Beneficiile nebănuite ale mersului pe jos. Câți pași trebuie să facem zilnic

Experții în longevitate indică faptul că a face între 4000 și 10.000 de pași pe zi reprezintă un beneficiu major pentru sănătate, conform cnbc

Un studiu recent certifică faptul că un număr de peste 4.000 de pași pe zi îmbunătățește semnificativ sistemul imunitar și ajută împotriva tuturor bolilor .

Nutriționista certificată și experta în longevitate Michiko Tomioka, care își propune și ea să facă peste 4000 de pași pe zi, spune că acesta este "cel mai eficient mod [de a face sport]: o simplă plimbare ".

Mersul pe jos este benefic atât pentru corp, cât și pentru minte. Dr. Una Naidoo, psihiatru nutritional și membru al facultății de la Harvard Medical School, și-a propus la rândul ei să facă între 4000 și 10.000 de pași pe zi: " Este benefic să obții atât de multă mișcare în corpul tău, în special dacă te plimbi în natură. Ești afară, prinzând soarele. Până în 10 minute obții 80% din necesarul zilnic de vitamina D, fapt care îmbunătățește, printre multe altele, și calitatea somnului."

Mersul pe jos conferă inclusiv o stare de spirit extrem de benefică, indică cercetările

"Dar mersul pe jos nu este gratuit. Sigur, nu există nicio taxă pentru a merge până la metrou sau pentru a mă trezi într-o duminică și a mă îndrepta spre sud de acasă, din Bronx spre Manhattan", completează Dr. Una Naidoo. "Dar pentru a împiedica corpul să se plângă, a trebuit să investesc în pantofi durabili și de susținere, iar calitatea nu este ieftină. Am tăiat costurile acceptând cizme de drumeție la mâna a doua sau cerând adidași impermeabili drept cadou de ziua mea. Să atingi 10.000 de pași necesită intenție și creativitate. În weekenduri, pot să-i iau pe copiii mei cu mine pe măsură ce mă plimb sau să fac acest lucru cu soțul meu, sau cu vecinii , cu prietenii, etc..

În timpul săptămânii, îi conving pe colegii mei să facă o plimbare și să vorbim în timp ce ne mișcăm, în stilul lui Aaron Sorkin. Când am fost în New Orleans la o conferință în 2023, am sugerat întâlniri în timpul mersului, iar oamenii au fost de acord. În timp ce eu și un coleg ne plimbam prin French Quarter, el și-a dat seama că nu mâncase niciodată un beignet și am remediat situația pe loc. Un alt prieten și cu mine am ajuns la un restaurant de fructe de mare vechi și discret pe care nu l-am fi găsit niciodată dacă am fi rămas la hotel. Asta este în parte de ce iubesc să merg pe jos: pe lângă beneficiile majore aduse sănătății, mersul pe jos te aduce în locuri în care, altfel, nu ai merge, și te ajută să observi ce altfel nu ai vedea", a mai declarat ea.