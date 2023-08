Armin van Buuren, impresionat de o româncă. Celebrul DJ a inclus-o în repertoriul de la Untold VIDEO

Armin van Buuren a revenit în acest an la Untold și a mixat timp de mai bine de cinci ore și jumătate, în fața a peste 60.000 de fani care au umplut Cluj Arena. Printre piesele sale s-a numărat și o melodie interpretată de o româncă - Oana Cenușe.

„Adevărul” a căutat-o pe tânăra româncă Oana Cenușe, care l-a impresionat și pe celebrul Armin van Buuren, artist care colaborează cu soliste vocale din întreaga lume. Printre tinerele cu care a colaborat olandezul se numără și o altă româncă, Alexandra Bădoi, la Untold, în 2019.

„Călătoria mea muzicală a început încă de la gradiniță, unde doamnele educatoare mi-au observat înclinația spre muzică și m-au îndrumat alături de părinții mei să merg la Palatul Copiilor din Drobeta Turnu Severin. Ulterior am urmat Liceul de Arte I. Șt. Paulian pe secția canto clasic. Acum am 22 de ani și sunt absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, secția compoziție muzicală - muzică ușoară”, spune Oana Cenușe.

Originară din Drobeta Turnu Severin (Mehedinți), Oana Cenușe are 22 de ani și este absolventă a Universității Naționale de Muzică din București. Cântă de când se știe, iar vocea ei atinge sufletele, profund.

A cucerit la TV cu vocea ei

Talentul a adus-o si pe micile ecrane, la emisiune foarte urmărite, la Pro Tv și Antena 1.

„Primul meu contact cu televiziunea a fost la emisiunea Next Star, unde am avut ocazia de a cânta în duet cu domnul Marcel Pavel, o experiență unică. La 16 ani am participat la Vocea României, unde am ales să fiu în echipa lui Tudor Chirilă. Acolo am căpătat experiență și am cunoscut oameni frumoși”, rememorează Oana.

Anul acesta, ea a cântat pe una dintre scenele Untold alături de The WLT, o producătoare de muzică trance din România aflată și ea în plină afirmare.

„Am ajuns pe scena Fortune Stage Untold în urma celor două colaborări cu Dana aka The WLT. Am hotărât că ar fi un moment bun să urcăm împreună pe scenă. Prima colaborare se numește Rainbow, lansată la Find Your Harmony Label (Andrew Rayel) în Aprilie 2023, iar cea de-a doua este melodia pusă de Armin Van Buuren la Untold Mainstage, nelansată momentan”, povestește tânăra muziciană.

Interesant este că Oana și The WLT s-au cunoscut pe internet, dar s-au întâlnit pentru prima dată chiar la Untold. Acum, o prietenie frumoasă începe să se lege între cele două muziciene. „Cu The WLT m-am cunoscut la probele de sunet, comunitatea trance este o comunitate foarte frumoasă și specială”, mărturisește muziciana.

Pe Armin van Buuren nu l-a cunoscut personal. Însă nu e exclus ca Armin să o caute, așa cum face de obicei cu artistele cu care colaborează, mai ales că olandezul a fost impresionat de vocea și de talentul ei. Până atunci, Oana s-a lansat deja și pe plan internațional și începe să aibă succes.

„Am deja câteva colaborări internaționale și piese semnate cu label-uri precum Soave, LoudKult, Loud Memory etc. Sper ca muzica mea să ajungă la cât mai mulți oameni în viitor și să colaborez cu artiștii care mă inspiră în prezent”, mai spune ea.

Inspirată de Ariana Grande, Jessie J și Beyonce

Îi place să cânte diverse stiluri muzicale, iar pe viitor și-ar dori să participe și la alte festivaluri importante așa cum este Untold.

„Momentan nu a existat nicio discuție pe tema aceasta cu organizatorii Untold, dar se poate întampla orice. Poate dacă am plăcut destul de mult publicului ne vom întoarce. Îmi place să experimentez, încă nu pot spune că m-am oprit la un stil anume, îmi doresc să abordez în continuare muzica electronică și în paralel proiecte personale în stilul pop-rock, blues etc”, adaugă Oana.

De altfel, artiștii săi preferați nu aparțin unui anume gen muzical. Ca orice tânăr muzician, Oana are și ea sursele ei de inspirație. „Printre artiștii mei favoriți, care au fost prezenți și la Untold, se numără Martin Garrix, Imagine Dragons, Armin Van Buuren. Îmi iau inspirația de la artiști precum Ariana Grande, Jessie J și Beyonce”, detaliază ea.

Talentată și ambițioasă, Oana Cenușe are o șansă reală să se afirme și pe alte piețe muzicale, poate chiar înainte de a deveni cunoscută în țară. E conștientă de calitățile sale, dar și de faptul că mai are de lucrat pentru a ajunge o muziciană cunoscută.

„Îmi place munca în echipă, pun suflet în fiecare proiect, sunt perfecționistă, mai am însă multe de învățat până a ajunge la un nivel internațional, momentan mă bucur de această călătorie. Peste 10 ani mă văd cu o carieră de success, făcând în continuare ceea ce iubesc”, încheie Oana Cenușe.