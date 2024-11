Test de cultură generală: Se strânge lațul

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes, într-un test de cultură generală inedit.

1 Al câtelea președinte al Americii a fost Donald Trump în mandatul 2017-2021?

a. 34

b. 54

c. 45

2 Care dintre următoarele este element chimic esenţial pentru bateriile utilizate al maşinilor electrice?

a. Magneziu

b. Sodiu

c. Litiu

3 În care dintre următoarele piese scrise de William Shakespeare apare personajul Polonius?

a. „Hamlet“

b. „Comedia erorilor“

c. „Neguţătorul din Veneţia“

4 Ce înseamnă expresia latină „ Summum bonum“?

a. caz fără dovezi suficiente

b. binele suprem

c. justificarea unui act de război

5 Cine a scris romanul „Ochi de câine albastru“?

a. Hermann Hesse

b. Gabriel Garcia Marquez

c. Thomas Mann

6 Care dintre următorii pictori este considerat unul dintre principalii reprezentanţi ai curentului poinitilist?

a. Georges Seurat

b. Vincent van Gogh

c. Maurice Denis

7 În ce an a început sculptarea Chipului lui Decebal din apropierea oraşului Orşova?

a. 1994

b. 1935

c. 102

8 Care dintre următoarele elemente chimice este cunoscut şi sub numele de „aurul alb“?

a. Nichel

b. Platină

c. Rodiu

9 Care a fost cel mai estic punct ocupat de trupele germane după invadarea URSS-ului (1941)?

a. Mozdok, Caucazul de Nord

b. Baku, Azerbaidjan

c. Gorki, actualul oraş Nijni Novogord

10 Cine a fost singurul președinte american care și-a dat demisia?

a. George Bush

b. Ronald Reagan

c. Richard Nixon

11 Nodul este o unitate de măsură pentru:

a. distanţă

b. viteză

c. adâncime

12 Ce filosof este autorul cărţii „Anarhie, stat şi utopie“?

a. Karl Marx

b. Mihail Bakunin

c. Robert Nozick

13 În ce an a apărut albumul „American idiot“ al trupei Green Day?

a. 2014

b. 1998

c. 2004

14 Cine este cunoscut drept „nazistul care şi-a cerut scuze“, în urma Proceselor de la Nürnberg?

a. Martin Bormann

b. Joachim von Ribbentrop

c. Albert Speer

15 Ce asediu din epoca modernă a avut cea mai lungă durată?

a. asediul Leningradului (început în 1941)

b. asediul oraşului Sarajevo (început în 1992)

c. asediul Madridului (început în 1936)

16 În ce an a fost inaugurat Teatrul Naţional din Bucureşti?

a. 1852

b. 1849

c. 1868

17 Cine a regizat filmul „Pulp Fiction“?

a. Quentin Tarantino

b. Christopher Nolan

c. David Fincher

18 Ce formație cântă melodia „Amerika“ (2004)?

a. Green Day

b. Metallica

c. Rammstein

19 Care este singura ţară din lume care are un steag non-dreptunghiular?

a. Nepal

b. Arabia Saudită

c. Etiopia

20 „The Piper at the Gates of Dawn“ este albumul de debut al cărei trupe?

a. The Beatles

b. Pink Floyd

c. Led Zeppelin

21 Care dintre următoarele cluburi a câştigat de cele mai multe ori campionatul Franţei la fotbal în epoca profesionistă?

a. Saint-Etienne

b. Paris Saint-Germain

c. Marseille

22 Cine este prima femeie din istorie care a condus un guvern?

a. Golda Meir

b. Indira Gandhi

c. Sirimavo Bandaranaike

23 Unde se află cea mai înaltă biserică din lemn?

a. Italia

b. Spania

c. România

24 Cine era zeul protector al hoţilor în mitologia Greciei antice?

a. Hermes

b. Pan

c. Dionis

25 Cine a fost primul ministru comunist al Justiţiei din România?

a. Avram Bunaciu

b. Lucreţiu Pătrăşcanu

c. Gheorghe Diaconescu

26 Câte medalii olimpice de aur a câştigat Nadia Comăneci?

a. 3

b. 6

c. 5

27 În ce an a avut loc ultima execuţie a unui eretic pe baza unei hotărâri a Inchiziţiei?

a. 1789

b. 1701

c. 1825

Răspunsuri corecte

1. c. 45

2. c. Litiu

3. a. „Hamlet“

4. b. binele suprem

5. b. Gabriel Garcia Marquez

6. a. Georges Seurat

7. a. 1994

8. b. Platină

9. a. Mozdok,Caucazul de Nord

10. c. Richard Nixon

11. b. viteză

12. c. Robert Nozick

13. c. 2004

14. c. Albert Speer

15. b. asediul oraşului Sarajevo (început în 1992)

16. a. 1852

17. a. Quentin Tarantino

18. c. Rammstein

19. a. Nepal

20. b. Pink Floyd

21. a. Saint-Etienne

22. c. Sirimavo Bandaranaike

23. c. România

24. a. Hermes

25. b. Lucreţiu Pătrăşcanu

26. c. 5

27. c. 1825