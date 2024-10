Premiul Nobel pentru literatură a fost câștigat de o scriitoare din Coreea de Sud

Scriitoarea sud-coreeană Han Kang a câştigat premiul Nobel pentru literatură în anul 2024 „pentru proza sa poetică intensă care confruntă traume istorice și expune fragilitatea vieții umane”.

Han Kang, în vârstă de 53 de ani, devine cea de-a 18-a femeie din cei 116 laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură care primeşte acest premiu. Este primul autor sud-coreean care primeşte această distincţie.

„În opera sa, Han Kang se confruntă totodată cu seturi invizibile de reguli şi, în fiecare dintre lucrările sale, are o conştiinţă unică a legăturilor dintre trup şi suflet, dintre cei vii şi cei morţi, iar prin stilul său poetic şi experimental a devenit un inovator în proza contemporană", a declarat Anders Olsson, preşedintele Comitetului Nobel pentru literatură.

Sezonul premiilor Nobel din acest an a debutat luni, 7 octombrie, odată cu atribuirea premiului pentru medicină, care a revenit cercetătorilor Victor Ambros şi Gary Ruvkun pentru descoperirea microARN-ului şi a rolului său în reglarea genelor post-transcripţionale.

Pe 8 octombrie, premiul Nobel pentru fizică a fost decernat cercetătorilor John Hopfield şi Geoffrey Hinton, recompensaţi pentru descoperiri şi invenţii legate de procesul de învăţare al maşinilor prin reţele neuronale artificiale.

Pe 9 octombrie, cercetătorii David Baker, Demis Hassabis şi John Jumper au fost recompensaţi cu premiul Nobel pentru chimie pentru designul computaţional al proteinelor şi pentru predicţia structurii proteinelor. Urmează ca pe 11 octombrie să fie decernat premiul pentru pace, singurul anunţat la Oslo. De asemenea, Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice în memoria lui Alfred Nobel va fi anunţat luni, pe 14 octombrie.

Ceremonia oficială de înmânare a premiilor Nobel se desfăşoară în fiecare an la Stockholm pe 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea lui Alfred Nobel. În 2024, fiecare premiu Nobel este însoţit de un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,05 milioane de dolari).

Principalele opere ale scriitoarei Han Kang

Scriitoarea Han Kang s-a născut în 1970 în oraşul sud-coreean Gwangju înainte de a se muta cu familia la Seul. Pe lângă scris, aceasta s-a dedicat totodată artei şi muzicii, un amănunt care se reflectă în întreaga sa creaţie literară, precizează Comitetul Nobel.

Şi-a început cariera în 1993 odată cu publicarea unor poezii în revista Literature and Society. Debutul ei în proză s-a produs în 1995 cu colecţia de nuvele „Love of Yeosu", urmată la puţin timp după aceea de alte lucrări în proză, atât romane cât şi nuvele.

Printre cele mai importante romane ale ei se numără volume precum „Your Cold Hands" (2002), care conţine dovezi evidente ale interesului scriitoarei Hang Kang pentru artă. Cartea reproduce un manuscris abandonat de un sculptor dat dispărut şi care era obsedat de realizarea unor mulaje din ghips ale trupurilor feminine.

Marele ei succes pe plan internaţional s-a produs odată cu romanul „The Vegetarian", publicat în coreeană în 2007 şi recompensat, după ce a fost tradus în engleză, cu prestigiosul premiu Man International Booker în 2016. Scrisă în trei părţi, cartea descrie consecinţele violente care apar atunci când protagonista sa, Yeong-hye, refuză să se supună normelor de consum alimentar. Decizia ei de a nu mai consuma carne este întâmpinată cu reacţii diverse, complet diferite.

O carte bazată mai mult pe intrigă este „The Wind Blows, Go” din 2010, un roman amplu şi complex despre prietenie şi artă, în care durerea şi dorinţa de transformare sunt puternic prezente.

Un alt punct culminant al carierei scriitoarei sud-coreene este cartea sa recentă "We Do Not Part" din 2021, care, din perspectiva imaginilor sale cauzatoare de durere, este strâns legată de "The White Book". Povestea se desfăşoară în umbra unui masacru care a avut loc la sfârşitul anilor 1940 pe insula Jeju din Coreea de Sud, unde zeci de mii de oameni, printre care copii şi bătrâni, au fost împuşcaţi sub suspiciunea de a fi colaboratori. În 2023, Academia Suedeză a atribuit premiul Nobel pentru literatură scriitorului norvegian Jon Fosse.