 minute. Jessie a clătit piesele și a continuat să frece murdăria cu spray-ul de curățare.

Ea a curățat și interiorul mașinii de spălat de care era atașat compartimentul, eliminând toată murdăria existentă.

Câțiva telespectatori au sugerat modalități de a evita ca această infestare cu gunoaie să se repete.

"Două tablete pentru mașina de spălat vase, o cană de oțet și o spălare la 90 de grade o dată pe lună. Va opri acest lucru să se întâmple", a scris o persoană.

"Rulați un ciclu de curățare a mașinii de spălat / curățare a vasului cu o ceașcă de acid citric", a adăugat altul. "De asemenea, rulați un ciclu Sanitize cu alb sau prosoape o dată pe lună. Acest lucru nu va fi o problemă".